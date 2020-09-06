Ветеран СОБР объяснил, зачем надо восстанавливать памятники Сталину

Восстановление памятника Сталину на Урале — это важный поступок для воспитания подрастающего поколения, заявил глава совета ветеранов СОБР в Челябинске Антон Николаев 6 сентября корреспонденту ИА Красная Весна.
Ветеран СОБР вместе со своими товарищами прибыл на открытие восстановленного памятника Сталину в городе Куса (Челябинская область). «Мы относимся с глубоким уважением к товарищу Сталину — за его вклад, за его организацию Победы, за его старания в развитии государства», — сказал Николаев.
«Это дело очень важное для воспитания подрастающего поколения», — добавил глава совета ветеранов.
История восстановления памятника уникальна. Фрагменты монумента случайно нашли в 2018 году на дне городского пруда Кусы. На воссоздание памятника в историческом виде движение «Суть времени» потратило два года.
Сейчас монумент размещен на временной площадки у мастерской Станислава Стафеева («Суть времени»). Теперь горожане хотят разместить памятник на почетном месте в центре Кусы, но местные власти пока не дали на это разрешения.
«Это дело очень важное для воспитания подрастающего поколения», — добавил глава совета ветеранов.
История восстановления памятника уникальна. Фрагменты монумента случайно нашли в 2018 году на дне городского пруда Кусы. На воссоздание памятника в историческом виде движение «Суть времени» потратило два года.
Сейчас монумент размещен на временной площадки у мастерской Станислава Стафеева («Суть времени»). Теперь горожане хотят разместить памятник на почетном месте в центре Кусы, но местные власти пока не дали на это разрешения.
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