Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн На армейских играх солдат попытался выстрелить из "Иглы", но что-то пошло не так На армейских играх солдат попытался выстрелить из "Иглы", но... Пикап по-курьерски: московский доставщик Delivery Сlub предложил клиентке "побыть вместе" полчаса Пикап по-курьерски: московский доставщик Delivery Сlub предложил... С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии СССР. Интересные фотографии известных людей СССР. Интересные фотографии известных людей Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с Королевой Смерти? Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем... Волшебный телефон с субтитрами Волшебный телефон с субтитрами Мейн-кун: Выводим на чистую воду «идеальную» породу кошек Мейн-кун: Выводим на чистую воду «идеальную» породу кошек Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на фразу "Крепкий орешек" Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на... "Мы тоже хотим учиться!": третьеклассники на Сахалине вышли на пикет "Мы тоже хотим учиться!": третьеклассники на Сахалине вышли на пикет Фильму «Особенности национальной охоты» - 25 лет: вспоминаем интересные факты Фильму «Особенности национальной охоты» - 25 лет: вспоминаем... Бурятские танкисты стали чемпионами мира по танковому биатлону Бурятские танкисты стали чемпионами мира по танковому биатлону Почему в большинстве советских домов по 9 ступенек между пролетами Почему в большинстве советских домов по 9 ступенек между пролетами Пара милых попугаев решила пообщаться по-человечески Пара милых попугаев решила пообщаться по-человечески Миф о русском пьянстве Миф о русском пьянстве Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров
Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров

Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров (14 фото)

Автор:
06 сентября 2020 15:41
Метки: интересно   люди   фантазия   
2227
14

У человеческой фантазии нет границ, особенно когда нужно решить какую-то задачу и как можно быстрее, а еще желательно, с минимум финансовых затрат. В сети сейчас можно увидеть множество лайфхаков, и некоторые из них со стороны могут казаться глупыми. Но если это работает и решает определенную проблему, то почему нет? Вот несколько примеров:

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   люди   фантазия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
котегRUS 2 часа назад
крашеные камни у клубники не работают.. проверенный способ..

птицы оказались умнее нас..((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
9k
Сергей Гурковский 5 минут назад
Все очень круто, но как включить блютуз на смартфоне, если не работает тачпад?
А подборка интересная, плисик.
Все очень круто, но как включить блютуз на смартфоне, если не работает тачпад? А подборка интересная, плисик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
gena Полчаса назад
Человеку, пометившему ключи на дорожке, бронь в раю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей Ко 2 часа назад
"12. Заменить резинку на одном из наушников, чтобы сразу понять, где какой"
Какой что?
Я то понял...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Neverь 2 часа назад
Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
gena Neverь Полчаса назад
Не хотел бы я повстречать этого котика в сумерках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
turyst 2 часа назад
"микро-юсб+юсб, юсб+блютуз и подключайте мышку"

Где там "блютуз"?
Обычная"радио 2,4МГц мышь".
Блютуз не нужно подключать по ОТГ, он на 99,9999% уже есть в смартфоне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей Ко turyst 2 часа назад
Копирайтеры, скопировал и хрен с ним, текст не читают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
493
SuB Сергей Ко Час назад
Копирайтер как раз и вычитывает текст, а это Копипастеры (от Copy-Past, скопировал-вставил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей Ко SuB 12 минут назад
Оп... Ошибочка вышла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Наверное реально сработает!
Попробую на следующий год

Наверное реально сработает! Попробую на следующий год
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
Kiryaa Taras Kozalupko Полчаса назад
В комментах выше написали, что это не работает, к сожалению
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Егор Kiryaa 24 минуты назад
Это не Вы пометили ключ на дорожке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента 11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента Удивительная технология восстановления фотографий Удивительная технология восстановления фотографий 10 самых высоких людей на Земле 10 самых высоких людей на Земле 30 удивительных фактов, которые взорвут ваш мозг! 30 удивительных фактов, которые взорвут ваш мозг! Как предметы врастают в деревья Как предметы врастают в деревья «Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи «Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2362850



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Ипотека: Квартира ценой... всего!
0
312
Ипотека: Квартира ценой... всего!
Закулисье голливудской классики
3
14
Закулисье голливудской классики
﻿
Набирающие популярность
Почему банк может отказать в ипотеке?
0
12
Почему банк может отказать в ипотеке?
Чему мучат в школе: самые абсурдные наказания для детей разных стран мира
0
8
Чему мучат в школе: самые абсурдные наказания для детей разных стран мира
От фрилансера до арт-директора
От фрилансера до арт-директора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#люди#природа#германия#путешествия#автомобиль#китай#лукашенко#шоу бизнес
#факты#прикол#история#СССР#картинки#фотографии#белоруссия#комментарии#позитив#навальный
#интересно#животные#настроение#школа#кино#жизнь#дизайн#космос#россия

На что жалуетесь?

Вернуться