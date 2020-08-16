Кот - обувной вор

Кот по имени Джордан известен всем жителям городка Алтуна в Пенсильвании благодаря своему уникальному воровскому таланту. Джордан ворует по ночам обувь у жителей Алтуны и приносит своей хозяйке. Он принес домой уже столько туфель, шлепанец и ботинок, что хозяйка создала в фейсбуке отдельную группу, чтобы искать хозяев его добычи.

Кот Джордан из городаАлтуна в Пенсильвании - настоящий обувной вор! Уходя ночью на прогулку, он тащит с веранд и крылечек оставленную там обувь и несет к себе домой, заставляя хозяйку ломать голову над тем, как вернуть шлепанцы, кроссовки и ботинки владельцам.

0 Источник: Каждый день его хозяйка находит на крыльце или во дворе пару чужих ботинок.

0 Источник: У нее уже скопилось более 50 пар бесхозной обуви.

0 Источник: Хозяйка Джордана даже вынуждена была создатьспециальную группу в фейсбуке, где она сообщает об очередной паре притащенной котом обуви и ищет ее хозяев.

0 Источник: Чтобы проверить, где Джордан ворует обувь, хозяйка прикрепила на кота GPS-передатчик.

0 Источник: Как оказалось, кот проходит за ночь больше 10 километров в поисках добычи.

0 Источник: Также хозяйка Джордана установила камеру на заднем дворе, чтобы записать ночные похождения кота.

0 Источник: В группе, которую создала хозяйка Джордана, чтобы раздавать украденную котом обувь, люди с удоволсьтвием обсуждают похождения обувного воришки.