Предметы времен СССР, над предназначением которых придется задуматься

Нынешнее молодое поколение наверняка не сможет назвать следующие предметы родом из СССР, разве что попытаться угадать для чего они были, но и здесь возникнут сложности. Прошло много времени и дизайн, как предметов быта, так и техники значительно изменился. У кого-то дома эти вещи, возможно, все еще есть, хранятся на чердаках, балконах и в гаражах, но для большинства они уже скорее музейные экспонаты. А вы сможете назвать их все?