Как снимался фильм «Ворошиловский стрелок»

«Ворошиловский стрелок» стал для семнадцатилетней Анны Синякиной вторым фильмом – до этого она снялась в небольшой роли у Карена Шахназарова в фильме «День полнолуния»

На гонорар, полученный за роль в этом фильме, Анна купила себе платье из синего бархата. В нём она выходила на премьеру «Ворошиловского стрелка» в Доме кино и выступала на сцене училища имени Гнесиных, где училась на актрису музыкального театра. После съёмок она стала актрисой экспериментальной Школы драматического искусства, сейчас в кино снимается редко – она разочаровалась в современных режиссёрах, но её можно увидеть в фильмах Карена Шахназарова «Палата № 6» и «Анна Каренина».