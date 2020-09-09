Как выглядит дом за два миллиона долларов, построенный под землей

Внимание пользователей Интернета привлек необычный и красочный дом в американском городе Буффало, штат Техас. Здание целиком находится под землей и имеет жилую площадь 280 квадратных метров. В доме шесть комнат (из них три спальни) и две ванные комнаты. Потрясает цена - более 2,2 млн долларов. Так что там такого особенного, в этой хоббичьей норе?
Внутренняя отделка и интерьер яркие и выглядит этот дом как очень уютное место для жизни. Или бункер - это с какой стороны посмотреть...
А вот теперь начинается путешествие в хоббичью нору! Вход стилизован под туннель, сложенный из больших каменных глыб
Источник: — переведено специально для fishki.net
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думаю через самое непродолжительное время можно стать пациентом другого совершенно дома