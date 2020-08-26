Южная Корея закрывает все школы в Сеуле и снова переходит на дистанционное обучение

В стране с воскресенья запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные, закрыты ночные клубы и церкви. Власти не исключает и того, что придется ужесточить ограничения, введя строго социальное дистанцирование, если распространение вируса через неделю не замедлится.



Считается, что основным источником заражения стали церкви - до того, как власти запретили богослужения на их территории. Например, 915 случаев заражения связаны с церковью на севере Сеула, пастор которой в начале августа возглавил антиправительственную демонстрацию из тысяч протестующих. Этот священнослужитель - один из тех, кто заболел COVID-19.



Медики умоляли членов церкви и протестующих пройти тестирование, но многие отказались это делать или с ними не удалось связаться. "Я еще раз очень вас прошу: если мы свяжемся с вами и попросим пройти тестирование, пожалуйста, пройдите его, - сказал Квон Джун Ук, директор Национального института здравоохранения Южной Кореи, во время брифинга по вирусам. - COVID-19 не умеет различать политические позиции. Он не знает, чем отличаются существующие в мире религии. У него нет концепции идеологии или убеждений. Вирусу на это наплевать".