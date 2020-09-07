FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3327 постов • 631 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Столичный детсад украсили зеленым быком за миллион рублей

Столичный детсад украсили зеленым быком за миллион рублей (8 фото)

Автор:
07 сентября 2020 05:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Зелены   бюджет   депутат   детсад   закупки   фигура   
2412
8
И это существо, скопированное со знаменитого быка на Уолл-стрит, там не одиноко. Детишек во дворе детсада встречают еще "травяные" ослик, олень и целая стая медведей. Плюс две "фигуры для лазания" из камней - в сумме всё это благоустройство двора потянуло на 8,5 миллиона рублей!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Зелены   бюджет   депутат   детсад   закупки   фигура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Эдуардо Час назад
То есть если я сделаю такого медведя из арматуры м травы, я стану миллионером?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Центаврианин Эдуардо Час назад
Почти. Основной ингредиент - грамотно втюхать этого медведя с правильным откатом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
806
Connor_John Полчаса назад
Насчёт газонов там правильно упомянули. Сначала их бы облагородили. А то как-то очень уж смешно и грустно выглядят эти фигуры на таких газонах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
Джон 36 минут назад
Было бы в тему отправить фото детсадов в нашем провинциальном городе,где скамейка за 22тр роскошь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
DumDum 37 минут назад
Всё лучшее - детям. А всё самое лучшее и дорогое - самым дорогим детям!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Дмитрий 45 минут назад
Эх, жаль ольошка отдыхает - вот он бы им задал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Батончик с маком 45 минут назад
через неделю эти фигурки будут украшать чей-нибудь сад возле коттеджа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
356
zu4ara 59 минут назад
зима близко ,посмотрим на эти 8 миллионов весной ,когда снег таять начнёт (лысые каркасы останутся)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Директор - травяной олень
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
V2.Smirnov 2 часа назад
Фигуры шикарные. Они большие, в натуральную величину и по ним очень любит лазать детвора! У нас во дворе уже год стоят. А ещё неописуемо восторг у детей вызывает старозаветная "тарзанка".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Центаврианин V2.Smirnov Час назад
Ох уж эти причуды детей английской аристократии. Садовник будет очень недоволен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Нихуахуа 3 часа назад
"А вопрос остается стоит ли в такое тяжелое время..."
Тяжёлое время??? А Татьяна Царенко точно в России живёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа Нихуахуа 3 часа назад
Так плешивый,выходит,п"здит в каждом новогоднем выступлении про "тяжёлый год"?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Aqueronte Опиум для народа Час назад
Год был непростым...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Центаврианин Aqueronte Час назад
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны
...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Aqueronte Центаврианин Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Нихуахуа 3 часа назад
Лучше бы пенсионерам раздали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От фрилансера до арт-директора От фрилансера до арт-директора Как и сколько правильно делать упражнение «планка» Как и сколько правильно делать упражнение «планка» Лужкову предлагали поднять хорошие деньги, отправив на гастроли мумию Ильича, но тот оказался суеверным Лужкову предлагали поднять хорошие деньги, отправив на гастроли мумию Ильича, но тот оказался... Топ 10 самых толстых людей на планете Топ 10 самых толстых людей на планете Девушки на спорте, на которых приятно посмотреть Девушки на спорте, на которых приятно посмотреть В Башкирии депутата наказали за посаженные к 75-летию Победы яблони В Башкирии депутата наказали за посаженные к 75-летию Победы яблони
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

147198



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядели бы персонажи фильмов
4
66
Как выглядели бы персонажи фильмов
Побег из тюрьмы по-немецки
3
18
Побег из тюрьмы по-немецки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Отчаянная попытка превратить Honda Crosstour в Lamborghini Urus
0
5
Отчаянная попытка превратить Honda Crosstour в Lamborghini Urus
Почему у людей разный цвет кожи?
0
16
Почему у людей разный цвет кожи?
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#природа#актеры#китай#фотографии#актер#дизайн#СССР
#факты#животные#люди#кино#интересное#настроение#жизнь#германия#красиво#шоу бизнес
#прикол#юмор#россия#школа#картинки#путешествия#автомобиль#девушки#красота

На что жалуетесь?

Вернуться