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Из тела китаянки вытащили более 400 пчелиных жал

Из тела китаянки вытащили более 400 пчелиных жал (6 фото)

Автор:
29 августа 2020 11:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: жало   китай   нападение пчел   насекомые   пчелиный укус   пчелы   рой пчел   шокирующее видео   
1291
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В Сети появилось видео из китайской больницы, на котором показано, как врач пинцетом вытаскивает из тела женщины пчелиные жала. Сообщается, что пострадавшая от роя пчел работала в поле, когда подверглась атаке насекомых. Их были сотни!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жало   китай   нападение пчел   насекомые   пчелиный укус   пчелы   рой пчел   шокирующее видео   
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17  комментариев
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493
Павел 5 часов назад
избегать резких движений (не пытаться убегать)

Если на вас напали пчёлы, берите ноги в руки и уё..вайте как можно быстрее. Пчёлы не нападают просто так. Они защищают гнездо. И чем ближе к гнезду, тем они агрессивнее.
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17k
ЕвГений 2 часа назад
Их были сотни!

да, Ева
более 4-х!
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5k
Elena Ki 2 часа назад
У нас на застекленном балконе стоял большой фанерный короб, в котором отец хранил свои ценные веники для бани. И однажды мы заметили, что вокруг него постоянно кружат то ли пчелы то ли осы. Осторожно заглянули - так и есть: они устроили себе улей под вениками. Отец не захотел так просто отдавать им свое сокровище, мы хотели прямо с балкона ящик выкинуть, а потом на помойку оттащить. Подготовился - плащ, перчатки, треники в сапоги, очки от шлиф-машинки поверх капюшона. Взял швабру, закрыл дверь в комнату и вышел на балкон. Через минуту выбегает оттуда с воплями - Снимите с меня это все! Они под плащ забрались. Двери не закрыл. Пока мы его раздевали и искали место укуса, весь рой влетел в квартиру и уютно расположился в коридоре на светильнике. Пришлось открыть дверь на лестницу и горящей газетой выгнать ос/пчел туда.
Или еще тоже сидим с мужем на балконе, открытом. Теплый летний вечер, тишина. Вдруг - гул, как от дрона и целое облако пчел мимо нас пролетело вдоль по улице. Муж такой - а промахнись они на полметра хотя бы, влетели бы все в квартиру.
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1k
Vic Twin 2 часа назад
В детстве наверно всех кусали. Но 400 - это перебор, как выжила?
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10k
Серёга@ 2 часа назад
Убегать не надо. Надо стоять, и ждать пока пчелам надоест тебя жалить ?
Можно ещё пчёлав просить чтоб успокоились.
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17k
ЕвГений Серёга@ 2 часа назад
ага, тупее совета сложно придумать
может не прям галопом, но область обитания нужно срочно покинуть
у тестя на пасеке постоянно такая муйня)
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7k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Тут одного укуса достаточно, чтобы зрение потерять, а то сразу 400 за раз. Не иначе мед воровала.
Тут одного укуса достаточно, чтобы зрение потерять, а то сразу 400 за раз. Не иначе мед воровала.
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19
василий иванов 3 часа назад
Ну во первых ревматизм ей точно не грозит. И во вторых аллергия тоже. Сильная деревенская баба. Аплодирую стоя!
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2k
Sanar 4 часа назад
Поддельные китайские пчёлы), меня пару недель назад у виноградника за руку цапнула, отёк 4 дня держался, рука как боксёрская перчатка была, пока цетрин не выпил отёк не спадал.
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6k
bum-bum Sanar 2 часа назад
меня тоже дикая пчела жахнула, рука как у Гуффи в мультике была неделю. И чесалась дико. Зато спина потом месяц не болела вообще. А у моей собаки морда распухла как у Гуффи. Сначало было смешно, а потом у нее рак начался. Пчела спровоцировала. Такая вот херня.
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−58
............ 4 часа назад
китайский пчеловод, вот он какой
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949
Провокатор 4 часа назад
Чёта пчёлы какие-то не ядовитые. Вокруг жала ни припухлости, ни отёка. Да и после 400 укусов и "находится в стабильном состоянии"...
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6k
bum-bum Провокатор 2 часа назад
нормально, домашние пчелы были. Если аллергии нет - припухлости быстро проходят.
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12k
Александр 5 часов назад
"... работала в поле..."
Заробитчане, напрягитесь!
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2k
Борис Карабанов 5 часов назад
Блин, так вот, что у китайцев с глазами! А я голову ломал...
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