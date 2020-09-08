Когда реальность несколько превзошла ожидания: 17 провальных онлайн-покупок

Такое ощущение, что народ специально покупает всякую ерунду, чтобы потом иметь возможность как следует посмеяться.
Заказывая вещь в интернете, всегда стоит быть готовым к тому, что она до вас либо не дойдёт, либо окажется совсем не такой, как было заявлено в рекламе. Пережить такую вселенскую несправедливость помогают соцсети, где можно поделиться своей провальной покупкой и поплакаться на плече таких же неудачливых товарищей. Ну а заодно можно немного похихикать над плачевной разницей между ожиданием и реальностью.
2. «Парень не посмотрел на размеры зажима при заказе. Слева ожидание, а справа то, что пришло»
Источник:
Ссылки по теме:
- Родители делятся фотографиями своей жизни до и после рождения ребенка
- 20 случаев, когда современные проблемы потребовали современных решений
- Драматичные котейки, у которых почему-то еще нет "Оскара"
- Забавные и нелепые статуи известных людей
- 17 фотографий людей, которые перестарались с загаром
Новости партнёров
Загрузка...
Похоже не заказ, а самоделка. ДеВольт, на рабочие перчатки всякую фуету клеить не будет. Китайцы взяли бы что-нибудь подешевле. Скорее всего взял у папы перчатки (за порчу которых потом получил кренделей), а у мамы бижутерию и склеил клеевым пистолетом.