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Сообщество Жизнь в США 428 постов • 189 подписчиков подписаться
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Как выглядит дом за два миллиона долларов, построенный под землей

Как выглядит дом за два миллиона долларов, построенный под землей (25 фото)

Автор:
09 сентября 2020 13:18
Сообщество : Жизнь в США
Метки: дом на продажу   дом хоббита   недвижимость   необычный дом   нора   подземный дом   техас   
1730
25
Внимание пользователей Интернета привлек необычный и красочный дом в американском городе Буффало, штат Техас. Здание целиком находится под землей и имеет жилую площадь 280 квадратных метров. В доме шесть комнат (из них три спальни) и две ванные комнаты. Потрясает цена - более 2,2 млн долларов. Так что там такого особенного, в этой хоббичьей норе?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом на продажу   дом хоббита   недвижимость   необычный дом   нора   подземный дом   техас   
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243
Инеса Гедуш 2 часа назад
сумасшедшее буйство красок. мне от картинок дурно стало, а если еще жить там, так вообще крыша съедет.
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4k
Subic 2 минуты назад
Все про краски. Подземный дом это сложное техническое сооружение, большая проблема отсутствие естественной вентиляции. Судя по фоткам ее попытались решить потолочными вентиляторами в каждой комнате, шахтами вентиляции большого сечения и небольшой принудительной вытяжкой на поверхности. Этого явно не достаточно. Сырость и духота будут постоянно. В общем, если объект не имеет утилитарной функции убежища, то он ни о чем...
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2k
KL11 9 минут назад
осталось вместо окон поставить мониторы.
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716
The mask 11 минут назад
Как говорил мой знакомый НЕДОдизайнер "вкуса много не бывает".
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1k
Роман Гамзалиев 19 минут назад
Ну не знаю если есть деньги, по мне лучше стены украсить деревом ,а не рисунками в стиля пионер лагеря .
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4k
Olga Raudis 19 минут назад
Ужас ужасный. При таком количестве вложенных денег так бездарно оформить жилище
Роспись на стенах напоминает те, что богатые цыганские бароны местных умельцам заказывают в свои дома.
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6k
Владимир 22 минуты назад
На сауну какую-то смахивает
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23k
parallax 37 минут назад
К апокалипсису готов!
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2k
ваня панкин 54 минуты назад
да ну нафиг такое... это же прямое влияние на психику... шизофреником стать можно...
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13k
Ego sum qui sum 59 минут назад
Как выглядит дом за два миллиона долларов, построенный под землей
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2k
Слава Андреев Час назад
продают наверное родственники, которые не заходили туда.)))))) а все кто там побывал, в этом прудики и утопились. Там крышан съедет после трех часов прибывания.
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1k
Valis Час назад
Какая безвкусица.
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11k
робт Час назад
фотограф - HDR_ный е*бонат
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4k
Ya Час назад
Вижу и в сша есть цыгане. Деньги есть , а вкуса -нет.
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2k
Mutantino Час назад
простите господа... но как будто Рональд Макдональд блеванул всеми красками...
думаю через самое непродолжительное время можно стать пациентом другого совершенно дома
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32k
dima423 Час назад
художник чето не очень)
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7k
Serg2001 Час назад
Мне кажется я даже знаю, почему он продается. В таком мультике жить - крышняк поедет через какое-то время. К гадалке не ходи... ))
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1k
Валерий 2 часа назад
Хоть всё и ярко, но ощущение бомбоубежища под нашей школой не покидает.
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
на вкус и цвет товарищей нет, но с картинками перебор. Е.б.у даться можно ж
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29k
Volga_34 2 часа назад
Судя по фото, глубина "залегания" этого шикардоса вряд ли переживёт пару брошенных "лимонок"..
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25k
blus 2 часа назад
нет
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