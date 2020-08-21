15 фото отъявленных наглецов, на которых у собак нервов не хватает

Когда мы говорим, что два человека живут “как кошка с собакой", то имеем ввиду, что они не в очень хороших отношениях. Хотя конечно ни один из них не обнаглел бы настолько, чтобы украсть кровать у другого ! В этом посте собраны снимки усатых морд, которые без зазрения совести обижают больших и грозных псов, и показывают им, кто всё-таки в доме главный.
Какая боль!
А я не слышу, что это Шарика лежанка
Загнан в угол
В процессе решения проблемы
Даже когда их много, всё равно я достоин лучшего
Что-то жалко мне тебя стало
Полнейший игнор
Никогда не сдавайся!
Собаки, которые уже давно смирились
Можно я хоть лапку положу?
Пёс победил, но почему-то кажется, что это ненадолго!
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