Неуклюжие котята старательно учатся атаковать из засады, но получается только смех

Все мы были маленькими, многого не умели, совершали ошибки и набивали шишки. Ох, и обидно же иногда было, особенно когда взрослые смеялись! Что же, вот он шанс взять реванш, но чтобы не устраивать конфликт «отцов и детей», высмеивать будем не людей, а котят! Благо, они сами дали множество отличных поводов, когда решили научиться охотиться и атаковать из засады, как взрослые коты и кошки.