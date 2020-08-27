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17 случаев, когда месть подали горячей

17 случаев, когда месть подали горячей (18 фото)

Автор:
27 августа 2020 23:25
Сообщество : Юмор
Метки: вред   истории   месть   не очень   справедливость   человек   чувство   
2390
18

Месть - это конечно не очень красивое чувство, но иногда без него просто не обойтись, чтобы доказать набедокурившему человеку, что он поступил не очень хорошо. В этом посте собраны истории где справедливость восторжествовала, не принося особого вреда наказанному.

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Метки: вред   истории   месть   не очень   справедливость   человек   чувство   
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10  комментариев
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−112
VladmirK1979 Час назад
первые фотки, ну там где якобы человек паркуется как мудак
у меня так часто бывает,
там ... около банка или магазина, смотришь, куда можно втиснуться
ну и становишься, когда возвращаешься к машине и две соседние уехали, очень часто ну моя машина ну вот так же стоит, на полосе, как будто я специально так стал, не глядя на разметку
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−112
VladmirK1979 9 минут назад
>>turyst 13 минут назад Да, особенно страшна тележка, пристегнутая
>>пластиковой стяжкой к ручке двери. Ну ничем её не победить.

если человек который пристегнул тележку к авто хоть немного прикоснулся тележкой к лакокрасочному покрытию машины (камеры на стоянках есть)

то учитель очень быстро в ученика превращается
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16k
turyst 24 минуты назад
Да, особенно страшна тележка, пристегнутая пластиковой стяжкой к ручке двери.

Ну ничем её не победить.
Ни ножом, ни зажигалкой и даже руками не справится.
Просто изверг какой-то, а не мститель.
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0
vova old 36 минут назад
на втором снимке это не наказание, это противоугонка. машина водителя автобуса
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−112
VladmirK1979 54 минуты назад
>>adk80 VladmirK1979 14 секунд назад Надо было стакан на столе
>>оставить, а не на блюдце. Тогда проблем было бы побольше, а так
>> только бабло намочили.

да какие проблемы? алкоголь быстро испариться, даже если его вылить
стол протереть, только чтоб липким не был
а купюры, да ничего с ними не будет, высохонут
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19k
Юрьевич Час назад
Ну на паркинге это не показатель... Может он втиснулся, а соседи уехали и он выглядит идиотом...
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64k
Фома 2 часа назад
Комментарий к фото
Судя по фото , долпоепы есть везде , хотя это и так понятно , человеки ...
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−112
VladmirK1979 2 часа назад
>>Месть нерадивому официанту

и в чем месть? он что нассал в стакан?
че то не догоняю
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2k
adk80 VladmirK1979 55 минут назад
Надо было стакан на столе оставить, а не на блюдце. Тогда проблем было бы побольше, а так только бабло намочили.
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