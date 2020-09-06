Почему в большинстве советских домов по 9 ступенек между пролетами

Определялись ей в том числе и габариты зданий, а вместе с ними и такие тонкости, как количество ступенек. Последнее, в свою очередь, проистекало из санитарных рекомендаций по высоте потолка и высоте отдельной ступени. Так, уровень одного этажа в жилых домах составлял 2.7 метра. Оптимальный размер ступеньки в таком случае для взрослого человека достигал показателя в 150 мм. В итоге получалось, что на пролет лестничной клетки нужно было сделать 9 ступеней. Их высота определялась еще и тем фактом, что с токи зрения биологии человеку удобнее всего начинать и заканчивать спуск (или подъем) с одной и той же ноги. При соблюдении данного условия шанс оступиться намного ниже.



Само собой в любой системе есть исключения. Были они и в советских СНиПах. Так в некоторых случаях разрешалось делать по 8 ступеней на первой лестнице первого этажа жилого дома.