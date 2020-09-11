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Хохотальня

Хохотальня (20 фото)

Автор:
11 сентября 2020 16:41
Сообщество : Юмор
Метки: прикол   смешные картинки   хохотальня   юмор   
1259
20
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Баянисто-небаянистый юмор в картинках.

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Метки: прикол   смешные картинки   хохотальня   юмор   
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13  комментариев
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35k
doker Час назад
Сосед по стояку отопления...
Сосед по стояку отопления...
Сосед по стояку отопления...
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17k
Matrosskin 11 минут назад
Комментарий к фото
Наконец-то этот страус уипался и койот поужинает....
Наконец-то этот страус уипался и койот поужинает....
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17k
turyst Полчаса назад
Комментарий к фото
Только если взять палки в руки.
Только если взять палки в руки.
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17k
turyst 39 минут назад
Комментарий к фото
Было похожее.
Только кран открывать не пришлось.
Нас так залили соседи сверху, что соседи снизу, залились автоматически.
Когда они пришли к нам с претензией, но увидели водопад с нашего потолка, ничего не сказали, пошли ругаться наверх.

И как на зло, месяца не прошло, как мы ремонт закончили.
Закон подлости.
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65k
Фома 45 минут назад
Комментарий к фото
Ох!ительно , просто за..бись , такую х..ню за..ашили , ох!есть не встать , за&бись бл@ , я в ах!е. Читать с разной интонацией, это и радость и возмущение.
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48k
Андрей 54 минуты назад
Комментарий к фото
Для такого конвектора нужны старомодные чугуниевые батареи, а не современное говно из фольги и пластика.
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65k
Фома 55 минут назад
Комментарий к фото
Приехал в воинскую часть полковник (П.) с проверкой. Идет, смотрит стоит солдат (С.) , а у того сапоги не чищенные. Подходит и спрашивает.
П. - Почему сапоги не чищены?
С. - А Вас это не е@ет.
П. - Ты как со старшим по званию разговариваешь. А ну, СМИРНО!!!
Солдат вытянулся.
П. - Почему сапоги не чищены?
С. - В часть гуталин не завезли.
П. - А меня это не е@ет!!!
С. - Так я Вам сразу это сказал.
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48k
Андрей 56 минут назад
Комментарий к фото
Всё, как было раньше: высотка, Сталин, квадратное солнце. Не хватает сладкой водки.
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65k
Фома 57 минут назад
Комментарий к фото
Я не понимаю ,что такое дегротский , такому слову меня в школе не учили , если мемос ещё понятно, то это за гранью .
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17k
turyst Фома 43 минуты назад
Комментарий к фото
Ну так "деградировал, деградировал, да и выидеградировал".
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65k
Фома Час назад
Комментарий к фото
Теперь вся осень , это не просто простуда , а коронованная простуда .
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954
Вадик Бондаренко Час назад
Комментарий к фото
топором чистили
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