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Пистолет-пулемет, не имеющий аналогов в мире

Пистолет-пулемет, не имеющий аналогов в мире (1 фото)

Автор:
28 августа 2020 07:53
Метки: калашников   оружие   стеб над рекламой   юмор   
869
1
Я посчитал, что новейший пистолет-пулемёт от Концерна Калашникова получил на этой неделе недостаточно хорошее освещение и описание в нашей прессе. Я решил показать, как надо правильно описывать наше новое оружие!

Авторский пост

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Метки: калашников   оружие   стеб над рекламой   юмор   
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18  комментариев
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8k
Сережа 2 часа назад
"Также пятнадцать лет ушло на доведение формы пистолетной рукоятки до совершенства. Теперь форма рукоятки покажется любому пользователю мужского пола очень знакомой и удобной, идеально ложащейся в мозолистую ладонь."
По-русски это называется - под х.у.й. заточена.
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−75
............ 6 минут назад
я после того как вижу-слышу "неимеющианалоговвмире" ржу аки конь
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53k
Алекс Юстасов Час назад
Михаил Тимофеевич в гробу переворачивается.
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301
Станислав 2 часа назад
А ТТХ? Или весь упор, что он единственный и классная ручка?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Сто пудов, тут поработали наноученые из Сколково. А экономическое обоснование вундервафли выполнили ученые из ВШЭ. Ну а изгиб спускового крючка прямо кричит, что его вылепил лично гениальный мэтр Анатолий Чубайс.

А еще говорят, что у современной России нет достижений. Ведь могут, если захотят.
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9k
Taximaxi 2 часа назад
В армию не взяли по причине лёгкой дебильности. На медкомиссии не смог объяснить разницу между шириной и длиной. Поэтому-иксперт.
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2k
Азиз Ниязов 2 часа назад
15 лет доводили рукоятку, офигеть просто
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Я решил показать, как надо правильно описывать наше новое оружие!
Ширина оружия в сложенном состоянии уменьшена до рекордных 30 сантиметров!
удалось снизить вес оружия до невероятных 3 килограмм без магазина!!!
Приклад, складывающийся по двум осям - уникальное ноу-хау концерна Калашников!
Также пятнадцать лет ушло на доведение формы пистолетной рукоятки до совершенства.
Для крепления оптики и прицельных приспособлений использована новейшая, секретная и уникальная система крепления планки пикатинни

Бугага , что это за школьное сочинение ? по факту. что это ? это ППК 20. модификация Витязя СН. причем в основном вся модификация сведена к эргономике и обвесам. Витязя особо не хвалят . ноухау , блин . среди пистолетов пулеметов по прежнему нет равных немцам и бельгийцам с их МП5 , МП7 , ФН П 90 . Ну и старый узик все еще популярен .
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1k
tetrodoxine Автор поста Андрей Дядя 2 часа назад
Ты тэги публикации видел?
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Андрей Дядя tetrodoxine 2 часа назад
видел. стеб над рекламой. вот и стебусь .
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36k
FoxGen 2 часа назад
А название у этого ПП есть?
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11k
Андрей Дядя FoxGen 2 часа назад
ППК 20
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Аналагафнет?
Афтар знает, что такое ширина 30 см?
и чем она отличается от длины.? 15 лет переделывал ручку?

Или это был
Аналагафнет? Афтар знает, что такое ширина 30 см? и чем она отличается от длины.? 15 лет переделывал ручку? Или это был
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8k
Сережа ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Это и есть сарказм.
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11k
Андрей Дядя ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
это ширина в длину !
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Сережа 2 часа назад
Не все поймут
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6k
Doomer ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
"Не только лишь все..."
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tetrodoxine
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