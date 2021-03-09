Научные работники против гомеопатов

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Любопытный отрывок из пресс-конференции, посвященной меморандуму РАН о признании гомеопатии лженаукой. Члены комиссии РАН по борьбе с лженаукой жарко подискутировали с представителями Национального совета по гомеопатии.
Пресс-конференция на тему: «Гомеопаты против клейма лженауки» прошла в 2017 году, однако затронутые на ней темы не потеряли своей актуальности и сегодня.
Полную версию пресс-конференции можно найти под этим видео
Пресс-конференция, которую можно разбирать на мемы
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В любом виде деятельности. Ярчайший пример на видео.
А что касается гомеопатии, то единственный лечебный эффект от нее - эффект плацебо. Т.к. сама технология изготовления гомеопатических "лекарств" подтверждает факт отсутствия лечащего вещества.
Простой способ опровергнуть гомеопатию: берем любой обезболивающий препарат, например аспирин, и бодяжим его по гомеопатической технологии.
И дает двум людям с выраженным одинаковым болевым синдромом (например мигрень или ревматоидная боль) аспирин обычный и полученный нами гомеопатический (причем полученный, для чистоты экперимента, их такой же таблетки, что даем первому человеку).
И делаем контрольный замер через полчаса )
ЗЫ: я действующий врач. Гомеопатия удел антипрививочников, плоскоземельщиков и т.п.)