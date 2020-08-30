Исследователи по всему миру занимаются разработкой аккумуляторов будущего. Повышается эффективность, улучшаются показатели автономности. О новой разработке сообщили отечественные учёные, создавшие компактную атомную батарейку. Источник питания способен работать 20 лет без подзарядки, имеет высокую энергоэффективность и стоит дешевле зарубежных аналогов
Но для смартфонов он, к сожалению, не подойдёт.
Миниатюрную атомную батарейку разработали учёные НИТУ «МИСиС». Её конструкция основана на запатентованной микроканальной 3D-структуре никелевого бетавольтаического элемента. Но российские исследователи нанесли радиоактивный элемент с двух сторон так называемого планарного p-n-перехода, что позволило упростить технологию изготовления элемента, удерживая под контролем обратный ток, который снижает мощность батареи. Также применялась особая микроканальная структура, обеспечивающая увеличение эффективной площади преобразования бета-излучения в 14 раз, что в результате дало общее увеличение тока.
«Конструкция позволяет на порядок повысить эффективность преобразования энергии, выделяющейся при распаде β-источника, в электроэнергию, что в перспективе снизит себестоимость источника примерно на 50% за счёт рационального расходования дорогостоящего радиоизотопа», — делятся итогами разработки исследователи.
Немаловажным фактором называется повышение удельной мощности более чем в 10 раз, что позволяет снизить массогабаритные показатели в три раза без потери эффективности.
Миниатюрную атомную батарейку разработали учёные НИТУ «МИСиС». Её конструкция основана на запатентованной микроканальной 3D-структуре никелевого бетавольтаического элемента. Но российские исследователи нанесли радиоактивный элемент с двух сторон так называемого планарного p-n-перехода, что позволило упростить технологию изготовления элемента, удерживая под контролем обратный ток, который снижает мощность батареи. Также применялась особая микроканальная структура, обеспечивающая увеличение эффективной площади преобразования бета-излучения в 14 раз, что в результате дало общее увеличение тока.
«Конструкция позволяет на порядок повысить эффективность преобразования энергии, выделяющейся при распаде β-источника, в электроэнергию, что в перспективе снизит себестоимость источника примерно на 50% за счёт рационального расходования дорогостоящего радиоизотопа», — делятся итогами разработки исследователи.
Немаловажным фактором называется повышение удельной мощности более чем в 10 раз, что позволяет снизить массогабаритные показатели в три раза без потери эффективности.
Как отмечают создатели, их батарейка может использоваться в качестве аварийного источника питания и датчика температуры в устройствах, применяемых при экстремальных температурах и в труднодоступных местах: в космосе, под водой, в высокогорных районах.
Сейчас технология проходит процедуру получения международных патентов. При этом зарубежные учёные уже оценили новую батарейку. В частности, в обзоре международного агентства маркетинговых исследований Research and Markets НИТУ «МИСиС» назван одним из ключевых участников мирового рынка бетавольтаических батарей.
Сейчас технология проходит процедуру получения международных патентов. При этом зарубежные учёные уже оценили новую батарейку. В частности, в обзоре международного агентства маркетинговых исследований Research and Markets НИТУ «МИСиС» назван одним из ключевых участников мирового рынка бетавольтаических батарей.
Авторский пост
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Метки: технологии факты хай-тек
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С нашим раскиздяйством такое производить нельзя.
Вот такие вот ученые изобреои то, чем пользуется весь мир.