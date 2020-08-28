Пистолет-пулемет, не имеющий аналогов в мире

Концерн Калашников впервые представил новейшую модель пистолета-пулемёта, на две головы превосходящую конкурентов. Впервые в мире оружие оснащено инновационным складным регулируемым телескопическим прикладом собственной разработки. Ширина оружия в сложенном состоянии уменьшена до рекордных 30 сантиметров! Приклад, складывающийся по двум осям - уникальное ноу-хау концерна Калашников!

Благодаря использованию проверенной временем конструкции штампованной ствольной коробки, выпрессованной на современейших станках, управляемых искусственным интеллектом, удалось снизить вес оружия до невероятных 3 килограмм без магазина!!!



Результатом пятнадцати лет сплочённой работы коллектива дизайнеров и конструкторов стали новая форма и обводы рукоятки затвора, спускового крючка, рычага сброса магазина и рычага предохранителя-переводчика режима огня, который получил впервые в мире особую полочку!!!

Несмотря на то, что изменения почти незаметны невооружённому взгляду, элементы управления оружием стали более эргономичными и удобными при работе в защитных перчатках!

Также пятнадцать лет ушло на доведение формы пистолетной рукоятки до совершенства. Теперь форма рукоятки покажется любому пользователю мужского пола очень знакомой и удобной, идеально ложащейся в мозолистую ладонь.

ПП оснащён не имеющим аналогов в мире круглым щелевым пламегасителем и удобнейшим пластиковым цевьём оригинальной формы, снабжённым аж двумя планками пикатинни, которых хватит для любых целей.

Для крепления оптики и прицельных приспособлений использована новейшая, секретная и уникальная система крепления планки пикатинни к крышке ствольной коробки и шарнирного крепления крышки ствольной коробки, защищённые тринадцатью международными патентами!

Уникальная и не имеющая аналогов в мире технология хромирования канала ствола и патронника, применённая в данном оружии, позволяет значительно увеличить ресурс оружия и его надёжность.