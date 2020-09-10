Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях

После скандального дела с участием Михаила Ефремова пристальное внимание общественности приковано не только к актеру, но и к его родственникам. Так, 19-летняя Анна Мария Ефремова - дочь артиста, стала популярной в соцсетях.
2. В инстаграме у девушки 25 тыс подписчиков, а в твиттере - 27 тыс читателей
3. У Анны активная позиция: она выступает в поддержку ЛГБТ, высказывается на тему феминизма, ездит на протестные митинги в Беларусь. У нее также есть возлюбленная, к которой она открыто демонстрирует чувства
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