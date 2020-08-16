Веселые снимки с конкурса Comedy Pet Photography Awards 2020

Конкурс Comedy Pet Photo Awards от Mars Petcare был придуман Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Победитель получает приз в размере 3800 долларов США. Это состязание проводится не только для того, чтобы посмеяться над забавными гримасами животных, но и для доброго дела: 10% от всех вступительных и спонсорских взносов идут на поддержку британской благотворительной организации Blue Cross, которая помогает животным.



Вот лучшие работы, представленные на конкурс Comedy Pet Photo Awards в этом году.