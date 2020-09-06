Почему в большинстве советских домов по 9 ступенек между пролетами

Наша жизнь состоит из всевозможных занятных мелочей, на большинство из которых каждый из нас в рутинной повседневности никогда бы не обратил своего внимания.Так, например, мало кто обращает внимание на то, что в абсолютном большинстве советских домов между пролетами лестничной клетки всегда аккурат по 9 ступеней, а даже если и больше,то их количество будет скорее всего нечетным. Самое время спросить: а почему именно столько и есть ли в этом какой-то смысл?
Переживать не стоит, никакого «оккультного» смысла в 9 ступеньках между пролетами в подъездах советских домов нет. Смысл исключительно утилитарный или скорее архитектурно-инженерный. Дело в том, что жилищный вопрос был одним из самых важных на пути строительства социализма. Тогдашняя власть мечтала обеспечить все население доступным и качественным жильем. Осложнялась ситуация с квартирным вопросом еще и тем, что после Второй мировой войны многие крупные города страны лежали фактически в руинах.
Масштабное жилищное строительство начинается еще в 1950-е годы и разворачивается на полную уже после прихода к власти Никиты Сергеевича Хрущева. Именно тогда в стране Советов появляются первые «СНиПы» - «Строительные нормы и правила». Придерживаться их был обязан каждый архитектор. В жилых домах в соответствии с установленными нормативными актами делалось буквально все от порога подъезда до вентиляции на крыше. Нормы и правила эти были вовсе не какой-то «бесполезной бюрократией», а разработанной инженерами (не побоимся этого слова – учеными) проектной документацией.
Определялись ей в том числе и габариты зданий, а вместе с ними и такие тонкости, как количество ступенек. Последнее, в свою очередь, проистекало из санитарных рекомендаций по высоте потолка и высоте отдельной ступени. Так, уровень одного этажа в жилых домах составлял 2.7 метра. Оптимальный размер ступеньки в таком случае для взрослого человека достигал показателя в 150 мм. В итоге получалось, что на пролет лестничной клетки нужно было сделать 9 ступеней. Их высота определялась еще и тем фактом, что с токи зрения биологии человеку удобнее всего начинать и заканчивать спуск (или подъем) с одной и той же ноги. При соблюдении данного условия шанс оступиться намного ниже.
Само собой в любой системе есть исключения. Были они и в советских СНиПах. Так в некоторых случаях разрешалось делать по 8 ступеней на первой лестнице первого этажа жилого дома.
Само собой в любой системе есть исключения. Были они и в советских СНиПах. Так в некоторых случаях разрешалось делать по 8 ступеней на первой лестнице первого этажа жилого дома.
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Метки: дома интересное ступеньки факты
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Не несите бред, в соке бесплатно давалось в лучшем случае "право заселения". Реально раздавать бесплатые квартиры населению начали только в 90-ых, привет приватизации и спасибо Ельцину.
-количество БОМЖей увеличилось в разы, хорошие,чистые общежития при заводах превратились в бомжатники и притоны, в лучшем случае жилье для гастеров. Из ведомственного жилья после приватизации выкидывались на улицу люди,прожившие в них не один десяток лет.
Или ты малолетний идиот или либерашка конченный.
незыблемо только соотношение высоты и ширины ступенек.