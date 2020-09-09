В Краснодаре ливень затопил школу: дети радуются временному закрытию учебного заведения

Накануне вечером в краснодарском паблике появилось два видео, снятых учениками, о затоплении школы № 68.
Дело всё в том, что в июле в 68 школе начали ремонт крыши, после многократных протечек. Однако из-за волокиты подрядчика работы велись медленно и к началу учебного года работа не была завершена.
А в последние дни в крае идут сильнейшие ливни. И плёнка, укрывавшая крышу, попросту не справилась с таким потоком воды.
А в последние дни в крае идут сильнейшие ливни. И плёнка, укрывавшая крышу, попросту не справилась с таким потоком воды.
Пострадали шесть кабинетов за 3 этаже, в том числе спортивный и актовый залы.
Теперь школу планируют закрыть на два дня, чтобы просушить помещения и проверить электрическую проводку.
Начальник департамента образования Краснодара Алексей Некрасов заявил, что школу обязательно подготовят к выборам губернатора Краснодарского края, которые пройдут уже 13 сентября.
А все затраты, связанные с ремонтом помещений после протечки, возьмёт на себя подрядная организация.
Теперь школу планируют закрыть на два дня, чтобы просушить помещения и проверить электрическую проводку.
Начальник департамента образования Краснодара Алексей Некрасов заявил, что школу обязательно подготовят к выборам губернатора Краснодарского края, которые пройдут уже 13 сентября.
А все затраты, связанные с ремонтом помещений после протечки, возьмёт на себя подрядная организация.
Силы природы натворили много дел не только в школе, но и по всему Краснодару:
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