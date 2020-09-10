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23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным

23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным (1 фото)

Автор:
10 сентября 2020 11:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Забайкалье   вор   деньги   интересное   робин гуд   россия   сайф   фото   
1424
1

В Забайкалье молодой человек украл из магазина сейф с деньгами, в котором находилось 800 тысяч. Вместо того, чтобы присвоить деньги, молодой человек раздал их нуждающимся.

Источник:

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Метки: Забайкалье   вор   деньги   интересное   робин гуд   россия   сайф   фото   
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29  комментариев
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28k
Azesh 2 часа назад
Кстати, в порядке ликбеза: Робин был не Гуд(Хороший), а Hood(капюшон)
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6k
waffentrager Минуту назад
Вроде и красавчик, а вроде и нет.
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11
Spartkk 18 минут назад
Молодец парень, вот только слился по тупому, а так уважуха. Буржуев не жалко
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−11
Sweetie 24 минуты назад
Нуждающимся оказались друзья и родственники?
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18k
Вишенка Крокодилова Полчаса назад
Свои слабо было раздать?
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147
Александр Туманов Час назад
Название села огонь ваше.
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16k
SerGProS 2 часа назад
Что-то вспомнилось
Ссылка www.youtube.com
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285
Дмитрий 2 часа назад
Свободу Юрию Деточкину!!!
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17k
BillyBonzz 2 часа назад
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8k
Шамсуддин 2 часа назад
23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным
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231
Центаврианин 2 часа назад
800к в сейфе, который можно легко унести, на ночь в селе с населением 1800 человек? Стоит проверить владельца такого доступного сейфа на нарушение кассовой дисциплины и всеми любимый чёрный нал.
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9k
El Niño 2 часа назад
Предложение породило спрос. Умысла не было, появилась возможность проверить охрану на вшивость. Охрана проверку не прошла. А так как один хрен совершил преступление, то хоть что-то благородное сделал. В голове ветер, конечно, но проблем себе создал из ничего.
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8k
Serg2001 2 часа назад
23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным
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123
Алексей Serg2001 59 минут назад
Как это верно, Ватсон.
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2k
NIS 2 часа назад
Сажать нельзя помиловать !!
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52k
7guest 2 часа назад
А еврейский Рэбе Гуд, забирал деньги у богатых и давал их бедным под маленький процент.
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314
im240 2 часа назад
не самый плохой поступок по синьке
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Синька - зло!
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2k
Sanar Борис Карабанов 2 часа назад
Так говорят обычно зашитые в прошлом конченые алкаши, которых с бокала пива уносит в многодневный запой.
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138
Nane First NameLast Sanar 56 минут назад
Согласен. При чем тут синька, если в башке опилки? Некоторые становятся веселыми и разговорчивыми(как и должно быть). А некоторые начинают бычить.
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