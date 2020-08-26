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Южная Корея закрывает все школы в Сеуле и снова переходит на дистанционное обучение

Южная Корея закрывает все школы в Сеуле и снова переходит на дистанционное обучение (5 фото)

Автор:
26 августа 2020 12:29
Сообщество : Пандемия
Метки: вторая волна   дистанционное обучение   коронавирус   коронавирус 2019-nCoV   коронавирус COVID-19   сеул   южная корея   
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Из-за начавшейся второй волны коронавируса власти Сеула приняли решение возобновить онлайн-обучение - как минимум для младшей и средней школы. Старшеклассникам разрешается продолжать посещать очные занятия, так как у них впереди - серьезные национальные экзамены для поступления в колледж.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вторая волна   дистанционное обучение   коронавирус   коронавирус 2019-nCoV   коронавирус COVID-19   сеул   южная корея   
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Борис Карабанов Час назад
Кошмар! Мракобесие во всей своей красе - они ещё верят в коронавирус! Дикий народ. Небось, и маски в общественных местах носят?
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Ева Тушенкина
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