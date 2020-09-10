Неуклюжие котята старательно учатся атаковать из засады, но получается только смех

Все мы были маленькими, многого не умели, совершали ошибки и набивали шишки. Ох, и обидно же иногда было, особенно когда взрослые смеялись! Что же, вот он шанс взять реванш, но чтобы не устраивать конфликт «отцов и детей», высмеивать будем не людей, а котят! Благо, они сами дали множество отличных поводов, когда решили научиться охотиться и атаковать из засады, как взрослые коты и кошки.
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