В Омске воры-неудачники умудрились стащить телевизор прямо из-под носа у хозяина

Даже для того, чтобы стать вором нужна удача. В Омске две молодых людей умудрились украсть телевизор из квартиры, когда в ней находился хозяин. Пока один отвлекал его, второй вор скрутил плазму со стены и вытащил. Вот только навариться на краже им не удалось...
В полицию обратился омич, проживающий на улице 3 Челюскинцев. По его словам, двое неизвестных проникли к нему в квартиру, и пока один отвлекал хозяина дома, второй снял со стены плазменный телевизор. Воры скрылись, и мужчина обнаружил пропажу. Он обратился в полицию и тщательно описал воров, поэтому найти их не составило труда.
Как выяснилось, задержанные уже имели судимости (за кражу, убийство и избиения), но на этот раз им даже не удалось сдать телевизор в ломбард.
Дело в том, что воры-неудачники по пути уронили телевизор и разбили матрицу.
«На допросе они рассказали следователю, что выбегая с телевизором из дома, один из них споткнулся, упал и разбил технику. Однако это не остановило грабителей. После неудачной попытки сдать испорченный телевизор в ломбард, они выбросили его в мусорный бак», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству BK55.
Однако, это не спасёт их от статьи. Теперь грабителям светит срок до 7 лет по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».
Источник:
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Применение насилия важно для различия между грабежом и разбоем.