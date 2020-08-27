В Омске воры-неудачники умудрились стащить телевизор прямо из-под носа у хозяина

В полицию обратился омич, проживающий на улице 3 Челюскинцев. По его словам, двое неизвестных проникли к нему в квартиру, и пока один отвлекал хозяина дома, второй снял со стены плазменный телевизор. Воры скрылись, и мужчина обнаружил пропажу. Он обратился в полицию и тщательно описал воров, поэтому найти их не составило труда.

Как выяснилось, задержанные уже имели судимости (за кражу, убийство и избиения), но на этот раз им даже не удалось сдать телевизор в ломбард.

Дело в том, что воры-неудачники по пути уронили телевизор и разбили матрицу.

«На допросе они рассказали следователю, что выбегая с телевизором из дома, один из них споткнулся, упал и разбил технику. Однако это не остановило грабителей. После неудачной попытки сдать испорченный телевизор в ломбард, они выбросили его в мусорный бак», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству BK55.

Однако, это не спасёт их от статьи. Теперь грабителям светит срок до 7 лет по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».