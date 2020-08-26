Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии

Двое парней из США просто хотели дать людям повод для улыбки среди всего, что происходит в мире.
Лучшие друзья по имени Скайлер Ипок и Аарон Бразерс из Кентукки, США, захотели дать людям повод для улыбки посреди всего того, что сейчас происходит в мире. Двое 25-летних шахтёров снялись в забавной фотосессии, показав «любовь двух бро», где они веселятся у бассейна, пьют пиво и катаются с водной горки, во всех случаях излучая дружественный позитив.
Кажется, у ребят получилось задуманное, так как пост в Фейсбуке с их снимками стал вирусным и собрал более 1000 репостов.
Кажется, у ребят получилось задуманное, так как пост в Фейсбуке с их снимками стал вирусным и собрал более 1000 репостов.
Американские шахтёры Скайлер Ипок и Аарон Бразерс — лучшие друзья!
В тёмные времена борьбы с короновирусом 25-летние парни решили устроить забавную фотосессию
Выбранный стиль съёмки и позирования на вид больше подходит женской фотосессии, но на самом деле в интернете уже несколько лет существует этот особый пародийно-смехотворный жанр фотографии под названием dudeoir.
Атмосфера снимков такова исключительно для смеха, а так Скайлер женат и всё такое — ну вы поняли.
Атмосфера снимков такова исключительно для смеха, а так Скайлер женат и всё такое — ну вы поняли.
Главная идея съёмки — демонстрация настоящей мужской дружбы
Фотосессия состоялась в родном для парней штате Кентукки. Её предположительное название «Субботы — для мальчиков».
Фотографом выступила их подруга Сесили Пирсон
Что делают настоящие лучшие друзья? Правильно — веселятся и пьют пиво!
По словам парней, они сделали это, так как в ленте новостей можно встретить лишь коронавирус и расизм
"Мы хотели сделать что-то позитивное и показать людям, что жизнь слишком коротка для ненависти и негативных вещей — наслаждайтесь моментом."
Многие в комментариях к фотосессии отметили, что именно этого им и не хватало в этом году
Без иронии! Вот пара цитат:
"Молодцы, ребята. Отличные снимки, сделанные с чувством юмора. Это то, что нужно миру сегодня. ВЕСЕЛЬЕ!"
"Спасибо! Нам всем иногда надо посмеяться посреди всего этого сумасшествия."
"Молодцы, ребята. Отличные снимки, сделанные с чувством юмора. Это то, что нужно миру сегодня. ВЕСЕЛЬЕ!"
"Спасибо! Нам всем иногда надо посмеяться посреди всего этого сумасшествия."
Сам же пост собрал более тысячи лайков и репостов
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