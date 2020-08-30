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Предметы времен СССР, над предназначением которых придется задуматься

Предметы времен СССР, над предназначением которых придется задуматься (12 фото)

Автор:
30 августа 2020 11:55
Метки: СССР   вещи   интересно   
749
12

Нынешнее молодое поколение наверняка не сможет назвать следующие предметы родом из СССР, разве что попытаться угадать для чего они были, но и здесь возникнут сложности. Прошло много времени и дизайн, как предметов быта, так и техники значительно изменился. У кого-то дома эти вещи, возможно, все еще есть, хранятся на чердаках, балконах и в гаражах, но для большинства они уже скорее музейные экспонаты. А вы сможете назвать их все?

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Метки: СССР   вещи   интересно   
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23  комментария
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3k
Majul 2 часа назад
Назначение почти всех предметов ясно априори.
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12k
Юрий 3 минуты назад
Феликс? Как насчёт логарифмической линейки?
Феликс? Как насчёт логарифмической линейки?
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182
пенс 19 минут назад
Ну не знаю, лет этак через 40 молодёж глядя на айфон 12 , то же будут задаваться вопросом , а что это за хрень.И вы знаете это радует. Прогресс есть прогресс!
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Как уже за"бал ваш сраный старперовский посыл "нынешнее молодое поколение бла-бла-бла...".Я с 74-го,и в наше время тоже была такая же старперовская х"ета,которая "нынешнее молодое поколение бла-бла".
А сам автор дох"я назовет предназначение всех вещей из 19 века?

«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей».
(Сократ, V в. до н.э.)

«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна».
(Гесиод, 720 год до н.э.)
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
"Харьков"- моя первая электробритва. Потом подарили "Бердск-6".
"Харьков"- моя первая электробритва. Потом подарили "Бердск-6".
"Харьков"- моя первая электробритва. Потом подарили "Бердск-6".
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2k
american_buldog AlexЕЙ 23 минуты назад
редкое говно, особенно прикалывал переключатель (наверное поставлялась в сша). когда маленькие дети добирались до этой игрушки, щёлкали несколько раз, туда-сюда. потом, не внимательный отец включал в розетку 220 и..... шел дым.
редкое говно, особенно прикалывал переключатель (наверное поставлялась в сша). когда маленькие дети добирались до этой игрушки, щёлкали несколько раз, туда-сюда. потом, не внимательный отец включал в розетку 220 и..... шел дым.
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12k
Юрий AlexЕЙ Полминуты назад
Богато жил.. Люди "Спутником" брились.
Богато жил.. Люди "Спутником" брились.
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Мы не успели, за пару лет до поступления убрали из программы обучение работе на этом чуде

Мы не успели, за пару лет до поступления убрали из программы обучение работе на этом чуде
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4k
Nat_k 2 часа назад
А думать в каком месте надо было?
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24k
labuda.blog 2 часа назад
Девочка не знает как звонить по дисковому телефону

Ссылка youtu.be
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39k
zloykoyot поручик Ржевский Час назад
Вполне возможно. Если она постоянно висит в интернете, то вряд ли она там смотрит советские фильмы или те же американские 80-х годов.
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6k
bum-bum zloykoyot 41 минуту назад
тупой отец - тупые дети. Мог бы сказать, что ещё недавно не у всех мобильники есть.
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6k
bum-bum zloykoyot 37 минут назад
ага, ага.. мобилы массово в ход пошли только в середине 2000-х. До этого они были пипец какие дорогие. В 10-х годах было очень много людей которые просто не умели мобилой пользоваться и поэтому не имели их. Какие нах фильмы 80-Х? В фильмах 2000-х вовсю дисковыми телефонами пользуются.
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39k
zloykoyot bum-bum Полчаса назад
Слышь, острый, у тебя дети-то есть? Я мог бы тебя с такими заявками нахер послать, быдлятина. Собственно и посылаю, Макаренко уев.
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39k
zloykoyot bum-bum Полчаса назад
Для тебя может и дорогие, спорить не буду. У меня в первый класс ребёнок пошёл с мобильником в середине 2000-х. Может там, где ты живёшь, так и было, но про всех судить не надо. И откуда ты знаешь какие фильмы смотрит этот ребёнок? Видно же что понятия не имеет как аппаратом пользоваться.
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