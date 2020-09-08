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Разбор глупости из интернета: Как на самом деле передвигаются волки в стае?

Разбор глупости из интернета: Как на самом деле передвигаются волки в стае? (6 фото)

Автор:
08 сентября 2020 18:11
Сообщество : Животные
Метки: волки   интересно   факты   
1143
6

Представь: дремучий лес, зима, мороз и пурга. В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но волки невозмутимо преодолевают снежные барханы, пробираясь стаей по глубоким сугробам. Как же красива эта картина. И как же много фейков вокруг неё крутится!

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Метки: волки   интересно   факты   
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9  комментариев
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4k
Olga Raudis 4 часа назад
Еще добавлю. Зависит от того, куда идут. Если идут по знакомому маршруту, впереди идут самые нетерпеливые, если маршрут незнакомый - впереди идут те, кто знает куда и зачем. Короче, по обстоятельствам. Всё как у людей. И да, в глубоком снегу пробивают по очереди.
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Димон, ты так и будешь дальше на чужих постах карму делать?
Яндекс-Дзен - это "твое все"?
https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/razbor-gluposti-iz-interneta-kak-na-samom-dele-peredvigaiutsia-volki-v-stae-5f5646143b3fcc0674201d28https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/razbor-gluposti-iz-interneta-kak-na-samom-dele-peredvigaiutsia-volki-v-stae-5f5646143b3fcc0674201d28
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2.3M
Димон Автор поста Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Неужели так сложно перейти по ссылке источник поста, а уже потом идти и возмущаться. Если ты слепой купи очки.
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6k
Агент Безопасной Национальности Димон 2 часа назад
"Если ты слепой купи очки."
===============
В том-то и дело, что я не слепой.
И, сидя на работе и листая в свободное время Дзен (в основном всякие шахматные задачи, хотя они и левые), периодически читаю другие публикации.
Например, как сегодня про волков (кстати, такая же статья была еще с месяц назад, с такой-же титульной фоткой. Как и у тебя в посте).
И тут нА тебе - Димон отличился постом о волках!

И это не в первый раз, я уже писал.
Димон, нет порблем, когда ты копипастишь статьи с интересным содержанием.
Но копипастить общедоступный и всем видимый Дзен с надеждой нахапать плюсиков - это моветон.
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6k
Агент Безопасной Национальности Димон 2 часа назад
"Неужели так сложно перейти по ссылке источник поста, а уже потом идти и возмущаться."
================
Кстати, о ссылке твоего поста:
Источник: zen.yandex.ru
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3k
Руслан Агент Безопасной Национальности Час назад
"общедоступный и всем видимый Дзен "

Ну, эт вы изрядно загнула!
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6k
Агент Безопасной Национальности Руслан Час назад
"эт вы изрядно загнула"
=============
Недопонял с количеством меня и моим полом...

Я мужчина и тут я один, если что.
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
автору лично волки рассказали, наверно, как они передвигаются
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29k
Азат Баширов 3 часа назад
Разбор глупости из интернета: Как на самом деле передвигаются волки в стае?
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