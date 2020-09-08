Примеры настолько предельного буквального толкования запросов, что даже смешно

Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться. Эта фраза как нельзя лучше подходит к курьезным ситуациям, представленным в этой фотоподборке. Все случаи абсолютно реальны — люди действительно получили именно то, о чем попросили!
В мексиканской кухне сыра не жалеют, поэтому, когда американка по привычке заказала «двойной сыр», ей принесли это
Кто-то из родни просит купить планшет? Вот выход – и ваша совесть чиста, и семейный бюджет сохранен!
Оказалось, что в Макдоналдс вам вполне могут приготовить сэндвич с мороженым, хотя изначально это была шутка
Парень пожелал полную противоположность именинного торта и девушка сделала торт из мяса в соусе маринара, где вместо крема было чесночное пюре, а украшения сделаны из пеперони и прошуто
Вот что бывает, когда в указании размера пиццы случайно стираешь нолик. В меню была пицца 12 дюймов, а парень хотел заказать 10 дюймовую, но случайно указал в заказе 1 дюйм.
Заказчица позвонила и спросила, соблюдаем ли мы социальную дистанцию при работе с ее бургерами. Я сказала, что соблюдаем… Но если честно, народ, у меня тут места не хватает для этого
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В "Темных течениях" - могу ошибиться дословно, но близко к тексту - "Какие тебе сделать сэндвичи?" - "Все равно, но один с ветчиной, а два с сыром"