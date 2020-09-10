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Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях

Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях (12 фото)

Автор:
10 сентября 2020 07:40
Метки: Instagram   анна ефремова   дочь ефремова   ефремов   соцсети   твиттер   
4185
12
После скандального дела с участием Михаила Ефремова пристальное внимание общественности приковано не только к актеру, но и к его родственникам. Так, 19-летняя Анна Мария Ефремова - дочь артиста, стала популярной в соцсетях.

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Метки: Instagram   анна ефремова   дочь ефремова   ефремов   соцсети   твиттер   
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16  комментариев
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28k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
а это существо зачем тут пиарить теперь?
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8k
Rihovich 11 минут назад
Зае... Зашибись! Вот этого... хм... индивида с утра мне точно не хватало! Зачем?
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109k
arek14 11 минут назад
Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях
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550
Derzkiy_xAxAlb 15 минут назад
Ефремов - убийца и алкаш , а дочь - лесбиянка вонючая. И поделом мудаку.
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1k
Ivan 18 минут назад
журнашлюхи-мрази. докапываться до семьи... Чтоб их самые близкие долго выживали с терминальной стадией рака!
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108
Ингеборг Дапкунайтович Полчаса назад
5 канал СПБ пишет слово "Белоруси"?) Попахивает фейковой перепиской, сфабрикованной самим этим непонятным существом
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1k
Anatoly Tananykhin 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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6k
Andrey 45 минут назад
Подрастет и станет министром культуры....
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71
Feud 52 минуты назад
Ну а что там может вырасти у торчка... лгбт. В клетку.
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31k
Антон Час назад
Нда, деградация на лицо! Выдать ей связку бананов и отправить в Африку по пальмам скакать.
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665
Максим-И Час назад
Эти, хреновы, воспитататели человеческих душ, не могут воспитать, да же собственных детей.
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SSD Час назад
До сегодня, я даже не знал, что у Ефремова кто то там есть... Чучело какое то)
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26k
Сталин подтвердил бы!! 2 часа назад
Типичный пример деградации поколения талантливого человека Ефремова Олега Николаевича.

Типичный пример деградации поколения талантливого человека Ефремова Олега Николаевича.
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
п.и.з.д.и.т.ь уже поздно. Дичь выросла
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7k
Андрей Иванов Vladimir Taranovich 4 минуты назад
Значит на кол.
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