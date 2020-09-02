Фотограф делает уникальные макроснимки глаз животных

Он искал любую возможность для съемки - на природе, в зоопарках, океанариумах и т. д. "Глаза животного - это результат того, как оно эволюционировало и приспособилось к условиям обитания. Вот почему существует так много типов глаз. У водных животных глаза совершенно не такие, как у наземных. Я думаю, именно по этой причине эти снимки так интересно рассматривать", - сказал фотограф.
Чтобы добавить интерактива в общении с подписчиками в соцсетях, Сурен придумал игру: он загружал новую фотографию без подписи и просил людей угадать, глаз какого животного на ней изображен. Иногда это оказывалось непростой задачей, но от этого более увлекательной.
1. Лама
2. Хаски
3. Аляскинский маламут
4. Ушастая сова
5. Геккон токи
6. Нильский крокодил
7. Морской окунь
8. Сине-жёлтый ара
9. Лошадь
10. Гиппопотам
11. Рыба-еж
12. Шиншилла
13. Верблюд
14. Закавказский горный баран (армянский муфлон)
15. Фенек (миниатюрная лисица)
16. Журавль
17. Черный кролик
18. Ящерица Анолис
19. Ящерица Эублефар
20. Шимпанзе
21. Хаски
22. Кошка
23. Скат
24. Садовый удав
25. Флоридский синий рак
26. Тигровый питон
27. Рыба Дискус
28. Рыба-зебра
29. Сиамская кошка
30. Олень Давида
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Завораживает: глаза животных в объективе фотографа
- 18 минималистичных портретов животных
- 20 фантастических глаз из мира животных, которые заглянут вам в душу
- 7 типов зрачков у животных: какими удивительными способностями они наделяют своих хозяев?
- Иллюзия обмана: 20 примеров фальшивых глазок и прочей мимикрии от природы