Предметы времен СССР, над предназначением которых придется задуматься

Нынешнее молодое поколение наверняка не сможет назвать следующие предметы родом из СССР, разве что попытаться угадать для чего они были, но и здесь возникнут сложности. Прошло много времени и дизайн, как предметов быта, так и техники значительно изменился. У кого-то дома эти вещи, возможно, все еще есть, хранятся на чердаках, балконах и в гаражах, но для большинства они уже скорее музейные экспонаты. А вы сможете назвать их все?
Походный патефон
Пылесос "Шмель"
Новогодняя вертушка для елки "ВЭ-1 ЧТП"
Фен "Аэлита-2"
Компрессор для аквариума "Скалярий"
Электробритва
Прялка электрическая
Микрофон
Тренажер "Силометр"
Фен "Весна"
Портативный радиоприёмник
Арифмометр "Феликс М"
Источник:
- 15 вещей времен СССР, которые у многих пылятся на антресолях
- Мы с тобой одной крови: 25 предметов, которые были, пожалуй, у всех
- Туалетная бумага в СССР: как жителей Советского Союза отучали пользоваться "газеткой"
- Как выглядит дом, который не открывали 17 лет
- 10 вещей из СССР, назначение которых для современной молодёжи будет загадкой
А сам автор дох"я назовет предназначение всех вещей из 19 века?
«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей».
(Сократ, V в. до н.э.)
«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна».
(Гесиод, 720 год до н.э.)