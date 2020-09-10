На дне Финского залива нашли голландский парусник XVII века

Голландский торговый флейт - трехмачтовое палубное судно, обладавшее большой вместительностью и славившееся своей быстроходностью. Такие корабли строились в Голландии в XVI-XVIII веках и использовались как в открытом море, так и на внутренних водных путях. Большим плюсом флейтов также было то, что на них можно было ходить с небольшим экипажем.



Судя по необычно хорошей сохранности корабля, он погиб, перевернувшись во время шторма. Корпус при кораблекрушении практически не был поврежден. Однако позднее по палубе корабля - от носа к корме - прошелся рыболовный трал, нанеся существенный урон: были снесены мачты, частично вырваны доски палубы и деревянные скульптуры, стоявшие на корме.