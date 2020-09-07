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Бегство в Израиль и любовь американских астронавтов: как едва не прикрыли мультсериал «Ну, погоди!»

Бегство в Израиль и любовь американских астронавтов: как едва не прикрыли мультсериал «Ну, погоди!» (5 фото)

Автор:
07 сентября 2020 18:30
Метки: интересно   история создания   мультфильмы   
708
5

Уже 20 лет, как с нами нет знаменитого постановщика советских мультфильмов Вячеслава Михайловича Котеночкина, который был одним из создателей замечательного мультсериала «Ну, погоди!». В 2020 году выходит продолжение знаменитого сериала, а о том, как снимали оригинал, однажды рассказали сами автора, включая Вячеслава Котеночкина.

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Метки: интересно   история создания   мультфильмы   
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 6 часов назад
Вот только НЕ НАДО продолжения!!!!!!!!!!!
"Простоквашино" уже продолжили...
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albedo 41 минуту назад
На мой взгляд, сериал кончился с распадом СССР. Потом было просто кустарщина какая то.
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3k
Taf Taffus 6 часов назад
И как же без какашечки по шву:
"После съемок шестой серии «Ну, погоди!» в 1973 году страну неожиданно покинул один из создателей Зайца и Волка Феликс Камов. И сразу над всей командой создателей нависла тень – проект запросто могли закрыть."

И тут же ниже "счастливое разрешение проблемы"

"Эти слова Анатолий Дмитриевич Папанов передал не только создателям «Ну, погоди!», но и на киностудию «Союзмультфильм». Там представили, какие у Подгорного товарищи, и больше вопросов о продолжении сериала не ставили."

То есть реально никто реально сериал даже и не пытался закрыть, просто авторский коллектив вола е...л все это время. И только волшебный партийный пендаль привнес авторам долгожданное вдохновение еще на десять серий.

Но так-то кругом тогда был сплошной ГУЛАГ, вышки, слепящие прожектора и захлебывающийся лай овчарок в кромешной тьме, куда сбежал один из светочей колбасной эмиграции.
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him67 Taf Taffus 5 часов назад
Мне кажется, вы немного сгустили обстановку на 1973 год...
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3k
Taf Taffus him67 5 часов назад
Про краски все вопросы к авторам текста. Это они погнали пургу про "нависшую угрозу". На деле студия выпустила запланированные шесть серий и рабочем порядке шло согласование продления выпусков (на минуточку, это не только выдумки сценаристов, это фонды, это выделение штата и много-много-много скучных вещей). Но ведь творческая тилигенция не может без драмы вокруг себя, и спустя много лет запустила байку про Phantom menace.
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Kerk him67 2 часа назад
Мне кажется, вы немного смягчили формулировку на данный момент о предыдущем комментаторе.
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29k
russger Taf Taffus Час назад
Но так-то кругом тогда был сплошной ГУЛАГ, вышки, слепящие прожектора и захлебывающийся лай овчарок в кромешной тьме, куда сбежал один из светочей колбасной эмиграции.

и воскресший Сталин расстреливал лично всех неугодных. Ужасное время было, да
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123k
Алексей 6 часов назад
На мой взгляд, с которым можете не согласиться, появившиеся в 90-е две серии - унылое говно.
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