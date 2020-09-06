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Ветеран СОБР объяснил, зачем надо восстанавливать памятники Сталину

Ветеран СОБР объяснил, зачем надо восстанавливать памятники Сталину (6 фото)

Автор:
06 сентября 2020 19:34
Метки: памятник   сталин   урал   
424
6
Восстановление памятника Сталину на Урале — это важный поступок для воспитания подрастающего поколения, заявил глава совета ветеранов СОБР в Челябинске Антон Николаев 6 сентября корреспонденту ИА Красная Весна.

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Метки: памятник   сталин   урал   
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17  комментариев
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6k
albedo 4 часа назад
Сталин - верховный главнокомандующий в годы Великой Отечественной.
Не иметь памятника Верховному Главнокомандующему - просто скотство!!!
Сталин - верховный главнокомандующий в годы Великой Отечественной. Не иметь памятника Верховному Главнокомандующему - просто скотство!!!
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2k
Frank Borman Час назад
Сначала переименуйте Волгоград обратно в Сталинград, а потом уже ставьте памятники. Весь мир знает этот город как Сталинград, а не какой то сраный хрущевский Волгоград. Во всех учебниках истории во всем мире он именуется именно как Сталинград.
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−10
user12021980 Час назад
Кремлеботы любят паразитировать на достижениях великих людей т.к своих нет.
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18k
Добрый Алабай 2 часа назад
Не разрешат поставить памятник в центре города. И не в центре тоже. Любая попытка увековечить имя Сталина тут же пресекается властью.
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7k
Vacony 3 часа назад
памятники надо восстанавливать только потому, что это наша история. памятник - от слова память. либо мы ее храним, либо поступаем как варвары.
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−25
Я еб.анутый 3 часа назад
Еще забыл упомянуть Чубайса
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−25
Я еб.анутый 3 часа назад
Горбачеву, Ельцину, Гайдару, Павлову, Березовскому и узнику совести Ходорковскому - вот эти люди которые заслуживают памятников, так как эти мужики подарили нам демократию. А эта усатая мразь, палач заслуживает порицания.
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6k
albedo 4 часа назад
Ветеран СОБР объяснил, зачем надо восстанавливать памятники Сталину
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32k
Андрей Бертон 4 часа назад
Коммунизм головного мозга.
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2k
RALEXXX 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
RALEXXX 4 часа назад
Как бы отреагировали на восстановление памятника Гитлера в Германии?
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6k
albedo RALEXXX 4 часа назад
Ты все из Нью Йорка о России заботишься?
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2k
Архимед RALEXXX 4 часа назад
ты петух гамбургский Сталина с гитлером сравнил ? ты просто дебил тупорылый после этого.
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6k
albedo Архимед 4 часа назад
Это просто еврейский колбасный эмигрант. Правда почему то он не поехал из СССР в Израиль, а рванул в Нью Йорк.
Это просто еврейский колбасный эмигрант. Правда почему то он не поехал из СССР в Израиль, а рванул в Нью Йорк.
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2k
Архимед albedo 4 часа назад
у них в крови скучать по землям исраиля подальше от самого исраиля )))
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946
slackerr 5 часов назад
не все еще [мат].
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