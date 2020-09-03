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Почему изменили дату окончания Второй мировой войны

Почему изменили дату окончания Второй мировой войны (10 фото)

Автор:
03 сентября 2020 14:55
Метки: День окончания Второй мировой войны   вов   день в истории   
484
10
3 сентября отмечают День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным в апреле 2020 года.

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Метки: День окончания Второй мировой войны   вов   день в истории   
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23  комментария
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184k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
ТС, сравни 2 фразы.
Твоя: о денонсации (расторжении) пакта о нейтралитете между СССР и Японией от 13 апреля 1945 года.

То, что было на самом деле: Еще 5 апреля СССР денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете, заключенный в апреле 1941 г., а 8 августа 1945 г. объявил Японии войну.

Ты в датах что-нибудь понимаешь?
Договор был заключён в 1941, а не 1945 году.
Хоть бы читал то, что постишь...
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27k
lem02 2 часа назад
По мнению многих историков, 3 сентября не происходило вообще ни чего. 2 сентября подписали капитуляцию и разошлись.
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8k
K7OO 2 часа назад
Говорят, этот перенос Шуфутинский пролоббировал.
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16k
_Tango_ 3 часа назад
Какая к херам историческая справедливость? 3 сентября в СССР недолго праздновали день победы над Японией. День окончания Второй мировой не отмечался вообще, даже само словосочетание официально писалось с маленькой буквы (откройте труд гуру русского правописания Розенталя "Прописная или строчная? Опыт словаря-справочника").

Чисто политота, как она есть, чтобы не дай бог кто не подумал, что кроме нас еще кто-то в войне участие принимал. Весь мир отмечает 2-го, а у нас свой путь.
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49k
Серый _Tango_ Час назад
Ты хохол? )) Мало того что ссыкло, так ещё и денег за это просит! Классика! )))
ПыС: У нас травмотология бесплатна. Узнаешь )
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16k
_Tango_ Серый Час назад
Ну в общем соскочил то ты, я тебя к себе в гости не звал если что. И да, я на четверть хохол, на четверть беларус, остальное русский и еврей.
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49k
Серый _Tango_ Час назад
Вот и отмазки )) Хохляцкое: НЕТ ТЫ!
У меня не такое разнообразие ) Мама русская, батя еврей.
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16k
_Tango_ Серый Час назад
Не товарищ, твоя идея - тебе и платить. За удовольствие ты же помнишь, платят. Это тебе не тут [мат]*лить
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49k
Серый _Tango_ Полчаса назад
Не коси, ссыкун ) Обосрался, так заткни своё хрюкало и стой спокойно в стойле.
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10k
Corvus Corax 3 часа назад
"5 апреля 1945 года Москва сообщила Токио о денонсации (расторжении) пакта о нейтралитете между СССР и Японией от 13 апреля 1945 года."

Угу. Разорвали договор за неделю до того, как подписали?
Пакт от 13 апреля 1941 года. Вычитывать текст надо.
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12k
Юрий 3 часа назад
В Китае 3 сентября празднуется День победы над милитаристской Японией.
В Китае 3 сентября празднуется День победы над милитаристской Японией.
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1k
Chris Taylor 4 часа назад
По уточненным данным, противник потерял свыше 700 тыс. человек, в том числе более 640 тыс. пленными. Потери советских войск составили: безвозвратные – свыше 12 тыс. человек, санитарные – свыше 24 тыс. человек - обороняюшиеся потеряли в 50 раз больше людей, чем наступающие?
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34k
Нанук Паналык Chris Taylor 4 часа назад
Да уж!Вот такая нынче "правда"!
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10k
Corvus Corax Chris Taylor 3 часа назад
Криво написано просто.
Потери Японии:
от 21 389 до 84 000 убито
от 20 000 санитарные
640 000 взято в плен
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Chris Taylor Corvus Corax 3 часа назад
это не криво написано, это обычная дезинформация. 84000 в разы отличается от 700 000
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59k
Максим Chris Taylor 59 минут назад
Я хренею жертвы ЕГЭ,, 700 000 в ТОМ ЧИСЛЕ 640 000 пленных. .значит убитых 60 000. в 5 раз, а не в 50. Что ты развизжался, либераха сраный.
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