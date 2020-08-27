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Путин за рулём Ауруса открыл трассу Таврида в Крыму

Путин за рулём Ауруса открыл трассу Таврида в Крыму (1 фото)

Автор:
27 августа 2020 16:46
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: дороги   новости   общество   путин   путин открыл тавриду   рутин проехал по тавриде   таврида   трасса таврида крым   
650
1
16:20, Крым, Tochka Zрения, Президент РФ за рулём автомобиля Аурус лично проехался по только что достроенному участку трассы Таврида в Крыму и дал старт открытию автомобильного движения от Керчи до Севастополя.

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Метки: дороги   новости   общество   путин   путин открыл тавриду   рутин проехал по тавриде   таврида   трасса таврида крым   
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15  комментариев
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1k
Bart_S 2 часа назад
Сейсмографы вдоль всей русско-хохлятской границы фиксируют сейсмические волны. Пока точно не удается установить источники, но известно, что они многочисленные. Ученые предполагают, что это рвутся пуканы потомков древних укров.
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694
Руслан Новак 11 минут назад
Он конечно молодец! Открыл так открыл, только вот интересно почему всех по прежнему загоняют в пробки на старую дорогу? Или может все-таки не открыл а приоткрыл? Или может для себя открыл?
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10k
Анатолий Соколов Полчаса назад
у меня только один вопрос - а место для парковки в Севастополе найдётся? или летом пробка на въезд в город будет стоять от Крымского моста?
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Цэ зрада зрадная. Степан Бандера сейчас вертится в своем гробу, как вентилятор.
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49k
Серый Час назад
Путин за рулём Ауруса открыл трассу Таврида в Крыму
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1k
kiber 2 часа назад
Да по ху-й!
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690
Александр Борготта 2 часа назад
Путин за рулём Ауруса открыл трассу Таврида в Крыму
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3k
rutt 2 часа назад
Это вам не моря копать!
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2k
Евгений 2 часа назад
Как в анекдоте: " Я не знаю, кто это слева сидит, но водитель у него Путин" ))))
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Анатолий Соколов Евгений Полчаса назад
это не анекдот, это про открытие Крымского моста - там Путин водителем КАМАЗа подрабатывал ...
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31k
kalinser 2 часа назад
Путин за рулём Ауруса открыл трассу Таврида в Крыму
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127
Витюшка kalinser 2 часа назад
100 % попадание! мид 404 хоть писать не разучится!!!
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31k
kalinser Витюшка 2 часа назад
Сейчас минусаторы шароварные прибудут!
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127
Витюшка kalinser Полчаса назад
уже...
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