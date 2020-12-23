Гении маркетинга, способные продать даже шаурму со стартером

Уметь продавать — это талант. Но есть не просто талантливые, есть гениальные продаваны. Подборка именно таких.
РОКК ЕБОЛ
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Андрей...
Доминируй, властвуй, унижай
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"Вино защищенного географического указания "Крым"" ?????
My bastardo. Я, конечно, пробил, что это такой сорт винограда, но переводчик выдает совсем другое:
bastardo
сущ.
[basˈtardo]
ублюдок
метис
bastardo
прил.
[basˈtardo]
незаконнорожденный
беспородный