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Научные работники против гомеопатов

Научные работники против гомеопатов (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 марта 2021 14:43
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Гомеопатия   видео   интересно   критика   медицина   наука   пресс-конференция   спор   
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Любопытный отрывок из пресс-конференции, посвященной меморандуму РАН о признании гомеопатии лженаукой. Члены комиссии РАН по борьбе с лженаукой жарко подискутировали с представителями Национального совета по гомеопатии.

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Метки: Гомеопатия   видео   интересно   критика   медицина   наука   пресс-конференция   спор   
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3  комментария
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10k
Антон Семёныч 41 минуту назад
Я сначала на карабаса-барабаса подумал, что он гомеопат. А потом оказалось, что истеричка в костюме. Всех производителей этой дряни и последователей этого учения внести в отдельный реестр. При обращении в обычные мед.учреждения, использовать для их лечения, препараты с концентрацией вещества, соответствующей их гомеопатическому учению. Особенно при анестезии.
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6k
Majul 16 минут назад
Чем глупее человек, чем тупее его верования, тем более агрессивно он себя ведет.
В любом виде деятельности. Ярчайший пример на видео.

А что касается гомеопатии, то единственный лечебный эффект от нее - эффект плацебо. Т.к. сама технология изготовления гомеопатических "лекарств" подтверждает факт отсутствия лечащего вещества.

Простой способ опровергнуть гомеопатию: берем любой обезболивающий препарат, например аспирин, и бодяжим его по гомеопатической технологии.
И дает двум людям с выраженным одинаковым болевым синдромом (например мигрень или ревматоидная боль) аспирин обычный и полученный нами гомеопатический (причем полученный, для чистоты экперимента, их такой же таблетки, что даем первому человеку).
И делаем контрольный замер через полчаса )

ЗЫ: я действующий врач. Гомеопатия удел антипрививочников, плоскоземельщиков и т.п.)
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BuG 54 минуты назад
Ищите, смотрите Антропогинез и их "Учёные против мифов".
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