Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров

У человеческой фантазии нет границ, особенно когда нужно решить какую-то задачу и как можно быстрее, а еще желательно, с минимум финансовых затрат. В сети сейчас можно увидеть множество лайфхаков, и некоторые из них со стороны могут казаться глупыми. Но если это работает и решает определенную проблему, то почему нет? Вот несколько примеров:
1. "Когда наш пес пьет воду, то вечно разливает ее вокруг. Тогда моя девушка превратила его миску в мини-сад"
3. Когда в телефоне разбито стекло и тачпад не работает...микро-юсб+юсб, юсб+блютуз и подключайте мышку
5. "Он такой маленький, что пролазит под забором, когда выбегает во двор. Потому теперь носит такой костюм, чтобы не выбегал дальше двора"
9. "Все смеялись надо мной, когда я красил красной краской камни, но я узнал, что если разложить их возле кустов клубники до появления ягод, то птицы будут пробовать их клевать, поймут, что они не съедобны и не прилетят, когда появится настоящая клуб
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птицы оказались умнее нас..((
А подборка интересная, плисик.
Какой что?
Я то понял...
Где там "блютуз"?
Обычная"радио 2,4МГц мышь".
Блютуз не нужно подключать по ОТГ, он на 99,9999% уже есть в смартфоне.
Попробую на следующий год