Храм Минакши Амман

Восхитительный Храм Минакши (Meenakshi Amman Temple) поражал всех, кто когда-либо его видел, не делая исключений. Даже искушенный видами путешественник Марко Поло не смог сдержаться и не похвалить его восхитительную архитектуру.
Храм Минакши, или как его еще называют Минакши Сундаресварар, расположился на левом берегу реки Вагай, на территории города Мадурай, что в индийском штате Тамил Наду. Храм был возведен в честь Богини Парвати, известной также под именем Минакши, и ее супруга Шивы, которого в этой части страны называют еще Сундаресварар.
Храм Минакши представляет собой огромный комплекс зданий, который занимает обширную территорию прямо в самом центре Мадурая. Внутрь можно попасть через одни из четырех имеющихся ворот. Комплекс состоит из четырнадцати башен, которые в постройках такого типа называются гопурамы. Каждая такая гопурам возвышается над землей на 45-50 метров. Они возведены вокруг красивого водоема. Самая большая гопурам – южная башня – имеет высоту 52 метра.
А самой старой считается восточная гопурам, которая была построена еще в 1216-1238 годах по приказу короля Маравармана Сундара Пандьяна. А также на территории комплекса располагается две большие позолоченные вимана – скульптурные башни-павильоны, в которых располагаются главные святыни храма. В одной вимана находится высеченное из черного камня с изумрудным оттенком изображение Богини Минакши, в другой – скульптура Сундаресварара. Помимо Парвати и Шивы, в храме также поклоняются Ганеши, скульптура которого стоит неподалеку от виманы Сундаресварара.
А самой старой считается восточная гопурам, которая была построена еще в 1216-1238 годах по приказу короля Маравармана Сундара Пандьяна. А также на территории комплекса располагается две большие позолоченные вимана – скульптурные башни-павильоны, в которых располагаются главные святыни храма. В одной вимана находится высеченное из черного камня с изумрудным оттенком изображение Богини Минакши, в другой – скульптура Сундаресварара. Помимо Парвати и Шивы, в храме также поклоняются Ганеши, скульптура которого стоит неподалеку от виманы Сундаресварара.
Каждая гопурам Минакши Сундаресварар является настоящим произведением архитектурного искусства: с самого низа и до верхушки они покрыты великолепными скульптурами, выкрашенными в яркие цвета.
Комплекс был полностью построен в XVII веке – в 1623-1655 годах.
Ежедневно в храм приходят около 15 тысяч посетителей, а по пятницам их количество возрастает до 25 тысяч.
Комплекс был полностью построен в XVII веке – в 1623-1655 годах.
Ежедневно в храм приходят около 15 тысяч посетителей, а по пятницам их количество возрастает до 25 тысяч.
Сам храм открыт круглые сутки, так как здесь в любое время дня и ночи совершаются духовные и религиозные обряды, посвященные аватару Парвати — Минакши и ее мужу Шиве.
Посещая это место, помните, что храм является не только туристической достопримечательностью, но и важным религиозным местом, где помимо иностранных путешественников можно встретить верующих. Старайтесь соблюдать все нормы приличия, соответствующие их вере.
Посещая это место, помните, что храм является не только туристической достопримечательностью, но и важным религиозным местом, где помимо иностранных путешественников можно встретить верующих. Старайтесь соблюдать все нормы приличия, соответствующие их вере.
Интересные факты
По древней легенде, богиня Минакши имела глаза в форме рыб и была непобедима в битве.
В 1310 году этот восхитительный храм был практически полностью разрушен, так как завоевавшие эти земли мусульмане делали подобное практически со всеми храмами иных религий. Однако ближе к концу XIV века его полностью восстановили, когда индуистские цари снова смогли вернуть себе престол.
Из-за его особенного статуса и удобного месторасположения, этот храм любим организаторами городских праздников и фестивалей.
Так как это место является очень значимым для паломников, ежедневно тысячи людей наносят сюда визит.
На территории храма есть хижина Парвати — место, куда может ступить лишь женщина. Мужчинам вход сюда строго запрещен.
Все скульптуры, которые вы можете здесь увидеть, подкрашиваются и аккуратно реставрируются каждые 12 лет.
Несмотря на то, что после последнего восстановления, возраст этого храма лишь чуть превышает 400 лет, его история насчитывает более 2000.
Если вы увидите в храме изображение девушки с зеленой кожей с тремя грудями, то знайте, именно так и выглядит Минакши.
По древней легенде, богиня Минакши имела глаза в форме рыб и была непобедима в битве.
В 1310 году этот восхитительный храм был практически полностью разрушен, так как завоевавшие эти земли мусульмане делали подобное практически со всеми храмами иных религий. Однако ближе к концу XIV века его полностью восстановили, когда индуистские цари снова смогли вернуть себе престол.
Из-за его особенного статуса и удобного месторасположения, этот храм любим организаторами городских праздников и фестивалей.
Так как это место является очень значимым для паломников, ежедневно тысячи людей наносят сюда визит.
На территории храма есть хижина Парвати — место, куда может ступить лишь женщина. Мужчинам вход сюда строго запрещен.
Все скульптуры, которые вы можете здесь увидеть, подкрашиваются и аккуратно реставрируются каждые 12 лет.
Несмотря на то, что после последнего восстановления, возраст этого храма лишь чуть превышает 400 лет, его история насчитывает более 2000.
Если вы увидите в храме изображение девушки с зеленой кожей с тремя грудями, то знайте, именно так и выглядит Минакши.
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