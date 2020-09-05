Храм Минакши Амман

Интересные факты



По древней легенде, богиня Минакши имела глаза в форме рыб и была непобедима в битве.

В 1310 году этот восхитительный храм был практически полностью разрушен, так как завоевавшие эти земли мусульмане делали подобное практически со всеми храмами иных религий. Однако ближе к концу XIV века его полностью восстановили, когда индуистские цари снова смогли вернуть себе престол.

Из-за его особенного статуса и удобного месторасположения, этот храм любим организаторами городских праздников и фестивалей.

Так как это место является очень значимым для паломников, ежедневно тысячи людей наносят сюда визит.

На территории храма есть хижина Парвати — место, куда может ступить лишь женщина. Мужчинам вход сюда строго запрещен.

Все скульптуры, которые вы можете здесь увидеть, подкрашиваются и аккуратно реставрируются каждые 12 лет.

Несмотря на то, что после последнего восстановления, возраст этого храма лишь чуть превышает 400 лет, его история насчитывает более 2000.

Если вы увидите в храме изображение девушки с зеленой кожей с тремя грудями, то знайте, именно так и выглядит Минакши.