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Когда реальность несколько превзошла ожидания: 17 провальных онлайн-покупок

Когда реальность несколько превзошла ожидания: 17 провальных онлайн-покупок (18 фото)

Автор:
08 сентября 2020 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: Онлайн   заказ   интернет-магазин   подборка   покупка   фото   юмор   
1134
18
Такое ощущение, что народ специально покупает всякую ерунду, чтобы потом иметь возможность как следует посмеяться.

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Метки: Онлайн   заказ   интернет-магазин   подборка   покупка   фото   юмор   
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Евгений Полчаса назад
5. Перчатка
Похоже не заказ, а самоделка. ДеВольт, на рабочие перчатки всякую фуету клеить не будет. Китайцы взяли бы что-нибудь подешевле. Скорее всего взял у папы перчатки (за порчу которых потом получил кренделей), а у мамы бижутерию и склеил клеевым пистолетом.
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