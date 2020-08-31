Совместить два функционала в одном предмете? Запросто! И речь в посте вовсе не о мультитулах...
Что ты такое?
Вот уж действительно кому-то повезло
Когда действительно диверсифицировал бизнес
)))
Штаны, которые ещё и рубашка... Штрашка
Пробка + штопор = штробка
Пшеничный и ржаной хлеб... Чтобы не покупать две булочки
Холодильник + умывальник = хумывальник
Приблуда для настоящего хулигана
?!
Поздравили сразу со всем
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