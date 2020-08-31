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О гениях многозадачности: когда сочетается несочетаемое

О гениях многозадачности: когда сочетается несочетаемое (16 фото)

Автор:
31 августа 2020 08:59
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: два в одном   многозадачность   многофункциональность   подборка   прикол   три в одном   четыре в одном   юмор   
1714
16
Совместить два функционала в одном предмете? Запросто! И речь в посте вовсе не о мультитулах...

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Метки: два в одном   многозадачность   многофункциональность   подборка   прикол   три в одном   четыре в одном   юмор   
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