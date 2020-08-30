Но для смартфонов он, к сожалению, не подойдёт.

Миниатюрную атомную батарейку разработали учёные НИТУ «МИСиС». Её конструкция основана на запатентованной микроканальной 3D-структуре никелевого бетавольтаического элемента. Но российские исследователи нанесли радиоактивный элемент с двух сторон так называемого планарного p-n-перехода, что позволило упростить технологию изготовления элемента, удерживая под контролем обратный ток, который снижает мощность батареи. Также применялась особая микроканальная структура, обеспечивающая увеличение эффективной площади преобразования бета-излучения в 14 раз, что в результате дало общее увеличение тока.



«Конструкция позволяет на порядок повысить эффективность преобразования энергии, выделяющейся при распаде β-источника, в электроэнергию, что в перспективе снизит себестоимость источника примерно на 50% за счёт рационального расходования дорогостоящего радиоизотопа», — делятся итогами разработки исследователи.

Немаловажным фактором называется повышение удельной мощности более чем в 10 раз, что позволяет снизить массогабаритные показатели в три раза без потери эффективности.