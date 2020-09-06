Если это работает, значит это не глупо: 14 примеров

У человеческой фантазии нет границ, особенно когда нужно решить какую-то задачу и как можно быстрее, а еще желательно, с минимум финансовых затрат. В сети сейчас можно увидеть множество лайфхаков, и некоторые из них со стороны могут казаться глупыми. Но если это работает и решает определенную проблему, то почему нет? Вот несколько примеров: