23-летний Робин Гуд из Забайкалья украл 800 тысяч и раздал их бедным

Житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района Забайкалья ночь гулял по селу и заметил горящий свет в торговом центре. Чтобы проверить, есть ли охрана, парень кинул в окно камень. Никто не вышел на звук бьющегося стекла и парень забрался в ТЦ по крыше пристроенного здания, разбил стекло и залез внутрь. В торговом центре парень нашёл сейф с деньгами и украл его. В сейфе оказалось 800 тысяч, которые молодой Робин Гуд раздал нуждающимся.

Вор был задержан полицейскими и тут же признался в краже.

— Выяснилось, что умысел на совершение хищения у злоумышленника возник тогда, когда он увидел в ночное время горящий в окне торгового центра свет, — говорится в сообщении на сайте МВД.

При задержании у забайкальского Робин Гуда оказалось только 57 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее судим не был и не имел проблем с законом.

Зачем он это сделал, тоже пока не известно!



