Британцы полетели: в Северном полушарии бушуют ураганы

– Дама просто закрыла дверь. "Ну удачи, ребята! Не мой этаж, так что ... пока!"

– Конец видео просто убил меня. Никакой помощи. Она одна из тех людей, которые типа "позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится", а когда ты звонишь – они не отвечают.

– У меня был плохой день, а это видео развеселило меня. Почему я счастлива видеть, как двое мужчин борются с ветром? Кто знает. Но мне это понравилось.

– Она просто закрывает перед ними дверь, как "О нет, это не для меня. Берегите себя".



В Англии и Шотландии разбушевался шторм "Фрэнсис". Скорость ветра достигает 35 м/с, из-за дождей реки вышли из берегов, подтоплены населённые пункты.