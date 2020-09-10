На дне Финского залива нашли голландский парусник XVII века

Исследователи морского дна из организации Badewanne, которая изучает кораблекрушения времен Первой и Второй мировых войн в Финском заливе, обнаружили прекрасно сохранившееся парусное судно. Оно покоится на глубине 85 метров. По мнению специалистов, это голландский торговый флейт, причем один из ранних его вариантов.
Голландский торговый флейт - трехмачтовое палубное судно, обладавшее большой вместительностью и славившееся своей быстроходностью. Такие корабли строились в Голландии в XVI-XVIII веках и использовались как в открытом море, так и на внутренних водных путях. Большим плюсом флейтов также было то, что на них можно было ходить с небольшим экипажем.
Судя по необычно хорошей сохранности корабля, он погиб, перевернувшись во время шторма. Корпус при кораблекрушении практически не был поврежден. Однако позднее по палубе корабля - от носа к корме - прошелся рыболовный трал, нанеся существенный урон: были снесены мачты, частично вырваны доски палубы и деревянные скульптуры, стоявшие на корме.
Судя по необычно хорошей сохранности корабля, он погиб, перевернувшись во время шторма. Корпус при кораблекрушении практически не был поврежден. Однако позднее по палубе корабля - от носа к корме - прошелся рыболовный трал, нанеся существенный урон: были снесены мачты, частично вырваны доски палубы и деревянные скульптуры, стоявшие на корме.
Дайверы обнаружили затонувший корабль в устье Финского залива. По их словам, его хорошее состояние объясняется низким содержанием соли в воде, ее низкой температурой и темнотой - в такой воде не живут корабельные черви, повреждающие древесину, и процесс разрушения идет очень медленно.
Трюмы корабля заполнены, но слой ила, накопившийся за сотни лет, не позволяет идентифицировать груз.
"Это семейство кораблей сыграло решающую роль в превращении Голландской республики в экономическую сверхдержаву, которой она была в те годы, - говорят дайверы. - В свое время это были очень эффективные суда".
Кстати, именно такие корабли использовали почти все голландские исследователи-мореплаватели - и Виллем Баренц в Арктике, и те, кто отправлялся в Австралию и Азию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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