Неуклюжие котята старательно учатся атаковать из засады, но получается только смех

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным Математический метод "бабочки" в Сети признали гениальным Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о знакомстве и разозлил девушек Парень из Воронежа опубликовал провокационное объявление о... Сальма Хайек откровенно рассказала о своей жизни Сальма Хайек откровенно рассказала о своей жизни Так себе «развлечение»: как выглядел и чем пах настоящий бал Так себе «развлечение»: как выглядел и чем пах настоящий бал Когда решила научиться увиденному в интернете танцу Когда решила научиться увиденному в интернете танцу Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину Пожарные догнали мерзавца, ударившего 60-летнюю женщину Утерянное искусство скинов для Winamp Утерянное искусство скинов для Winamp Свежие кубики Свежие кубики Ретро фотографии Ретро фотографии Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным 16 лохматых вредителей, от которых рука сама тянется за успокоительным "Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на полной скорости рухнул вниз "Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на... Работница почтового отделения засняла кота, который отчаянно защищает свой дом Работница почтового отделения засняла кота, который отчаянно... 16 нелепых веяний моды, которые к счастью канули в лету 16 нелепых веяний моды, которые к счастью канули в лету 23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным 23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным На дне Финского залива нашли голландский парусник XVII века На дне Финского залива нашли голландский парусник XVII века Церковный купол сорвался с крана и упал на землю Церковный купол сорвался с крана и упал на землю
Неуклюжие котята старательно учатся атаковать из засады, но получается только смех

Неуклюжие котята старательно учатся атаковать из засады, но получается только смех (22 фото)

Автор:
10 сентября 2020 12:23
Метки: коты   приеол   юмор   
1180
22

Все мы были маленькими, многого не умели, совершали ошибки и набивали шишки. Ох, и обидно же иногда было, особенно когда взрослые смеялись! Что же, вот он шанс взять реванш, но чтобы не устраивать конфликт «отцов и детей», высмеивать будем не людей, а котят! Благо, они сами дали множество отличных поводов, когда решили научиться охотиться и атаковать из засады, как взрослые коты и кошки.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: коты   приеол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Архимед 4 часа назад
милахи, не знаю есть ли у котеек рай, но надеюсь , что мой котейко в раю кошачьем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ivan 23 минуты назад
Неуклюжие котята старательно учатся атаковать из засады, но получается только смех
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей А Час назад
Мой охотник))
Мой охотник))
Мой охотник))
Мой охотник))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
kaboza 2 часа назад
у меня в деревне кусь за одуван спрятался, 7кг веса, спецназ тот еще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Racer777 3 часа назад
Моему уже шесть, но в гляделки и засады так и не разлюбил играть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
309
Михаил 3 часа назад
Милота!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби "Что не так с моим котом?": 35 котеек, которые внезапно сломались "Что не так с моим котом?": 35 котеек, которые внезапно сломались Драматичные котейки, у которых почему-то еще нет "Оскара" Драматичные котейки, у которых почему-то еще нет "Оскара" 20 грозных котиков, которые не упустят шанса продемонстрировать свои когти 20 грозных котиков, которые не упустят шанса продемонстрировать свои когти Кот играет на пианино, чтобы попросить у хозяйки поесть Кот играет на пианино, чтобы попросить у хозяйки поесть 16 котов, чьё недовольное мяуканье можно услышать даже через монитор 16 котов, чьё недовольное мяуканье можно услышать даже через монитор
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2401310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями
3
112
"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
5
140
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
﻿
Набирающие популярность
В Петербурге открылся первый специализированный каток для керлинга
0
9
В Петербурге открылся первый специализированный каток для керлинга
"Весь этот суд — фарс!": последняя символичная роль Михаила Ефремова перед катастрофой
0
13
"Весь этот суд — фарс!": последняя символичная роль Михаила Ефремова перед катастрофой
Случайность или реальный побочный эффект?
Случайность или реальный побочный эффект?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
35

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересное#россия#грибы#кино#белоруссия#комментарии#оружие#в мире
#интересно#прикол#животные#общество#люди#позитив#вторая мировая война#кот#авария#война
#факты#история#сша#СССР#полезно#разное#картинки#настроение#архитектура#девушка

На что жалуетесь?

Вернуться