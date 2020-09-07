Бегство в Израиль и любовь американских астронавтов: как едва не прикрыли мультсериал «Ну, погоди!»

Уже 20 лет, как с нами нет знаменитого постановщика советских мультфильмов Вячеслава Михайловича Котеночкина, который был одним из создателей замечательного мультсериала «Ну, погоди!». В 2020 году выходит продолжение знаменитого сериала, а о том, как снимали оригинал, однажды рассказали сами автора, включая Вячеслава Котеночкина.
НО БЫЛ ОДИН, КОТОРЫЙ НЕ ОТВЕРНУЛСЯ
В 1968 году несколько талантливых авторов – Эдуард Успенский, Феликс Камов, Аркадий Хайт и Александр Курляндский придумали несколько коротких сюжетов про Зайца-оптимиста и Волка-неудачника. Это было сделано для журнала «Веселая карусель». Сначала прописали три десятиминутных сценария, после чего приступили к поиску режиссера.
- Найти режиссера оказалось не так просто. Нам говорили, что фильму нужно придать воспитательное значение. Но мы говорили: пусть все советское кино будет воспитательным, а наше – развлекательным. И тут в коридорах «Союзмультфильма» нам встретился режиссер Вячеслав Котеночкин. Он в нас поверил, и взялся на работу, - рассказывал на 25-летии мультсериала Александр Курляндский.
По его воспоминаниям, после появления первой серии сценаристы пришли в ужас – мультфильм им показался грубым. Они считали, что снято халтурно и «топорно». Но неожиданно именно такая подача героев принесла им невероятную популярность. Поэтому было решено продолжить сериал.
ДРУЗЕЙ «ВРАГА НАРОДА» СПАС ПОДГОРНЫЙ
После съемок шестой серии «Ну, погоди!» в 1973 году страну неожиданно покинул один из создателей Зайца и Волка Феликс Камов. И сразу над всей командой создателей нависла тень – проект запросто могли закрыть.
В этой ситуации случайно помог Анатолий Папанов, который озвучивал Волка. Как-то он пришел после вручения звания в Кремле и рассказал, как на приеме к нему подошел Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный и спросил: «Поему нет продолжения «Ну, погоди!»? – «У них там кто-то в Израиль уехал», - ответил Папанов.
«Кто-то уехал, но ведь кто-то остался», - парировал Подгорный.
«Учтите, сериал нравится мне, моим внукам, и моим товарищам».
Эти слова Анатолий Дмитриевич Папанов передал не только создателям «Ну, погоди!», но и на киностудию «Союзмультфильм». Там представили, какие у Подгорного товарищи, и больше вопросов о продолжении сериала не ставили.
ЗАЯЦ И ВОЛК НА ОРБИТЕ
Часто процесс проходил так: команда сценаристов приносила Вячеславу Котеночкину наброски идей для будущей серии. Тот говорил – ерунда, не нужно такое снимать. Поначалу идеи отправлялись в корзину для мусора. Но позже авторы увидели – через пару дней режиссер становится мягче, а через неделю говорит: будем снимать. Тогда сценаристы просто выжидали и разрабатывали поначалу отвергнутые идеи. А потом они попадали на экран.
Как-то авторам сказали, что мультфильмы Уолта Диснея знают во всем мире, а «Ну, погоди!» нужно только советским детям. Но, по словам Курляндского, это не так. В 1975 году во время совместного полета в космос советских космонавтов и американских астронавтов, коллеги из США забрали с собой все снятые на тот момент выпуски мультфильма в Штаты.
Также известно, что в американском прокате были широко распространены пиратские копии мультфильма на видеокассетах.
После 16-ти серий появились разговоры о съемках полнометражного мультфильма «Ну, погоди!», но неожиданно не стало Анатолия Папанова, голосом которого говорил Волк, и от проекта отказались.
Через несколько лет, уже в 90-е годы, появились 17 и 18 серии, которые сняли за счет дублей с голосом Папанова. А позже еще несколько серий, которые озвучили другие актеры.
Источник:
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"Простоквашино" уже продолжили...
"После съемок шестой серии «Ну, погоди!» в 1973 году страну неожиданно покинул один из создателей Зайца и Волка Феликс Камов. И сразу над всей командой создателей нависла тень – проект запросто могли закрыть."
И тут же ниже "счастливое разрешение проблемы"
"Эти слова Анатолий Дмитриевич Папанов передал не только создателям «Ну, погоди!», но и на киностудию «Союзмультфильм». Там представили, какие у Подгорного товарищи, и больше вопросов о продолжении сериала не ставили."
То есть реально никто реально сериал даже и не пытался закрыть, просто авторский коллектив вола е...л все это время. И только волшебный партийный пендаль привнес авторам долгожданное вдохновение еще на десять серий.
Но так-то кругом тогда был сплошной ГУЛАГ, вышки, слепящие прожектора и захлебывающийся лай овчарок в кромешной тьме, куда сбежал один из светочей колбасной эмиграции.
и воскресший Сталин расстреливал лично всех неугодных. Ужасное время было, да