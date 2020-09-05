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Пушистые самолёты

Пушистые самолёты (28 фото)

Автор:
05 сентября 2020 19:24
Метки: авиация   факты   фото   
591
28
Так называемый «эффект облака» на крыле самолёта можно наблюдать во влажной и тёплой атмосфере, особенно хорошо он заметен при манёврах на определённых углах атаки.
(Фотографии и текст Марины Лысцевой)

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Метки: авиация   факты   фото   
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9  комментариев
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14k
Alex 4 часа назад
Для забывших физику и никогда не знавших аэродинамику - самолеты летают за счет того, что на верхней плоскости крыла создается пониженное давление (за счет формы крыла и угла набегания потока) а на нижней, соответственно, повышенное. Но из того же курса физики мы знаем, что с понижением давления вода кипит при более низкой температуре. Например, при нормальном атмосферном давлении (1 атм) вода кипит при 99,09 градусах. А при снижении этого давления в 100 раз (что случается при резких маневрах на верхней части крыла) вода кипит уже при температуре 6,6 градуса. Так что у самолетов агрессивно маневрирующих на небольших высотах довольно часто наблюдается "паровой шлейф". Капли влаги в воздухе попадая в зоны низкого давления над крылом резко вскипают, образуя облачко пара. Это явление видно даже у пассажирских самолетах в определенных метеоусловиях (жарко и влажно). Но это явление пропадает с повышением высоты (там воздух холодный). Зато там и выше появляется другое явление, связанное уже не с испарением а с конденсацией. Словом, много интересного есть в этой самой физике и аэродинамике.
Для забывших физику и никогда не знавших аэродинамику - самолеты летают за счет того, что на верхней плоскости крыла создается пониженное давление (за счет формы крыла и угла набегания потока) а на нижней, соответственно, повышенное. Но из того же курса физики мы знаем, что с понижением давления вода кипит при более низкой температуре. Например, при нормальном атмосферном давлении (1 атм) вода кипит при 99,09 градусах. А при снижении этого давления в 100 раз (что случается при резких маневрах на верхней части крыла) вода кипит уже при температуре 6,6 градуса. Так что у самолетов агрессивно маневрирующих на небольших высотах довольно часто наблюдается "паровой шлейф". Капли влаги в воздухе попадая в зоны низкого давления над крылом резко вскипают, образуя облачко пара. Это явление видно даже у пассажирских самолетах в определенных метеоусловиях (жарко и влажно). Но это явление пропадает с повышением высоты (там воздух холодный). Зато там и выше появляется другое явление, связанное уже не с испарением а с конденсацией. Словом, много интересного есть в этой самой физике и аэродинамике.
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1k
vfrcbvec 7 часов назад
Красивые фотки!
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4k
Ya 7 часов назад
Самолеты и эффекты -хрен с ними, тысячи разных фото на эту тему, ничего нового. А Вот пост интересно сделан. Пишет сергей, но как честный человек даёт ссылку на "(Фотографии и текст Марины Лысцевой)". Ну поверить что марина написала текст(хотя уверен что "скоммуниздила") могу, но фото от марины -это за гранью понимания. Марина летчик? Марина журналюшка? Тогда почему потёки блевотины не перкрывают кадры?
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945k
Сергей Автор поста Ya 6 часов назад
Странный комментарий!
Почему ты уверен, что женщина не способна на это?
Кстати, по-поводу "блевотины": по статистике, мужики
на это дело гораздо слабее.
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6k
Andrei 7 часов назад
Вполне бы хватило 3-5 фотографий из множества одинаковых и чуть побольше текста.
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15k
бат св 7 часов назад
".Я раньше называла этот эффект «срывом потока», что было ошибочно, это немного другое состояние. Как и эффект Прандтля-Глоерта, который тоже выглядит немного по-другому."(с)
-так на фото везде эффект Прандтля-Глоерта: везде конденсация в области пониженного давления.
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4k
Ya бат св 7 часов назад
"Я раньше называла", ух ты женщина и объясняет технические вопросы. Растет качественно диванное экспертное общество.
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1k
Алексей 8 часов назад
Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь! Ах, как приятно тучке по небу… ой, лете-еть!
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