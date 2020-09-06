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Почему в большинстве советских домов по 9 ступенек между пролетами

Почему в большинстве советских домов по 9 ступенек между пролетами (5 фото)

Автор:
06 сентября 2020 09:41
Сообщество : Факты
Метки: дома   интересное   ступеньки   факты   
1449
5
Наша жизнь состоит из всевозможных занятных мелочей, на большинство из которых каждый из нас в рутинной повседневности никогда бы не обратил своего внимания.Так, например, мало кто обращает внимание на то, что в абсолютном большинстве советских домов между пролетами лестничной клетки всегда аккурат по 9 ступеней, а даже если и больше,то их количество будет скорее всего нечетным. Самое время спросить: а почему именно столько и есть ли в этом какой-то смысл?

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Метки: дома   интересное   ступеньки   факты   
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23  комментария
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18k
Слепой Пью 2 часа назад
Злобная совецка власть просто мечтала обеспечить всех отдельным жильем! Бесплатно, сцуко! Расстрелять!
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20k
Ваня 20 минут назад
унификация всего главный козырь советского государственного планирования...
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5k
Сергей Ко 51 минуту назад
Калькулятор вам в ленту.
http://stroimmaster.ru/stroitelnye-kalkulyatory/kalkulyator-pryamoj-betonnoj-lestnicyhttp://stroimmaster.ru/stroitelnye-kalkulyatory/kalkulyator-pryamoj-betonnoj-lestnicy
Калькулятор вам в ленту.
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72
............ 55 минут назад
так в том то и дело что это касается домов определенных серий тип "хрущевки" а не во всех домах эпихи союза по 9 ступеней...
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Почему в большинстве советских домов по 9 ступенек между пролетами
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−169
Нитупов Владислав 2 часа назад
"Злобная совецка власть просто мечтала обеспечить всех отдельным жильем! Бесплатно, сцуко!"
Не несите бред, в соке бесплатно давалось в лучшем случае "право заселения". Реально раздавать бесплатые квартиры населению начали только в 90-ых, привет приватизации и спасибо Ельцину.
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3k
Владимир Нитупов Владислав Час назад
а приватизировали что,то что дала бесплатно советская власть?
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15k
бат св Нитупов Владислав Час назад
АХАХАХАХ... "Спасибо Ельцыну"(с)
-количество БОМЖей увеличилось в разы, хорошие,чистые общежития при заводах превратились в бомжатники и притоны, в лучшем случае жилье для гастеров. Из ведомственного жилья после приватизации выкидывались на улицу люди,прожившие в них не один десяток лет.
Или ты малолетний идиот или либерашка конченный.
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102
Плюшкинь Нитупов Владислав 2 минуты назад
Ельцин просто спихнул весь жилой фонд на граждан, чтобы снять с государства бремя ответственности за его содержание. А это на секундочку триллионы рублей...
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7k
krivsan 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
lekha-fil 2 часа назад
И 9 и 10 и 11....
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59k
Максим lekha-fil 2 часа назад
Зависело от высоты потолков.. При высоте 2.70 именно 9 ступеней. Но были квартиры и в 3 метра и больше.
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59k
Максим lekha-fil 2 часа назад
Зависело от высоты потолков.. При высоте 2.70 именно 9 ступеней. Но были квартиры и в 3 метра и больше.
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15k
бат св Максим Час назад
от ширины здания, от расположения пролетов и лестничных клеток. много от чего.
незыблемо только соотношение высоты и ширины ступенек.
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24k
Acu900 2 часа назад
Это для того чтобы было удобнее незванных гостей выпроваживать:)
Ссылка youtu.be
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9k
Neverь 2 часа назад
Почему в большинстве советских домов по 9 ступенек между пролетами
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8k
БарНалей Neverь 2 часа назад
Он походу баллончиком с краской их чистит
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15k
бат св Neverь Час назад
а что отпечатки разные, походу одна нога-протез, ты воткни ножик в ногу,потом напишешь какая у него исскуственная.
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