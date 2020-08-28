Пистолет-пулемет, не имеющий аналогов в мире

Я посчитал, что новейший пистолет-пулемёт от Концерна Калашникова получил на этой неделе недостаточно хорошее освещение и описание в нашей прессе. Я решил показать, как надо правильно описывать наше новое оружие!
Концерн Калашников впервые представил новейшую модель пистолета-пулемёта, на две головы превосходящую конкурентов. Впервые в мире оружие оснащено инновационным складным регулируемым телескопическим прикладом собственной разработки. Ширина оружия в сложенном состоянии уменьшена до рекордных 30 сантиметров! Приклад, складывающийся по двум осям - уникальное ноу-хау концерна Калашников!
Благодаря использованию проверенной временем конструкции штампованной ствольной коробки, выпрессованной на современейших станках, управляемых искусственным интеллектом, удалось снизить вес оружия до невероятных 3 килограмм без магазина!!!
Результатом пятнадцати лет сплочённой работы коллектива дизайнеров и конструкторов стали новая форма и обводы рукоятки затвора, спускового крючка, рычага сброса магазина и рычага предохранителя-переводчика режима огня, который получил впервые в мире особую полочку!!!
Несмотря на то, что изменения почти незаметны невооружённому взгляду, элементы управления оружием стали более эргономичными и удобными при работе в защитных перчатках!
Также пятнадцать лет ушло на доведение формы пистолетной рукоятки до совершенства. Теперь форма рукоятки покажется любому пользователю мужского пола очень знакомой и удобной, идеально ложащейся в мозолистую ладонь.
ПП оснащён не имеющим аналогов в мире круглым щелевым пламегасителем и удобнейшим пластиковым цевьём оригинальной формы, снабжённым аж двумя планками пикатинни, которых хватит для любых целей.
Для крепления оптики и прицельных приспособлений использована новейшая, секретная и уникальная система крепления планки пикатинни к крышке ствольной коробки и шарнирного крепления крышки ствольной коробки, защищённые тринадцатью международными патентами!
Уникальная и не имеющая аналогов в мире технология хромирования канала ствола и патронника, применённая в данном оружии, позволяет значительно увеличить ресурс оружия и его надёжность.
Благодаря использованию проверенной временем конструкции штампованной ствольной коробки, выпрессованной на современейших станках, управляемых искусственным интеллектом, удалось снизить вес оружия до невероятных 3 килограмм без магазина!!!
Результатом пятнадцати лет сплочённой работы коллектива дизайнеров и конструкторов стали новая форма и обводы рукоятки затвора, спускового крючка, рычага сброса магазина и рычага предохранителя-переводчика режима огня, который получил впервые в мире особую полочку!!!
Несмотря на то, что изменения почти незаметны невооружённому взгляду, элементы управления оружием стали более эргономичными и удобными при работе в защитных перчатках!
Также пятнадцать лет ушло на доведение формы пистолетной рукоятки до совершенства. Теперь форма рукоятки покажется любому пользователю мужского пола очень знакомой и удобной, идеально ложащейся в мозолистую ладонь.
ПП оснащён не имеющим аналогов в мире круглым щелевым пламегасителем и удобнейшим пластиковым цевьём оригинальной формы, снабжённым аж двумя планками пикатинни, которых хватит для любых целей.
Для крепления оптики и прицельных приспособлений использована новейшая, секретная и уникальная система крепления планки пикатинни к крышке ствольной коробки и шарнирного крепления крышки ствольной коробки, защищённые тринадцатью международными патентами!
Уникальная и не имеющая аналогов в мире технология хромирования канала ствола и патронника, применённая в данном оружии, позволяет значительно увеличить ресурс оружия и его надёжность.
Авторский пост
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Метки: калашников оружие стеб над рекламой юмор
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По-русски это называется - под х.у.й. заточена.
А еще говорят, что у современной России нет достижений. Ведь могут, если захотят.
Ширина оружия в сложенном состоянии уменьшена до рекордных 30 сантиметров!
удалось снизить вес оружия до невероятных 3 килограмм без магазина!!!
Приклад, складывающийся по двум осям - уникальное ноу-хау концерна Калашников!
Также пятнадцать лет ушло на доведение формы пистолетной рукоятки до совершенства.
Для крепления оптики и прицельных приспособлений использована новейшая, секретная и уникальная система крепления планки пикатинни
Бугага , что это за школьное сочинение ? по факту. что это ? это ППК 20. модификация Витязя СН. причем в основном вся модификация сведена к эргономике и обвесам. Витязя особо не хвалят . ноухау , блин . среди пистолетов пулеметов по прежнему нет равных немцам и бельгийцам с их МП5 , МП7 , ФН П 90 . Ну и старый узик все еще популярен .
Или это был