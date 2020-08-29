Из тела китаянки вытащили более 400 пчелиных жал

В Сети появилось видео из китайской больницы, на котором показано, как врач пинцетом вытаскивает из тела женщины пчелиные жала. Сообщается, что пострадавшая от роя пчел работала в поле, когда подверглась атаке насекомых. Их были сотни!
Инцидент произошел в среду 26 августа на востоке Китая, в уезде Суичан провинции Чжэцзян.
Больше всего пострадали спина и руки женщины
Всего врачи насчитали более 400 пчелиных жал. Как такое вообще можно вынести?
Процедура по удалению жал продолжалась примерно час. Пациентка, по словам медиков, находится в стабильном состоянии.
"Когда пациентку доставили, мы увидели, что ее голова, шея и спина сплошь покрыты пчелиными укусами, - рассказал Вен Цзяньву, врач скорой помощи больницы Ичан. - Она сказала, что очень устала. Еще у нее сильно болела голова и было трудно дышать".
Что делать, если на вас напали пчелы? Специалисты советуют сохранять спокойствие и избегать резких движений (не пытаться убегать), поскольку это может привести к тому, что насекомые станут вести себя еще более агрессивно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если на вас напали пчёлы, берите ноги в руки и уё..вайте как можно быстрее. Пчёлы не нападают просто так. Они защищают гнездо. И чем ближе к гнезду, тем они агрессивнее.
да, Ева
более 4-х!
Или еще тоже сидим с мужем на балконе, открытом. Теплый летний вечер, тишина. Вдруг - гул, как от дрона и целое облако пчел мимо нас пролетело вдоль по улице. Муж такой - а промахнись они на полметра хотя бы, влетели бы все в квартиру.
Можно ещё пчёлав просить чтоб успокоились.
может не прям галопом, но область обитания нужно срочно покинуть
у тестя на пасеке постоянно такая муйня)
Заробитчане, напрягитесь!