Как выглядит дом за два миллиона долларов, построенный под землей

Внимание пользователей Интернета привлек необычный и красочный дом в американском городе Буффало, штат Техас. Здание целиком находится под землей и имеет жилую площадь 280 квадратных метров. В доме шесть комнат (из них три спальни) и две ванные комнаты. Потрясает цена - более 2,2 млн долларов. Так что там такого особенного, в этой хоббичьей норе?

0 Внутренняя отделка и интерьер яркие и выглядит этот дом как очень уютное место для жизни. Или бункер - это с какой стороны посмотреть...

Надземная часть выполнена в виде купола и раскрашена под лесную чащу 0 Источник:

Также над землей есть гараж 0 Источник:

А вот теперь начинается путешествие в хоббичью нору! Вход стилизован под туннель, сложенный из больших каменных глыб 0 Источник:

Потом на вас сразу обрушивается буйство красок 0 Источник:

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Площадь жилого пространства - 280 кв. метров 0 Источник:

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Комнаты оформлены каждая в своем, особом стиле, с определенной тематикой 0 Источник:

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Вот, например, одна из спален, оформленная в тропическом стиле 0 Источник:

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Вот еще одна спальня 0 Источник:

Кухня тоже выглядит очень ярко 0 Источник:

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Ванные комнаты изобилуют мрамором и ярким светом 0 Источник:

Дом автономен: есть колодец, водопроводная система, септик и генератор 0 Источник:

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Продается вместе с участком земли и несколькими наземными строениями 0 Источник:

Есть также небольшой прудик с оборудованными мостками 0 Источник:

Вот как участок выглядит сверху 0 Источник:

И напоследок - еще несколько фотографий входа в "хоббичью нору" 0 Источник: