Фотограф делает уникальные макроснимки глаз животных

"Я задумался об этой серии после того, как завершил аналогичную, посвященную глазу человека, - рассказал фотограф. - Тот проект помог мне улучшить качество съемки глаз в любых условиях, и я решился взяться за непростую задачу - фотографировать глаза животных".



Он искал любую возможность для съемки - на природе, в зоопарках, океанариумах и т. д. "Глаза животного - это результат того, как оно эволюционировало и приспособилось к условиям обитания. Вот почему существует так много типов глаз. У водных животных глаза совершенно не такие, как у наземных. Я думаю, именно по этой причине эти снимки так интересно рассматривать", - сказал фотограф.



Чтобы добавить интерактива в общении с подписчиками в соцсетях, Сурен придумал игру: он загружал новую фотографию без подписи и просил людей угадать, глаз какого животного на ней изображен. Иногда это оказывалось непростой задачей, но от этого более увлекательной.