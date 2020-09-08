Когда реальность несколько превзошла ожидания: 17 провальных онлайн-покупок

Заказывая вещь в интернете, всегда стоит быть готовым к тому, что она до вас либо не дойдёт, либо окажется совсем не такой, как было заявлено в рекламе. Пережить такую вселенскую несправедливость помогают соцсети, где можно поделиться своей провальной покупкой и поплакаться на плече таких же неудачливых товарищей. Ну а заодно можно немного похихикать над плачевной разницей между ожиданием и реальностью.