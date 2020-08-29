Из тела китаянки вытащили более 400 пчелиных жал

"Когда пациентку доставили, мы увидели, что ее голова, шея и спина сплошь покрыты пчелиными укусами, - рассказал Вен Цзяньву, врач скорой помощи больницы Ичан. - Она сказала, что очень устала. Еще у нее сильно болела голова и было трудно дышать".