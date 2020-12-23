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Гении маркетинга, способные продать даже шаурму со стартером

Гении маркетинга, способные продать даже шаурму со стартером (18 фото)

Автор:
23 декабря 2020 08:50
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Боги Маркетинга   гениально   маркетинг   прикол   продажи   юмор   
1131
18

Уметь продавать — это талант. Но есть не просто талантливые, есть гениальные продаваны. Подборка именно таких.

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Метки: Боги Маркетинга   гениально   маркетинг   прикол   продажи   юмор   
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6  комментариев
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3k
Евгений 24 минуты назад
"Вино защищенного географического указания "Крым"" ????? My bastardo. Я, конечно, пробил, что это такой сорт винограда, но переводчик выдает совсем другое: bastardo сущ. [basˈtardo] ублюдок метис bastardo прил. [basˈtardo] незаконнорожденный беспородный


"Вино защищенного географического указания "Крым"" ?????

My bastardo. Я, конечно, пробил, что это такой сорт винограда, но переводчик выдает совсем другое:

bastardo
сущ.
[basˈtardo]
ублюдок
метис

bastardo
прил.
[basˈtardo]
незаконнорожденный
беспородный
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810
mr. Big Uh 2 минуты назад
Гении маркетинга, способные продать даже шаурму со стартером
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810
mr. Big Uh 6 минут назад
Была такая реклама. Еще у детской обуви "Котофей" был слоган "Лето кажется длиннее с объвью от "Котофея". Хотелось продолжить, что самое длинное лето в испанских сапогах. Еще была реклама банка. На картинке нарисован камин в котором дрова сложены в виде знака процентов. Слоган "Проценты греют". В голове крутилось "Проценты сгорают".
Была такая реклама. Еще у детской обуви "Котофей" был слоган "Лето кажется длиннее с объвью от "Котофея". Хотелось продолжить, что самое длинное лето в испанских сапогах. Еще была реклама банка. На картинке нарисован камин в котором дрова сложены в виде знака процентов. Слоган "Проценты греют". В голове крутилось "Проценты сгорают".
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15k
Lynx 13 минут назад
А где у стартера муфта?
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