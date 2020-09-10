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На дне Финского залива нашли голландский парусник XVII века

На дне Финского залива нашли голландский парусник XVII века (7 фото)

Автор:
10 сентября 2020 10:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: балтийское море   затонувшее судно   затонувшие корабли   на дне моря   находки и открытия   находки под водой   парусник   финский залив   
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Исследователи морского дна из организации Badewanne, которая изучает кораблекрушения времен Первой и Второй мировых войн в Финском заливе, обнаружили прекрасно сохранившееся парусное судно. Оно покоится на глубине 85 метров. По мнению специалистов, это голландский торговый флейт, причем один из ранних его вариантов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: балтийское море   затонувшее судно   затонувшие корабли   на дне моря   находки и открытия   находки под водой   парусник   финский залив   
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Дмитрий Час назад
Ну... клево. И чего?
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Frank Borman 20 минут назад
17й век, голландский шип. Наверняка он вез шипмент вина для Петра I и его собутыльников. Надо бы дайверам дайвануть и посмотреть, что бухал Петр 3 века назад.
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