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Диагноз неутешителен: "врум-врум" и "эродондодон" головного мозга. Всё о странных выхлопных

Диагноз неутешителен: "врум-врум" и "эродондодон" головного мозга. Всё о странных выхлопных (17 фото)

Автор:
29 августа 2020 11:23
Сообщество : Автомир
Метки: авто   выхлопная труба   переделки   подборка   прикол   тюнинг   юмор   
909
17

...и необычных глушителях.

Как только не изгаляются владельцы авто, пытаясь сделать их машины более приметными и запоминающимися.

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Метки: авто   выхлопная труба   переделки   подборка   прикол   тюнинг   юмор   
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3  комментария
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27
Вам не надоело беспределить? 50 минут назад
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2k
Борис Карабанов 16 минут назад
Обычный синдром Глушака-Сабвуфера Заниженного.
Да, действительно, прогноз, как правило, неблагоприятен. Болезнь быстро прогрессирует. Заразна! Симптоматика ярко выражена и затруднений в постановке диагноза не вызывает.
Этиология и патогенез. (пропустим раздел)
Лечение. Исключительно радикальными методами - лом, монтажная пена, кирпич, ибо подобное лечи подобным.
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7k
Александр 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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