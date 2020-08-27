Путин за рулём Ауруса открыл трассу Таврида в Крыму

Буквально на днях сообщалось, что трасса Таврида готова на 95%. Очевидно, что открытие трасы лично Путиным за рулём Ауруса, свидетельствует об окончательном завершении строительства этой, без малого преувеличения, важнейшей и стратегической артерии российского Крыма.



Надо отметить, что речь идёт об основном участке трассы, от Керчи до Севастополя. Полностью же, трасса Таврида будет достроена в 2023 году, предполагается построить ещё 2 ответвления от неё в глубину Крыма.



Крымчане очень ждали достройки этой трассы. При Украине, там никогда не было хороших и настоящих дорог, а всё, что там было, было построено ещё во времена СССР.



С вводом в полноценное действие Крымского моста, с полноценным железнодорожным и автомобильным сообщением через мост, а также с запуском трассы Таврида, Крым заживёт совершенно по-новому.



Этот масштабный инфраструктурный проект, колоссальными темпами будет развивать экономику Крыма, обеспечит приток туристов, связи, доставку грузов в любую точку полуострова за короткое время.



фото: пресс-служба Кремля



текст: Александр Точка



Издание Tochka Zрения