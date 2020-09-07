Столичный детсад украсили зеленым быком за миллион рублей

Были в том тендере и несколько недорогих объектов, предназначенных для малышей:

- Качели за 24 тысячи рублей.

- Скамейки "Крокодил", "Черепашка" и "Улитка" по 22 тысячи рублей.

- Дешёвые спортивные комплексы от 32 до 116 тысяч рублей.

Но почему в этот непростой момент 5 миллионов из бюджета идут на какие-то зеленые пластиковые бесполезности, задается вопросом депутат.