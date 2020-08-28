В Якутии грибники пошли за жеребёнком вглубь массива , где наткнулись на труп лошади, которая, вероятно, приходилась мамкой молодому непарнокопытному.
Ролик был снят любителями тихой охоты - сборщиками ягод и грибов. Они обратили внимание на странное поведение жеребёнка и углубились в лес за ним. За кадром ролика слышен голос: "О, барахсан (бедненький)", - говорит откликнувшаяся на зов жеребёнка женщина.
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В конце пути ягодники наткнулись на мёртвую кобылицу, которая, скорее всего, была его матерью. Какова причина гибели лошади и что стало с жеребёнком, пока остаётся неизвестным. Держим на контроле эту тему и следим за развитием событий.
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мне по наследству досталась обязанность стрелять свинушек
(раньше это дядька делал, но ему уже 80, и нервы уже не те он мне эту обязанность передоверил)
первая сотня свинушек, ну нормально, а тепрь и у меня нервы сдают (хотя мне не 80, а 41)
особенно когда осечки (ружье уже старое)
(ну я ее котят закопал, одного только оставили, дочка упросила)
кошка ко мне приходила и кавкала
и я понимал о чем она меня спрашивала
-где мои детки?
и я знал ответ...
ну кошка просто приблудная была, она уже пришла с котятами в животе
ну а куда их девать? я их закопал (ну а кто если не я? я же глава семьи мне это и делать)
и вот сижу на веранде в кресле
кошка рядом бегает, становится своими лапками мне на колени и кавкает
-ты не знаешь где мои детки?
-Знаю, родная, мне ли не знать?
1 место приматы (люди и обезьяны)
2 место это все остальные, ну у тех же дельфинов уровень интеллекта как у собаки, вороны,сороки папугаи АРА, слоны... ну примерно одинаковый уровень
всех могли бы в-з-е-б-а-т-ь осьминоги, но они просто долго не живут
о чем я? да о том, что все ВСЕ качества мозга что есть у человека есть и у животных
в том числе даже абстрактное мышление
вообщем заповедник, молодая волчица пришла к егерю и завет его
он пошел... ну вообщем волчица неопытная рыла логово под валуном
и обвалила его на своих волчат
ну понятное дело, они уже умерли когда волчица за рукав привела егеря, чтоб тот помог
>> свежего мяса на корзинку грибов.
грибы это и есть мясо, только без интеллекта
а вот у лошадки и у коровки и у свинушки интеллект есть
у ящериц у геконов и то есть игровое поведение
так что когда будите кушать колбаску - Бон Аппетит
П.С. Зообольные - фас меня!