Почему изменили дату окончания Второй мировой войны

В соответствии с союзными обязательствами перед США и Великобританией СССР вступил в войну с Японской империей. 5 апреля 1945 года Москва сообщила Токио о денонсации (расторжении) пакта о нейтралитете между СССР и Японией от 13 апреля 1945 года. Советская сторона отметила, что японцы были союзниками Германии, которая напала на СССР. Также Японская империя воюет с Америкой и Англией, союзниками русских. В результате советско-японское соглашение потеряло смысл.

7 августа 1945 года Верховный главнокомандующий Сталин и начальник Генштаба Антонов подписали Директиву Ставки ВГК № 11122 главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке, приказывая трём фронтам (Забайкальскому, 1-му и 2-му Дальневосточным) начать 9 августа боевые действия против Японии. 8 августа нарком иностранных дел Молотов вызвал японского посла Наотакэ Сато, которому от имени советского правительства сделал заявление о том, что Советский Союз с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японской империей. 10 августа, поддерживая союзников, в войну против Японии вступила Монголия.