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Британцы полетели: в Северном полушарии бушуют ураганы

Британцы полетели: в Северном полушарии бушуют ураганы (6 фото + 2 видео)

Автор:
27 августа 2020 11:56
Сообщество : Жизнь
Метки: англия   лифт   луизиана   полёт   техас   ураган   шотландия   шторм   
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В сети появилось видео, на котором можно заметить, как двоих мужчин сбило с ног, когда они хотели выйти на улицу.

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Метки: англия   лифт   луизиана   полёт   техас   ураган   шотландия   шторм   
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5  комментариев
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13k
AlexЕЙ 59 минут назад
"Двое против ветра. Несчастный случай"))
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3k
Летучий Мыш Полчаса назад
Твое лицо, когда мужики перед тобой так и падают, и сами собой в штабеля укладываются

Твое лицо, когда мужики перед тобой так и падают, и сами собой в штабеля укладываются
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6k
Кенвуд 48 минут назад
И чем женщина могла помочь 2-м мужикам., поохать рядом и улететь от порыва ветра.
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2k
Борис Карабанов Час назад
И туда дотянулись кровавые щупальца диктатора.
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