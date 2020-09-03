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Флот без кораблей: как Украина собирается реформировать ВМС

Флот без кораблей: как Украина собирается реформировать ВМС (8 фото)

Автор:
03 сентября 2020 13:03
Метки: корабли   украина   флот   
1666
8

В Николаеве будет реализована программа обновления военного флота, заявил Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа» и ближайший соратник украинского президента Владимира Зеленского. По словам депутата, «все знают, что у военного флота состояние очень критическое, поэтому кому, как не Николаеву, протянуть руку и восстановить наш военный флот»

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Метки: корабли   украина   флот   
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16  комментариев
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1k
ваня панкин 4 часа назад
ну и какого буя пиндосы забыли в очакове?..
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4k
Ya 47 минут назад
Хохлам это железо нахер не нужно. Хохлы перешли на качественно новый уровень, они перешли на резиновые лодки с навесным мотором. made in usa.
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2k
Вадим Игнатьев 3 часа назад
Флот без кораблей: как Украина собирается реформировать ВМС
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40k
zloykoyot 3 часа назад
"...кому, как не Николаеву, протянуть руку и восстановить наш военный флот". Как бы Николаеву не протянуть ноги вместо восстановления незалежного флота.

"...кому, как не Николаеву, протянуть руку и восстановить наш военный флот". Как бы Николаеву не протянуть ноги вместо восстановления незалежного флота.
"...кому, как не Николаеву, протянуть руку и восстановить наш военный флот". Как бы Николаеву не протянуть ноги вместо восстановления незалежного флота.
"...кому, как не Николаеву, протянуть руку и восстановить наш военный флот". Как бы Николаеву не протянуть ноги вместо восстановления незалежного флота.
"...кому, как не Николаеву, протянуть руку и восстановить наш военный флот". Как бы Николаеву не протянуть ноги вместо восстановления незалежного флота.
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962
No pasaran 4 часа назад
Гвардейский ракетный крейсер "Москва" вернулся в строй после большого ремонта
Ссылка www.youtube.com
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Sanar 4 часа назад
Флот без кораблей: как Украина собирается реформировать ВМС
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8k
MihailoSerbiya 4 часа назад
Aga ...
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52k
Racer777 4 часа назад
Ни дня без поста про каклосрань!
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40k
Andrey 4 часа назад
Флот без кораблей: как Украина собирается реформировать ВМС
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1k
Том Сойер Andrey 3 часа назад
Нормально там, у хахлов....

Нормально там, у хахлов....
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3k
Игорь Том Сойер Час назад
о да! это есть.
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HundeBeißer2 4 часа назад
Флот без кораблей: как Украина собирается реформировать ВМС
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Том Сойер HundeBeißer2 3 часа назад
Смотри, HundeBeißer2, мамки твоей фото нашёл.....

Смотри, HundeBeißer2, мамки твоей фото нашёл.....
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MarkovAlexandr HundeBeißer2 2 часа назад
Флот без кораблей: как Украина собирается реформировать ВМС
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