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В Краснодаре ливень затопил школу: дети радуются временному закрытию учебного заведения

В Краснодаре ливень затопил школу: дети радуются временному закрытию учебного заведения (1 фото + 4 видео)

Автор:
09 сентября 2020 15:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Кубань   затопление   кабинеты   классы   краснодар   ливень   школа   
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Накануне вечером в краснодарском паблике появилось два видео, снятых учениками, о затоплении школы № 68.

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Метки: Кубань   затопление   кабинеты   классы   краснодар   ливень   школа   
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4  комментария
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Natrogrii 3 часа назад
Чему радуетесь, школота, теперь такие штуки не прокатят, на дистанционке сидеть будете.
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nobody® Полчаса назад
Это не наш класс, но тут 3.14здец - хорошая девочка
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Комментарий удален
−169
радонеж 3 часа назад
путенская система образования
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