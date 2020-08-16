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Кот - обувной вор

Кот - обувной вор (26 фото + 1 видео)

Автор:
16 августа 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   забавно   кот воришка   кошки   обувь   пенсильвания   смешно   
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Кот по имени Джордан известен всем жителям городка Алтуна в Пенсильвании благодаря своему уникальному воровскому таланту. Джордан ворует по ночам обувь у жителей Алтуны и приносит своей хозяйке. Он принес домой уже столько туфель, шлепанец и ботинок, что хозяйка создала в фейсбуке отдельную группу, чтобы искать хозяев его добычи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние животные   животные   забавно   кот воришка   кошки   обувь   пенсильвания   смешно   
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18  комментариев
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16k
Аня 5 часов назад
История ми-ми-мишная, но есть вопрос. У котика же лапки, и он с3,14жженую обувь носит домой в зубах по одной штуке за раз. Из поста ясно, что всю обувь у соседей он уже с3,14здил и теперь ходит на дело аж за десять км. В интеллекте котэ я не сомневаюсь, он в курсе, что у хозяев таки две ноги, но не думаю, что притащив один тапок, он возвращается туда же за парным. На фото вещдоки все парные, поэтому мне кажется, котэ подставили ради хайпа.
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109
Фишечник 2 минуты назад
Что бы было куда ссать, не в хозяйскую же
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2k
Fatima Habiba Час назад
Добытчик !
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Мой ученик! Прихватизация - начальная стадия капитализма. Главное - вовремя сбежать за границу, когда граждане поймут, что их поимели.
Мой ученик! Прихватизация - начальная стадия капитализма. Главное - вовремя сбежать за границу, когда граждане поймут, что их поимели.
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529
Грета Тунберг 3 часа назад
Котэ шикарный и хозяйственный


ЗЫ кто вы два пи.дорга, которые поставили минус?
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30k
Nefrion 4 часа назад
"Джордан уже стал местной знаменитостью - весь город гордится своим необычным воришкой!"
Похоже теперь люди специально на улице обувь оставляют, чтобы кота порадовать
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38k
Соломей 4 часа назад
Тренировали на портмоне,я кот таскает обувь.
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22k
parallax 5 часов назад
Главное, что он туда не ссыт.
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1k
Фрэнд 5 часов назад
Имя у него как у баклажана, а что ещё может баклажан, только воровать.
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110
Сергей Белый 5 часов назад
И главное попарно тянет))
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16k
Аня Сергей Белый 5 часов назад
Вот это и настораживает. Особенно ласты 47 размера, интересно как? По два раза в один адрес за несколько километров ходит? Голимая подстава. Верните котэ его честное имя!
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2k
мемфрид 6 часов назад
Хороший мальчик
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7k
Владимир 7 часов назад
Кот - фетишист )
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43k
Albert GER 7 часов назад
Не спортсменами, не учёными, а воришкой гордятся...

"Одно слово - румын"(с)
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