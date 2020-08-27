Британцы полетели: в Северном полушарии бушуют ураганы

В сети появилось видео, на котором можно заметить, как двоих мужчин сбило с ног, когда они хотели выйти на улицу.
Видео позабавило пользователей сайта Reddit, а также их удивила реакция женщины, которая вместо помощи просто закрыла двери лифта.
– Дама просто закрыла дверь. "Ну удачи, ребята! Не мой этаж, так что ... пока!"
– Конец видео просто убил меня. Никакой помощи. Она одна из тех людей, которые типа "позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится", а когда ты звонишь – они не отвечают.
– У меня был плохой день, а это видео развеселило меня. Почему я счастлива видеть, как двое мужчин борются с ветром? Кто знает. Но мне это понравилось.
– Она просто закрывает перед ними дверь, как "О нет, это не для меня. Берегите себя".
В Англии и Шотландии разбушевался шторм "Фрэнсис". Скорость ветра достигает 35 м/с, из-за дождей реки вышли из берегов, подтоплены населённые пункты.
– Конец видео просто убил меня. Никакой помощи. Она одна из тех людей, которые типа "позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится", а когда ты звонишь – они не отвечают.
– У меня был плохой день, а это видео развеселило меня. Почему я счастлива видеть, как двое мужчин борются с ветром? Кто знает. Но мне это понравилось.
– Она просто закрывает перед ними дверь, как "О нет, это не для меня. Берегите себя".
В Англии и Шотландии разбушевался шторм "Фрэнсис". Скорость ветра достигает 35 м/с, из-за дождей реки вышли из берегов, подтоплены населённые пункты.
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Storm Francis hits Mumbles Southend park . pic.twitter.com/FxDwgD1H3l— MW Production (@MartinArting) August 25, 2020
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River rescues and home evacuations as Wales sees the highest UK rainfall and 75mph gales during Storm Francis.— BBC Wales News (@BBCWalesNews) August 26, 2020
For any updates: https://t.co/tghbQKq8I9 pic.twitter.com/zElXSr7tWq
А на США (Техас и Луизиана) обрушился другой сильнейший ураган – "Лаура". Скорость ветра достигает 66 м/с. Власти штатов попросили жителей эвакуироваться.
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Breaking: Hurricane force gusts are now affecting Lake Charles, Louisiana, as Hurricane Laura barrels towards the coast. pic.twitter.com/SAI16krRXq— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 27, 2020
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Breaking: Major damage is being reported in Lake Charles, Louisiana, as Hurricane Laura barrels into the area. pic.twitter.com/e3d6ZWvuR8— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 27, 2020
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In it. pic.twitter.com/k8GsOQPRLd— Josh Morgerman (@iCyclone) August 27, 2020
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