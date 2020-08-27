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В Омске воры-неудачники умудрились стащить телевизор прямо из-под носа у хозяина

В Омске воры-неудачники умудрились стащить телевизор прямо из-под носа у хозяина (1 фото)

Автор:
27 августа 2020 18:12
Сообщество : Юмор
Метки: воры   грабители   интересное   неудачники   прикол   фото   юмор   
2265
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Даже для того, чтобы стать вором нужна удача. В Омске две молодых людей умудрились украсть телевизор из квартиры, когда в ней находился хозяин. Пока один отвлекал его, второй вор скрутил плазму со стены и вытащил. Вот только навариться на краже им не удалось...

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Метки: воры   грабители   интересное   неудачники   прикол   фото   юмор   
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33  комментария
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751
Василий 3 часа назад
млять, НУ ПОЧЕМУ , слово ПЛАЗМА до сих пор в обиходе?!!
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24k
Вован 51 минуту назад
растут ребята..
Ссылка youtu.be
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6k
Михаил 2 часа назад
А кто эти "две молодых"? Ещё не определились с полом?
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19k
Сибиряк 2 часа назад
В Омске воры-неудачники умудрились стащить телевизор прямо из-под носа у хозяина
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140
nil 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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46k
alertol nil 2 часа назад
В Омске воры-неудачники умудрились стащить телевизор прямо из-под носа у хозяина
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2k
Alex König 2 часа назад
Рафик вернулся из Монте -Карло?
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172
Центаврианин 3 часа назад
Товарищи просто хотели поскорее попасть домой и их желание сбылось.
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1k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
У меня у дедушки украли как-то давненько телевизор,когда он его смотрел,деда думал,что антенна сломалось и потому изображение поопало
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7k
Cornho Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Яблоко от яблони...
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4k
Ya 4 часа назад
Ну если речь про "плазму", то нашли бы и фото "плазмы", а не старый кухонный телек. Да и вообще статья просто брехня, телек сначала прикручивают к пластине, а потом цепляют(на весу ничего не крутят). И снимают -просто отщелкивают, откручивать ничего не надо. Снять одна секунда. Автор деревенский неуч и не видел как крепят такие телеки, так как у него ещё ламповый.
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2k
kca-opa Ya 4 часа назад
На фото телек не кухонный, а весьма навороченный, только старенький, но я не про это, плазменные ТВ сейчас нахрен никому не нужны, а про LCD скажу, лично товарищу выбирал модель, покупал, покупал кронштейн VESA, Приуячивал кронштейн к стене, позвольте спросить, каким нахрен щелчком просто отщёлкивают ТВ от кронштейна? Не знаю, возможно, есть хитрые кронштейны и хитрые ТВ, но по стандарту VESA пластина крепления прикручивается к ТВ болтами, в корпус ТВ для этого вставлены 4 металлические втулки с резьбой
На фото телек не кухонный, а весьма навороченный, только старенький, но я не про это, плазменные ТВ сейчас нахрен никому не нужны, а про LCD скажу, лично товарищу выбирал модель, покупал, покупал кронштейн VESA, Приуячивал кронштейн к стене, позвольте спросить, каким нахрен щелчком просто отщёлкивают ТВ от кронштейна? Не знаю, возможно, есть хитрые кронштейны и хитрые ТВ, но по стандарту VESA пластина крепления прикручивается к ТВ болтами, в корпус ТВ для этого вставлены 4 металлические втулки с резьбой
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4k
Ya kca-opa 3 часа назад
Ну не прав ты, на фото монитор-телевизор 19", к тому же фото вообще не от этого сюжета, и чел держит его за настольную подставку(но бабе автору это не важно). А крепления ниже и все нормальные делают чтобы монтировать мог один. К телеку крепятся только два вертикальных полоза, обрати внимания верхняя часть на подпружиненных защелках, так что 1 сек+щелчок к настенной стационарной части, еще 1 сек и он уже настольный. У меня таких два, на кухне и в зале.
Ну не прав ты, на фото монитор-телевизор 19", к тому же фото вообще не от этого сюжета, и чел держит его за настольную подставку(но бабе автору это не важно). А крепления ниже и все нормальные делают чтобы монтировать мог один. К телеку крепятся только два вертикальных полоза, обрати внимания верхняя часть на подпружиненных защелках, так что 1 сек+щелчок к настенной стационарной части, еще 1 сек и он уже настольный. У меня таких два, на кухне и в зале.
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4k
slesarnick kca-opa 3 часа назад
Там крючки, снимается за три секунды.
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2k
kca-opa Ya 2 часа назад
Я, как-бы, сказал, что не отрицаю наличие разных хитрых креплений, но они не попадают под стандарт VESA, он принят в 1997 году, плазма нормального размера, 65 дюймов, тогда весила свыше 50кг, а то и под сотню, делать крепление на паре защёлок не стал-бы никто, ребёнок добрался, щёлкнул, и его 100кг придавило, иск на апупеть сколько долларов, себе и матери брал ТВ на тумбочку, на стену вешать смысла не было, но с кронштейнами сталкивался и даже продавал, на всех прям коробках пятидюймовыми буквами было написано VESA, двухщелчковых, честно скажу, не встречал
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4k
Ya kca-opa 2 часа назад
Да это не хитрое крепление, это VESA. у меня оба телека 200х200, а этот кронштейн универсальный от 80х80 до 300х300 и на мах 30 кГ. А сейчас 55" весит 15 кГ, так что напряга нет.
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724
Шурман 5 часов назад
Это херня , в Латвии банкомат сперли из здания думы и по совместительству полицейский участок . 7 лет прошло а новый банкомат не поставили , он был единственный в 20 км .
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724
Шурман Лёха 3 часа назад
Вые%089 нулся ? . Я не из России . Русский язык перестал быть моим родным , в Европу уехал в 19 лет . Мои языки это Английский , Французский , Немецкий , Нидерландский .
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115
Constructor Шурман 3 часа назад
Нее, стопудово шока не будет, я в ней живу )))
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4k
slesarnick Лёха 3 часа назад
Пара лет уже норма. Сдались...
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2k
Сергей Шурман 2 часа назад
Сколько их осталось в Латвии, 5, или 6? Берегите их!
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8k
Нихуахуа Шурман Час назад
А латышский?
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14k
Anna 6 часов назад
так то это кража, применения насилия же не было
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1k
Дмитрий Anna 4 часа назад
Кража, но по другой причине. Это было тайное хищение.
Применение насилия важно для различия между грабежом и разбоем.
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