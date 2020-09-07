Столичный детсад украсили зеленым быком за миллион рублей

И это существо, скопированное со знаменитого быка на Уолл-стрит, там не одиноко. Детишек во дворе детсада встречают еще "травяные" ослик, олень и целая стая медведей. Плюс две "фигуры для лазания" из камней - в сумме всё это благоустройство двора потянуло на 8,5 миллиона рублей!
Член муниципального совета депутатов Татьяна Царенко обнаружила такую щедрость по части бюджетных денег в московском районе Измайлово. На сайте госзакупок разместили тендер на оснащение двора детского сада каркасами в форме животных с декоративными растениями.
Татьяна Царенко опубликовала фотографии этих "малых архитектурных форм" в Фейсбуке, добавив, что сумма более 8,5 миллиона рублей выделена только на установку нескольких конструкций, "всё остальное (бетон, песок, щебень...) идёт отдельными тендерами".
"Посмотрите, как выглядит эта драгоценная роскошь! А вопрос остается — стоит ли в такое тяжелое время так бездумно тратить бюджетные средства?"
В техзадании к тендеру числятся, например:
- Фигура быка из травы за 949 тысяч рублей;
- Два травяных медведя за 814 тысяч руб.
- Фигура быка из травы за 949 тысяч рублей;
- Два травяных медведя за 814 тысяч руб.
Комментаторов этой публикации удивили пожухлые газоны детсада, на которых установлены покрытые имитирующим зеленую травку пластиком фигуры. И многие задались вопросом: сколько полезных развивающих комплексов можно было бы купить вместо зеленых медведей?
Были в том тендере и несколько недорогих объектов, предназначенных для малышей:
- Качели за 24 тысячи рублей.
- Скамейки "Крокодил", "Черепашка" и "Улитка" по 22 тысячи рублей.
- Дешёвые спортивные комплексы от 32 до 116 тысяч рублей.
Но почему в этот непростой момент 5 миллионов из бюджета идут на какие-то зеленые пластиковые бесполезности, задается вопросом депутат.
- Качели за 24 тысячи рублей.
- Скамейки "Крокодил", "Черепашка" и "Улитка" по 22 тысячи рублей.
- Дешёвые спортивные комплексы от 32 до 116 тысяч рублей.
Но почему в этот непростой момент 5 миллионов из бюджета идут на какие-то зеленые пластиковые бесполезности, задается вопросом депутат.
А вам приглянулся зеленый олень?
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