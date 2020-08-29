Диагноз неутешителен: "врум-врум" и "эродондодон" головного мозга. Всё о странных выхлопных

...и необычных глушителях.
Как только не изгаляются владельцы авто, пытаясь сделать их машины более приметными и запоминающимися.
Видимо, авто на твёрдом топливе
Одной трубы всегда мало... Четыре штуки — вот это дело!
Дабл )
^_^
Кавайная выхлопная
X4
Размер имеет значение
Настоящего инвалида всегда видно (и слышно) издалека
Вторая жизнь вещей
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Да, действительно, прогноз, как правило, неблагоприятен. Болезнь быстро прогрессирует. Заразна! Симптоматика ярко выражена и затруднений в постановке диагноза не вызывает.
Этиология и патогенез. (пропустим раздел)
Лечение. Исключительно радикальными методами - лом, монтажная пена, кирпич, ибо подобное лечи подобным.