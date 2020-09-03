Флот без кораблей: как Украина собирается реформировать ВМС

Что именно будут восстанавливать, г-н Арахамия не уточнил. И, наверное, правильно сделал. Потому как невозможно восстановить то, чего никогда не было. А украинского военного флота не было никогда. Давид Георгиевич, бывший гражданин Грузии, возможно, просто об этом не знает. Какие-то группы кораблей были, а вот флота — не было. И Военно-морские Силы Украины никогда не являлись настоящими «военно-морскими силами».

Военными — да (у ВМСУ есть на вооружении танки, а это военные машины). Морскими — да (море же есть, правда все меньше выходов к нему, но это мелочи). А вот силами — нет. Потому что не может быть морской силы без кораблей.



А с ними беда. Можно, конечно, порассуждать о том, что в составе незалежного флота до сих пор числятся корабли, построенные еще в Третьем рейхе, но, как говорится, бедность — не порок. Порок в другом: при разделе советского Черноморского флота Киев получил боеспособную и сбалансированную военно-морскую группировку. Десятки боевых кораблей (в том числе корветы, фрегаты и даже одна подводная лодка), более сотни малых и вспомогательных судов, боевая авиация, множество береговых объектов и прочего имущества… В общем, вполне достаточно, чтобы и границу беречь, и экономическую зону охранять. Более того, ресурса кораблей еще советской постройки хватало на участие в международных учениях и даже на дальние походы «с целью противодействия пиратству».