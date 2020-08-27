17 случаев, когда месть подали горячей

Месть - это конечно не очень красивое чувство, но иногда без него просто не обойтись, чтобы доказать набедокурившему человеку, что он поступил не очень хорошо. В этом посте собраны истории где справедливость восторжествовала, не принося особого вреда наказанному.
Вот так проучили автохамов, которые думают только о себе
И вот так
Он выкинул мусор прямо на дорогу. Мы нашли, где он живёт
Я попросил убрать машину, меня послали куда подальше. Ещё посидишь или будем извиняться?
Художники мстят по-своему
Соседям по гаражу тоже знакомо чувство мести
Павлин слишком горд, чтобы позволить себя обижать
Коты тоже могут повредничать, и доставить хозяину несколько неприятных минут
А не надо было говорить, что я толстый
Это всё бывшая
Моментальная карма
Свадебное платье - это единственное, что оставила мне бывшая жена
Месть нерадивому официанту
Хозяин машины пинком прогнал лежащего пса. Обиженный собакен вернулся с подмогой
Теперь он наверняка будет пропускать мусорную машину
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у меня так часто бывает,
там ... около банка или магазина, смотришь, куда можно втиснуться
ну и становишься, когда возвращаешься к машине и две соседние уехали, очень часто ну моя машина ну вот так же стоит, на полосе, как будто я специально так стал, не глядя на разметку
>>пластиковой стяжкой к ручке двери. Ну ничем её не победить.
если человек который пристегнул тележку к авто хоть немного прикоснулся тележкой к лакокрасочному покрытию машины (камеры на стоянках есть)
то учитель очень быстро в ученика превращается
Ну ничем её не победить.
Ни ножом, ни зажигалкой и даже руками не справится.
Просто изверг какой-то, а не мститель.
>>оставить, а не на блюдце. Тогда проблем было бы побольше, а так
>> только бабло намочили.
да какие проблемы? алкоголь быстро испариться, даже если его вылить
стол протереть, только чтоб липким не был
а купюры, да ничего с ними не будет, высохонут
и в чем месть? он что нассал в стакан?
че то не догоняю