Вячеслав Тихонов родился 8 февраля 1928 года в городе Павловский Посад Московской области. Отец, Василий Романович, работал механиком на ткацкой фабрике, мать, Валентина Вячеславовна, была воспитателем в детском саду. Семья жила в большом двухэтажном деревянном доме вместе с дедом и бабушкой. Любимыми школьными предметами Вячеслава были математика, физика и история.

С началом Великой Отечественной войны, в 1941 году, в школе, где учился Тихонов, разместился военный госпиталь. Вячеслав в возрасте 13 лет пошёл в ремесленное училище, где учился на токаря. После этого поступил на военный завод, где работал по полученной специальности. Вечерами после работы он ходил с друзьями в кинотеатр «Вулкан» смотреть героические картины. Любимые герои: Чапаев - Борис Бабочкин, Александр Невский - Николай Черкасов, актёры Михаил Жаров и Пётр Алейников. Тихонов втайне от родителей мечтал о карьере киноактёра, а родители видели в нём инженера или агронома. В 1944 году Вячеслав поступил на нулевой курс Автомеханического института. В 1945 году он попытался поступить во ВГИК. Сначала его не приняли туда, но уже после завершения вступительных экзаменов профессор ВГИКа Борис Бибиков зачислил Тихонова к себе на курс. В годы учёбы во ВГИКе состоялся его актёрский дебют в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», где он сыграл роль Володи Осьмухина. Премьера состоялась осенью 1948 года.

Во время учёбы во ВГИКе Вячеслав женился на Нонне Мордюковой. В 1950 году Тихонов с отличием окончил ВГИК, мастерскую Б. В. Бибикова и О. И. Пыжовой, и поступил работать в театр-студию киноактёра. 28 февраля 1950 года родился его сын Владимир, будущий киноактёр. Творческий импульс Тихонову дал фильм «Молодая гвардия». В отличие от большинства актёров-молодогвардейцев, после 1948 года почти 10 лет не получал в кино интересных ролей. Режиссёры использовали главным образом эффектные внешние данные Тихонова, не стремясь выявить актёрский потенциал. За эти годы актёр смог заявить о своём даровании в театре, сыграв Медведя в спектакле «Обыкновенное чудо», поставленном Э. П. Гариным в Театре-студии киноактёра. В 1957 году Тихонов становится актёром ЦКДЮФ имени М. Горького. В этом же году на киноэкраны вышел фильм С. И. Ростоцкого «Дело было в Пенькове», где Вячеслав сыграл роль тракториста Матвея Морозова. Эта роль принесла актёру зрительское признание.



В фильме режиссёра Виктора Ивченко «Ч. П. - Чрезвычайное происшествие» (1958) актёр сыграл одесского матроса Виктора Райского, весёлого и бесшабашного парня, который становится настоящим героем в схватке с захватившими танкер чанкайшистами. После этих кинокартин в Тихонова поверили режиссёры, и за короткий срок ему был предложен ряд значительных, разноплановых ролей в фильмах: Станислава Ростоцкого «Майские звёзды» (1959) и «На семи ветрах» (1962), Е. И. Ташкова - «Жажда» (1959), М. А. Швейцера - «Мичман Панин» (1960), Л. Д. Лукова - «Две жизни» (1961), С. И. Самсонова - «Оптимистическая трагедия» (1963). В фильме «Жажда» Тихонов впервые примерил форму немецкого офицера и роль советского агента - он играл разведчика, заброшенного в немецкий тыл во время войны. Во второй половине 1960-х годов Тихонов сделал большой шаг к вершинам актёрского мастерства - была сыграна роль Андрея Болконского в эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир». Роль потребовала от актёра полной самоотдачи, и Тихонов, подобно всем участникам съёмок, работал с неимоверным напряжением сил.

Затем актёр с удивительной достоверностью сыграл учителя Мельникова в фильме Ростоцкого «Доживём до понедельника». Скромный, честный, порядочный учитель истории покорил зрительскую аудиторию.

В 12-серийном художественном фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» Тихонов сыграл самую известную свою роль - разведчика Исаева-Штирлица, работающего весной 1945-го в логове фашистской Германии. Актёрская удача Тихонова принесла ему невиданную популярность. Показ фильма, снимавшегося с 1969 по 1972 год, должен был начаться ко Дню Победы, в мае 1973 года, но был отложен по политическим соображениям, из-за визита советского лидера Л. И. Брежнева в ФРГ.

Первую серию картины зрители увидели 11 августа 1973 года. Это был самый триумфальный год в кинокарьере Тихонова. Примечательно, что сам актёр накрепко привязавшийся к нему на всю оставшуюся жизнь образ Штирлица с собой не ассоциировал. По воспоминаниям дочери Анны, в ответ на очередное: «Ой, Штирлиц!» - Тихонов говорил: «Да, иногда меня так называют». А чаще: «Нет, вы меня с кем-то перепутали». С этим многосерийным фильмом, ставшим культовым далеко за пределами СССР, съёмочная группа во главе с Тихоновым и Лиозновой объездила многие страны мира. Гонорар за роль Штирлица составил 5500 советских рублей, без каких-либо последующих выплат. К выпуску в мае 2009 года раскрашенной версии фильма 81-летний Тихонов отнёсся резко негативно, сказав, что ни к нему, ни ко всей творческой группе это не имеет почти никакого отношения.



Осенью 1974 года актёр появился на экране в роли майора НКВД Млынского в картине «Фронт без флангов» (на фоне ошеломляющего успеха «Мгновений» фильм в прокате не блистал), а затем на несколько лет наступило затишье. Похожую на Штирлица роль, но не рядового, а руководящего сотрудника советских спецслужб актёр через 10 лет исполнил в телесериале «ТАСС уполномочен заявить...» по роману того же Юлиана Семёнова, окончательно укрепив свой образ образцового «советского разведчика». До этого, в 1977 году, Тихонов снялся в главной роли в фильме С. И. Ростоцкого «Белый Бим Чёрное ухо» - гуманистической картине о сострадании и человеческой жестокости по отношению к ближним и братьям нашим меньшим. «Из-за закрытых дверей кинозала было слышно, как плачут зрители», - характеризует биограф реакцию потрясённой публики. В 1978 году актёр в первый и единственный раз снялся в комедийном фильме «По улицам комод водили» режиссёра Марка Генина, где сыграл роль хозяина комода. Во второй половине 1970-х годов Тихонову было доверено читать на телевидении текст от автора в документальной трилогии «Малая земля» по мемуарам генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, об этом просил сам советский руководитель, окончание книги «Воспоминания» он читал в траурные дни ноября 1982 года, во время прощания с генсеком.

С 1989 по 2009 гг. - художественный руководитель ТПС «Актёр кино». Конец 1980-х - начало 1990-х годов, на смене эпох, оказались очень непростыми для Тихонова. Перестройка пришлась ему не по душе, идеалы, в которые он верил, были растоптаны. Знаковых ролей у актёра в этот период не было. По свидетельству режиссёра Сергея Соловьёва, Тихонов «не принял новое время, отказался вести актёрскую мастерскую во ВГИКе». Снялся во второстепенной, но запоминающейся роли в фильме «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова, в телесериале «Зал ожидания» Дмитрия Астрахана, в фильме «Берлинский экспресс». Однако настоящего удовлетворения от съёмок уже не получал, отмечает биограф Наталия Корнеева, кардинальная смена духовных ценностей в обществе вызывала у него сильнейший внутренний дискомфорт.

По воспоминаниям дочери Анны, продюсеры и режиссёры предлагали артисту воплощать на экране образы проворовавшихся шулеров, разнузданных депутатов, спившихся генералов. От этих предложений Тихонов наотрез отказывался. В 1998 году заметным событием стал фильм-гротеск Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы», где Тихонов в компании Михаила Ульянова и Олега Ефремова снялся в роли ветерана-фронтовика, шокированного происходящим в новой России и улетающего с боевыми друзьями за штурвалом на самолёте, который неизвестно куда проследовал, где и когда приземлился. Ещё одна сильная роль 1990-х годов, которую отмечают критики, - в фильме Дмитрия и Игоря Таланкиных «Бесы» по роману Ф. М. Достоевского, где актёр предстал в образе Тихона. В 2005 году по просьбе дочери снялся в фильме своего зятя, режиссёра Н. Вороновского «Глазами волка».

Последним появлением Тихонова на экране стала роль Бога в фильме Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» (2006). Когда в 2008 году начал сниматься телесериал «Исаев» о молодости Штирлица, режиссёр Сергей Урсуляк размышлял о том, чтобы пригласить 80-летнего Тихонова на роль отца Исаева. Однако учитывая сложное отношение самого Тихонова к роли Исаева-Штирлица, а также желая, чтобы в памяти зрителей актёр остался в хрестоматийном образе, режиссёр в конце-концов отказался от этой идеи. Незадолго до кончины Тихонов застал премьеру сериала по телевидению, которая состоялась в октябре 2009 года. Об исполнении роли молодого Исаева актёром Даниилом Страховым Тихонов в интервью «Комсомольской правде» сказал, что молодой артист, хотя советов и не спрашивал, но на него похож, и это приятно. В 2002 году актёр перенёс инфаркт миокарда. В мае 2007 года Тихонов был госпитализирован после неудачного падения и в связи с жалобами на боли в сердце. В марте 2008 года ему сделали несложную операцию в Центральной клинической больнице. 28 ноября 2009 года актёр был госпитализирован в ЦКБ. 3 декабря его прооперировали (сделали операцию на сосудах). Хирургическое вмешательство прошло нормально, врачи надеялись на лучшее. Однако состояние становилось всё более тяжёлым. У артиста отказали почки, его пришлось подключить к аппарату гемодиализа, а затем и к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По мнению лечащего врача артиста, кардиолога А. Леонова, «свою роль сыграли и одиночество актёра, и отсутствие должного ухода». 4 декабря 2009 года в 15:35 по Москве на 82-м году жизни Тихонов скончался.



8 декабря 2009 года состоялось отпевание Вячеслава Тихонова в Храме Христа Спасителя, а в Доме кино после этого прошла гражданская панихида. В этот же день актёр был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 10).



Первым браком актёр был женат на актрисе Нонне Мордюковой (с которой прожил 13 лет, до 1963 года). В браке родился сын Владимир Вячеславович Тихонов (1950-1990).

Вторая жена актёра, с 1967 года, Тамара Ивановна (род. 1944), окончила филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, по специальности преподаватель французского языка, работала в ВО «Совэкспортфильм». С Тамарой артист познакомился на озвучивании главной роли во французском фильме «Мужчина и женщина», поженились во время съёмок картины «Доживём до понедельника». В этом браке, продолжавшемся 42 года, родилась дочь Анна (род. 5 июля 1969), после окончания ВГИКа ставшая актрисой и продюсером. Дети Анны Тихоновой от брака с режиссёром Николаем Вороновским - близнецы Вячеслав и Георгий родились в июне 2005 года.



Ближайшими друзьями Тихонова были режиссёры Станислав Ростоцкий и его сын Андрей, с которыми Тихонов любил ездить на рыбалку, семья директора киностудии им. Горького Григория Рималиса, шахматный гроссмейстер Лев Полугаевский. В начале 1990-х годов Тихонов приобрёл дачу на Николиной Горе на берегу Москвы-реки, которая до конца жизни оставалась его любимым местом отдыха. С лёгкой руки журналистов актёра в этот период жизни прозвали Великим Отшельником.