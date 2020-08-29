15 суровых котов, к которым и на хромой козе не подъедешь

Домашние котики зачастую добродушны и симпатичны, и очень любят когда их гладят. Но даже среди них есть парни себе на уме, с которыми шутки плохи. А уж выражение их морды прямо говорит о том, какого они о тебе мнения. В этом посте собраны фото настоящих суровых котофеев, которые запросто могут напугать кого угодно!