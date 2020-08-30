Ученые НИТУ "МИСиС" представили инновационный автономный источник питания — к...Ученые НИТУ "МИСиС" представили инновационный автономный источник питания — компактную атомную батарейку, которая может работать до 20 лет. За счет оригинальной 3D-структуры бетавольтаического...