Разбор глупости из интернета: Как на самом деле передвигаются волки в стае?

Представь: дремучий лес, зима, мороз и пурга. В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Но волки невозмутимо преодолевают снежные барханы, пробираясь стаей по глубоким сугробам. Как же красива эта картина. И как же много фейков вокруг неё крутится!
Стае приходится регулярно совершать вояж по своей территории в поисках еды. Так как метро в лес ещё не провели, животинки путешествуют пешочком, лапками. Порой, по глубокому снегу, порой сотни километров. А что ещё делать, если стадо оленей свалило в другой конец твоей территории?
Тут-то и начинается самое интересное: специалисты из интернетов строят теории о правилах передвижения волчьей стаи эпичнее, чем пацанские цитатки. Разберём эту чушь по косточкам:
«Впереди идут трое самых слабых и больных. Они задают темп, если темп будут задавать сильные — эти отстанут и погибнут. Но если засада — то убьют впереди идущих. Еще эти слабые волки должны снег протоптать и сохранить силы для последующих»
Правда, то, как больные и слабые будут пробивать дорогу через свежий снег — автор не объясняет. А ведь работка эта не из лёгких, даже молодые и сильные волки выбьются из сил, если будут долго идти впереди. И интересно, с кем волки ведут партизанскую войну, чтобы ожидать от кого-то засады? С зайцами?
«За ними пятерка матерых волков — мобильный отряд авангарда»
Если они мобильные, что ж тогда плетутся за слабыми? Почему они не пробивают дорогу?
«А позади всех идет чуть в отдалении сам вожак. Ему необходимо видеть всю стаю целиком и контролировать, регулировать, координировать и давать команды»
Интересно, как можно управлять стаей и вести её, будучи в самом хвосте?
Та самая картинка с тем самым распределением (старые особи обведены кружочком, сильные в квадратике, альфа-самец стрелочкой).
На деле всё куда логичнее и проще. Впереди топают особи, полные сил — они прокладывают дорогу всем остальным членам стаи. Те, кто сзади, вне зависимости от иерархии и пола, идут ровно след в след по протоптанной дорожке, чтобы не тратить попусту энергию. Причём делают они это так чётко, что определить сколько волков в стае почти невозможно.
Но каким бы шерстяным волчарой ты ни был, и как бы ни были сильны твои лапищи, прокладывать путь сквозь сугробы у тебя долго не получится. Потому через какое-то время тот, кто был первым, топает в конец колонны, чтобы перевести дух.
За одну ночь волки способны прошагать от 40 до 70 километров.
Толпу из санитаров леса координируют вожаки. Вести стаю может как альфа самец, так и альфа самка. Причём находиться они могут и в конце, и в начале, и в середине — всё зависит от конкретных целей и задач.
Местом охоты и самой охотой заведуют вожаки, как самые опытные особи.
По итогу: волки оказались куда мозговитее, чем умники из интернета. Оно и понятно — не зря ж им приписывают пацанские цитатки, наполненные мудростью и философией.
Источник:
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Яндекс-Дзен - это "твое все"?
https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/razbor-gluposti-iz-interneta-kak-na-samom-dele-peredvigaiutsia-volki-v-stae-5f5646143b3fcc0674201d28https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/razbor-gluposti-iz-interneta-kak-na-samom-dele-peredvigaiutsia-volki-v-stae-5f5646143b3fcc0674201d28
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В том-то и дело, что я не слепой.
И, сидя на работе и листая в свободное время Дзен (в основном всякие шахматные задачи, хотя они и левые), периодически читаю другие публикации.
Например, как сегодня про волков (кстати, такая же статья была еще с месяц назад, с такой-же титульной фоткой. Как и у тебя в посте).
И тут нА тебе - Димон отличился постом о волках!
И это не в первый раз, я уже писал.
Димон, нет порблем, когда ты копипастишь статьи с интересным содержанием.
Но копипастить общедоступный и всем видимый Дзен с надеждой нахапать плюсиков - это моветон.
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Кстати, о ссылке твоего поста:
Источник: zen.yandex.ru
Ну, эт вы изрядно загнула!
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Недопонял с количеством меня и моим полом...
Я мужчина и тут я один, если что.