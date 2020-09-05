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Храм Минакши Амман

Храм Минакши Амман (32 фото)

Автор:
05 сентября 2020 08:05
Сообщество : Путешествия
Метки: путешествия   факты   фото   
479
32
Восхитительный Храм Минакши (Meenakshi Amman Temple) поражал всех, кто когда-либо его видел, не делая исключений. Даже искушенный видами путешественник Марко Поло не смог сдержаться и не похвалить его восхитительную архитектуру.

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Метки: путешествия   факты   фото   
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6  комментариев
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1k
milenBG 8 минут назад
После просмотра нескольких фильмов о древней Индии у меня появилась теория, что когда-то там жила высокоразвитая цивилизация и небольшая группа цыган. И пока интеллектуальная часть населения занималась развитием различных наук, цыгане размножались как бешеные. Теперь Индия захвачена неграмотным цыганским населением, а остальные умные люди пытаются всплыть на поверхность.
Назовите меня расистом, но я вижу, как то же самое происходит с нами в Болгарии, как и в других странах Восточной Европы
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7k
Vacony 17 минут назад
офигительно... сколько же его строили ? и как это все поддерживать, подкрашивать, убирать мышей, паучков, листья, паутину.... выглядит как только вылепленный. тут можно днями залипать на фигурки и украшения
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8k
Denissg 42 минуты назад
Тонкая работа!
Тонкая работа!
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3k
livaneth 51 минуту назад
Придут исламские фундаменталисты и тупо все взорвут. И с самих фундаменталистов спросу никакого - звери, они звери и есть. А вот поймать бы того, кто их вооружил....Но ведь не поймают же и не отдадут под суд.
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2k
Борис Карабанов Час назад
Впечатляет, но уход....
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23k
parallax Час назад
Здорово конечно, но для евроейского глаза аляповато.
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