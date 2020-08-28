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Жеребёнок позвал людей в лес и привёл к&nbsp;мёртвой матери

Жеребёнок позвал людей в лес и привёл к мёртвой матери (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 01:06
Сообщество : Животные
Метки: жеребёнок   кобыла   лес   мамка   мёртвая   находка   соцсети   якутия   
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В Якутии грибники пошли за жеребёнком вглубь массива , где наткнулись на труп лошади, которая, вероятно, приходилась мамкой молодому непарнокопытному.

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Метки: жеребёнок   кобыла   лес   мамка   мёртвая   находка   соцсети   якутия   
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8  комментариев
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25
zavidnii 3 часа назад
Ужас, какой бедненький. Надеюсь, тихие охотники о нем позаботятся.
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−114
VladmirK1979 59 минут назад
еще одна обязанность (ну кроме как закапывать котят)
мне по наследству досталась обязанность стрелять свинушек
(раньше это дядька делал, но ему уже 80, и нервы уже не те он мне эту обязанность передоверил)

первая сотня свинушек, ну нормально, а тепрь и у меня нервы сдают (хотя мне не 80, а 41)
особенно когда осечки (ружье уже старое)
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−114
VladmirK1979 Час назад
кошка
(ну я ее котят закопал, одного только оставили, дочка упросила)
кошка ко мне приходила и кавкала
и я понимал о чем она меня спрашивала
-где мои детки?
и я знал ответ...

ну кошка просто приблудная была, она уже пришла с котятами в животе

ну а куда их девать? я их закопал (ну а кто если не я? я же глава семьи мне это и делать)

и вот сижу на веранде в кресле
кошка рядом бегает, становится своими лапками мне на колени и кавкает
-ты не знаешь где мои детки?
-Знаю, родная, мне ли не знать?
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−114
VladmirK1979 2 часа назад
интеллект такая штука
1 место приматы (люди и обезьяны)
2 место это все остальные, ну у тех же дельфинов уровень интеллекта как у собаки, вороны,сороки папугаи АРА, слоны... ну примерно одинаковый уровень

всех могли бы в-з-е-б-а-т-ь осьминоги, но они просто долго не живут

о чем я? да о том, что все ВСЕ качества мозга что есть у человека есть и у животных
в том числе даже абстрактное мышление
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−114
VladmirK1979 2 часа назад
не могу видео приложить (кармы не хватает)
вообщем заповедник, молодая волчица пришла к егерю и завет его
он пошел... ну вообщем волчица неопытная рыла логово под валуном
и обвалила его на своих волчат
ну понятное дело, они уже умерли когда волчица за рукав привела егеря, чтоб тот помог
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−114
VladmirK1979 3 часа назад
>>только полный кретин будет пытаться обменять полтора центнера
>> свежего мяса на корзинку грибов.

грибы это и есть мясо, только без интеллекта
а вот у лошадки и у коровки и у свинушки интеллект есть
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−114
VladmirK1979 3 часа назад
ну и скажите потом, что у животных нет интеллекта!
у ящериц у геконов и то есть игровое поведение

так что когда будите кушать колбаску - Бон Аппетит
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962
Жэка VladmirK1979 3 часа назад
Не соглашусь. Только полный кретин будет пытаться обменять полтора центнера свежего мяса на корзинку грибов.

П.С. Зообольные - фас меня!
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