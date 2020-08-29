Наводнение в Китае 2020

Необычно сильные дожди, идущие всё лето, вызвали в Китае серию разрушительных наводнений.
Смотрим на буйство стихии.
Смотрим на буйство стихии.
Затопленный храм посреди поднявшейся реки Янцзы, 24 июля 2020. Был построен в 1345 году, но за свою историю неоднократно разрушался и перестраивался.
Как-будто над городом Лючжоу открыли портал и оттуда вылили воды. (Фото Liang Xiashun):
Яншо – небольшая древняя деревушка среди холмов, расположенная в 70 км от Гуйлиня, и совершенно сказочное место. Сегодня тут всё затоплено.
Водопад Хуангошу во время паводка. (Фото Wu Dongjun):
Вид на древний город Ксиаси, окруженный паводковыми водами. (Фото Feature China):
Дождь вызвал оползень, в результате которого обрушилась часть дороги в Чунцине. (Фото Costfoto):
Хороший был дом:
Водохранилище Сяоланди на реке Хуанхэ сбрасывает воду. (Фото Jia Fangwen):
А дождь всё идет. (Фото Feature China):
Паводковые воды достигли подножия Гигантского Будды в Лэшане. Кстати, смотрите Самые высокие статуи мира. (Фото Costfoto):
Оползень снес поселение.
Расчищают дорогу, заблокированную оползнями, в Чунцине. (Фото Costfoto):
Водопад Хукоу на Желтой реке. (Фото Xue Jun):
Вода в реке Янцзы поднимается в Чунцине:
По затопленной улице в Чунцине проще передвигаться на лодках:
Красивы сброс воды в Чунцине. (Фото Costfoto):
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Метки: китай наводнения факты фото
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