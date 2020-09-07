Бегство в Израиль и любовь американских астронавтов: как едва не прикрыли мультсериал «Ну, погоди!»

- Найти режиссера оказалось не так просто. Нам говорили, что фильму нужно придать воспитательное значение. Но мы говорили: пусть все советское кино будет воспитательным, а наше – развлекательным. И тут в коридорах «Союзмультфильма» нам встретился режиссер Вячеслав Котеночкин. Он в нас поверил, и взялся на работу, - рассказывал на 25-летии мультсериала Александр Курляндский.

По его воспоминаниям, после появления первой серии сценаристы пришли в ужас – мультфильм им показался грубым. Они считали, что снято халтурно и «топорно». Но неожиданно именно такая подача героев принесла им невероятную популярность. Поэтому было решено продолжить сериал.

ДРУЗЕЙ «ВРАГА НАРОДА» СПАС ПОДГОРНЫЙ

После съемок шестой серии «Ну, погоди!» в 1973 году страну неожиданно покинул один из создателей Зайца и Волка Феликс Камов. И сразу над всей командой создателей нависла тень – проект запросто могли закрыть.

В этой ситуации случайно помог Анатолий Папанов, который озвучивал Волка. Как-то он пришел после вручения звания в Кремле и рассказал, как на приеме к нему подошел Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и спросил: «Поему нет продолжения «Ну, погоди!»? – «У них там кто-то в Израиль уехал», - ответил Папанов.