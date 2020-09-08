Примеры настолько предельного буквального толкования запросов, что даже смешно

Будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться. Эта фраза как нельзя лучше подходит к курьезным ситуациям, представленным в этой фотоподборке. Все случаи абсолютно реальны — люди действительно получили именно то, о чем попросили!