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Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов (15 фото)

Автор:
30 августа 2020 16:13
Сообщество : Кино
Метки: Вячеслав Тихонов   актер   человек   
307
15
Вячеслав Васильевич Тихонов (8 февраля 1928, Павловский Посад - 4 декабря 2009, Москва) - советский и российский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1974). Герой Социалистического Труда (1982). Лауреат Ленинской премии (1980) и Государственной премии СССР (1976).

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Метки: Вячеслав Тихонов   актер   человек   
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3  комментария
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11k
Михаил Карпов Час назад
похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище
похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище
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2k
RALEXXX 2 часа назад
"Перестройка пришлась ему не по душе, идеалы, в которые он верил, были растоптаны. Знаковых ролей у актёра в этот период не было."
Категорически не согласен с этим утверждением. Перестроечный фильм "Любовь с привилегиями", где Тихонов вместе с Любовью Полещук. Именно там показывают жизнь советской номенклатуры, закрытые распределители, квартиры и т.д. Там же подробно раскрыта тема сталинских репрессий.
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71k
Авокадо 3 часа назад
Мы все любим Тихонова!..
Мы все любим Тихонова!..
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