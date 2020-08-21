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15 фото отъявленных наглецов, на которых у собак нервов не хватает

15 фото отъявленных наглецов, на которых у собак нервов не хватает (16 фото)

Автор:
21 августа 2020 23:26
Сообщество : Животные
Метки: главный   коты   наглецы   нервы   обижают   собаки   усатые   
921
16

Когда мы говорим, что два человека живут “как кошка с собакой", то имеем ввиду, что они не в очень хороших отношениях. Хотя конечно ни один из них не обнаглел бы настолько, чтобы украсть кровать у другого ! В этом посте собраны снимки усатых морд, которые без зазрения совести обижают больших и грозных псов, и показывают им, кто всё-таки в доме главный.

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Метки: главный   коты   наглецы   нервы   обижают   собаки   усатые   
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2  комментария
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116
LaMary 2 часа назад
У меня оба котенка буквально за неделю очень успешно точно так же оккупировали территорию пса. Он, конечно, ооочень недоволен.
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im240 2 часа назад
это потому что собаки друзья человека, а кошки это наглые обезьяны.
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