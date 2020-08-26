Южная Корея закрывает все школы в Сеуле и снова переходит на дистанционное обучение

Из-за начавшейся второй волны коронавируса власти Сеула приняли решение возобновить онлайн-обучение - как минимум для младшей и средней школы. Старшеклассникам разрешается продолжать посещать очные занятия, так как у них впереди - серьезные национальные экзамены для поступления в колледж.
По сообщениям из Южной Кореи, число новых случаев заболевания Covid-19 в стране продолжает расти. За последние 12 дней зарегистрировано уже 3175 случаев.
Число новых случаев заболевания коронавирусом в день, Южная Корея
Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 18 265 заболевших. Из них 14 368 выздоровевших, 312 летальных исходов.
Число летальных исходов от коронавируса в день, Южная Корея
Министр образования Ю Ын Хэ сообщил, что в столичных школах заразились 193 учителя и ученика, и приказал вернуть онлайн-обучение в детских садах начальной, средней и старшей школы как минимум до 11 сентября. Исключение может быть сделано только для тех, кому в этом году нужно будет сдавать выпускные экзамены и поступать в колледж.
В противном случае, по мнению властей, вирусная волна угрожает свести на нет с трудом достигнутые эпидемиологические успехи страны.
Закрытие школ - сложное политическое решение в стране, где подростки попадают в гиперконкурентную школьную среду, потому что диплом элитного университета считается решающим фактором для дальнейших карьерных перспектив.
"Наш приоритет - быстро остановить распространение второй волны вируса и стабилизировать ситуацию, хотя бы для того, чтобы 3 декабря провести национальные вступительные экзамены в колледж, как и было запланировано, без сбоев", - сказал Ю Ын Хэ на пресс-конференции.
Закрытие школ - сложное политическое решение в стране, где подростки попадают в гиперконкурентную школьную среду, потому что диплом элитного университета считается решающим фактором для дальнейших карьерных перспектив.
"Наш приоритет - быстро остановить распространение второй волны вируса и стабилизировать ситуацию, хотя бы для того, чтобы 3 декабря провести национальные вступительные экзамены в колледж, как и было запланировано, без сбоев", - сказал Ю Ын Хэ на пресс-конференции.
В стране с воскресенья запрещены массовые мероприятия, в том числе спортивные, закрыты ночные клубы и церкви. Власти не исключает и того, что придется ужесточить ограничения, введя строго социальное дистанцирование, если распространение вируса через неделю не замедлится.
Считается, что основным источником заражения стали церкви - до того, как власти запретили богослужения на их территории. Например, 915 случаев заражения связаны с церковью на севере Сеула, пастор которой в начале августа возглавил антиправительственную демонстрацию из тысяч протестующих. Этот священнослужитель - один из тех, кто заболел COVID-19.
Медики умоляли членов церкви и протестующих пройти тестирование, но многие отказались это делать или с ними не удалось связаться. "Я еще раз очень вас прошу: если мы свяжемся с вами и попросим пройти тестирование, пожалуйста, пройдите его, - сказал Квон Джун Ук, директор Национального института здравоохранения Южной Кореи, во время брифинга по вирусам. - COVID-19 не умеет различать политические позиции. Он не знает, чем отличаются существующие в мире религии. У него нет концепции идеологии или убеждений. Вирусу на это наплевать".
Считается, что основным источником заражения стали церкви - до того, как власти запретили богослужения на их территории. Например, 915 случаев заражения связаны с церковью на севере Сеула, пастор которой в начале августа возглавил антиправительственную демонстрацию из тысяч протестующих. Этот священнослужитель - один из тех, кто заболел COVID-19.
Медики умоляли членов церкви и протестующих пройти тестирование, но многие отказались это делать или с ними не удалось связаться. "Я еще раз очень вас прошу: если мы свяжемся с вами и попросим пройти тестирование, пожалуйста, пройдите его, - сказал Квон Джун Ук, директор Национального института здравоохранения Южной Кореи, во время брифинга по вирусам. - COVID-19 не умеет различать политические позиции. Он не знает, чем отличаются существующие в мире религии. У него нет концепции идеологии или убеждений. Вирусу на это наплевать".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вторая волна дистанционное обучение коронавирус коронавирус 2019-nCoV коронавирус COVID-19 сеул южная корея
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