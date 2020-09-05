Пушистые самолёты

Так называемый «эффект облака» на крыле самолёта можно наблюдать во влажной и тёплой атмосфере, особенно хорошо он заметен при манёврах на определённых углах атаки.
(Фотографии и текст Марины Лысцевой)
(Фотографии и текст Марины Лысцевой)
На прошлой неделе в Кубинке давали много пушистых завихрений и облаков, предлагаю полюбоваться картинками истребителей.
Самым толстым «утеплителем» может похвастаться Су-57, он же Т-50 ПАК ФА.
Самым толстым «утеплителем» может похвастаться Су-57, он же Т-50 ПАК ФА.
Я раньше называла этот эффект «срывом потока», что было ошибочно, это немного другое состояние. Как и эффект Прандтля-Глоерта, который тоже выглядит немного по-другому.
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Почему ты уверен, что женщина не способна на это?
Кстати, по-поводу "блевотины": по статистике, мужики на это дело гораздо слабее.
-так на фото везде эффект Прандтля-Глоерта: везде конденсация в области пониженного давления.