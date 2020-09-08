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Примеры настолько предельного буквального толкования запросов, что даже смешно

Примеры настолько предельного буквального толкования запросов, что даже смешно (25 фото)

Автор:
08 сентября 2020 21:14
Метки: общепит   прикол   торговля   
1708
25

Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться. Эта фраза как нельзя лучше подходит к курьезным ситуациям, представленным в этой фотоподборке. Все случаи абсолютно реальны — люди действительно получили именно то, о чем попросили!

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Метки: общепит   прикол   торговля   
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9  комментариев
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65k
Фома 3 часа назад
Бойся своих желаний , фильм старый есть , про исполнения желаний
Бойся своих желаний , фильм старый есть , про исполнения желаний
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8k
Бендер Родригес 21 минуту назад
Я даже не знаю, что выйдет дороже, кожаный офицерский планшет или китайский аппарат...
Я даже не знаю, что выйдет дороже, кожаный офицерский планшет или китайский аппарат...
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1k
hangu 2 часа назад
где такие девушки, что готовят мясные торты ? женюсь однозначно =)
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5k
М С 2 часа назад
Мясной торт шикарен.
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28k
Korolev 4 часа назад
В баре заказал ром и лимонный сок. Бармен слил всё в один стакан. При заказе следующих порций приходилось добавлять: "Раздельно!"
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10k
Corvus Corax 4 часа назад
"Когда на вопрос, «какой хочешь пирог?», любимый человек отвечает «любой»"

В "Темных течениях" - могу ошибиться дословно, но близко к тексту - "Какие тебе сделать сэндвичи?" - "Все равно, но один с ветчиной, а два с сыром"
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