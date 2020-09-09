В Краснодаре ливень затопил школу: дети радуются временному закрытию учебного заведения

Пострадали шесть кабинетов за 3 этаже, в том числе спортивный и актовый залы.



Теперь школу планируют закрыть на два дня, чтобы просушить помещения и проверить электрическую проводку.



Начальник департамента образования Краснодара Алексей Некрасов заявил, что школу обязательно подготовят к выборам губернатора Краснодарского края, которые пройдут уже 13 сентября.



А все затраты, связанные с ремонтом помещений после протечки, возьмёт на себя подрядная организация.