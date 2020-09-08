Разбор глупости из интернета: Как на самом деле передвигаются волки в стае?

Тут-то и начинается самое интересное: специалисты из интернетов строят теории о правилах передвижения волчьей стаи эпичнее, чем пацанские цитатки. Разберём эту чушь по косточкам:

«Впереди идут трое самых слабых и больных. Они задают темп, если темп будут задавать сильные — эти отстанут и погибнут. Но если засада — то убьют впереди идущих. Еще эти слабые волки должны снег протоптать и сохранить силы для последующих»

Правда, то, как больные и слабые будут пробивать дорогу через свежий снег — автор не объясняет. А ведь работка эта не из лёгких, даже молодые и сильные волки выбьются из сил, если будут долго идти впереди. И интересно, с кем волки ведут партизанскую войну, чтобы ожидать от кого-то засады? С зайцами?