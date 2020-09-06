Ветеран СОБР объяснил, зачем надо восстанавливать памятники Сталину

Ветеран СОБР вместе со своими товарищами прибыл на открытие восстановленного памятника Сталину в городе Куса (Челябинская область). «Мы относимся с глубоким уважением к товарищу Сталину — за его вклад, за его организацию Победы, за его старания в развитии государства», — сказал Николаев.



«Это дело очень важное для воспитания подрастающего поколения», — добавил глава совета ветеранов.

История восстановления памятника уникальна. Фрагменты монумента случайно нашли в 2018 году на дне городского пруда Кусы. На воссоздание памятника в историческом виде движение «Суть времени» потратило два года.



Сейчас монумент размещен на временной площадки у мастерской Станислава Стафеева («Суть времени»). Теперь горожане хотят разместить памятник на почетном месте в центре Кусы, но местные власти пока не дали на это разрешения.