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Как снимался фильм «Ворошиловский стрелок»

Как снимался фильм «Ворошиловский стрелок» (8 фото)

Автор:
07 сентября 2020 12:42
Сообщество : Кино
Метки: Врошиловский стрелок   кино   съёмки   
1569
8
Фильм снят по повести Виктора Пронина «Женщина по средам»

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Метки: Врошиловский стрелок   кино   съёмки   
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10  комментариев
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1k
Том Сойер 5 часов назад
Отличный фильм!
Отличный фильм!
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231
Лимонадный Джо 6 минут назад
Когда милиция и суд продажны - однозначно выйдет на арену самосуд. Жестокий и кровавый. И тут достанется всем. Не взирая на лица и чины.
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26k
Slonyash Час назад
Фильм очень хороший и поучительный! Один из лучших фильмов 90-х годов.
Самосуд рождается из беспредела!
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157
Duke_kir 2 часа назад
ничего не изменилось
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9k
Vanysha 3 часа назад
Шикарный фильм. Пойду еще раз посмотрю! Спасибо!
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19k
Сибиряк 3 часа назад
Сергей Гармаш был хорош в роли капитана!)
Ссылка vk.com
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2k
ваня панкин 4 часа назад
сильное кино, жаль что такое кино уже не снимают... гонят всякую лажу...
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5k
Вася 4 часа назад
Ссылка coub.com
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41
Дядя Витя 4 часа назад
Фильм - супер. К сожалению с тех пор ничего не изменилось, стало только хуже.
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