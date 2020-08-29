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Сообщество Без кота и жизнь не та 620 постов • 316 подписчиков подписаться
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15 суровых котов, к которым и на хромой козе не подъедешь

15 суровых котов, к которым и на хромой козе не подъедешь (16 фото)

Автор:
29 августа 2020 00:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: выражение   коты   морды   напугать   не подъедешь   суровые   шутки плохи   
398
16

Домашние котики зачастую добродушны и симпатичны, и очень любят когда их гладят. Но даже среди них есть парни себе на уме, с которыми шутки плохи. А уж выражение их морды прямо говорит о том, какого они о тебе мнения. В этом посте собраны фото настоящих суровых котофеев, которые запросто могут напугать кого угодно!

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Метки: выражение   коты   морды   напугать   не подъедешь   суровые   шутки плохи   
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7  комментариев
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LaMary 52 минуты назад
Котики как будто говорят "Не надо меня трогать, и козу в покое оставьте, пожалуйста"
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Nefrion Полчаса назад
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Nefrion Полчаса назад
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Nefrion Полчаса назад
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Nefrion Полчаса назад
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