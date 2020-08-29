15 суровых котов, к которым и на хромой козе не подъедешь

Домашние котики зачастую добродушны и симпатичны, и очень любят когда их гладят. Но даже среди них есть парни себе на уме, с которыми шутки плохи. А уж выражение их морды прямо говорит о том, какого они о тебе мнения. В этом посте собраны фото настоящих суровых котофеев, которые запросто могут напугать кого угодно!
Не нужны мне твои телячьи нежности
Не пролетит и муха
Я думаю, что ты никуда сегодня не едешь
Он так смотрит, когда ему мешают смотреть сериал
Что-то мне подсказывает, что сейчас будет кусь
Руки прочь от моего ребёнка!
Я не знаю чем его обидел
Уберите эту псину, а то я за себя не отвечаю!
Почему так поздно?
Иногда хочется попросить разрешения войти
Он всем свои видом выражает презрение
Я сегодня великодушный, поэтому не буду тебя царапать
Складно поешь, человек
Что за гадость вы купили?
А как ваши коты показывают свой характер?
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