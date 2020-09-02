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Фотограф делает уникальные макроснимки глаз животных

Фотограф делает уникальные макроснимки глаз животных (31 фото)

Автор:
02 сентября 2020 10:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: глаз   глаза   животные   крупный план   макроснимки   макрофотография   фото животных   
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Мало кому удается как следует сфотографировать таких животных, как бегемоты или крокодилы. Однако фотограф из Армении Сурен Манвелян сумел подобраться к ним так близко, что смог сделать снимки глаз крупным планом. Эти макроснимки выглядят как пейзажи далеких неизведанных планет или порталы в другое измерение. И все они доказывают, что глаза - действительно зеркало души.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: глаз   глаза   животные   крупный план   макроснимки   макрофотография   фото животных   
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