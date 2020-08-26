Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии

Лучшие друзья по имени Скайлер Ипок и Аарон Бразерс из Кентукки, США, захотели дать людям повод для улыбки посреди всего того, что сейчас происходит в мире. Двое 25-летних шахтёров снялись в забавной фотосессии, показав «любовь двух бро», где они веселятся у бассейна, пьют пиво и катаются с водной горки, во всех случаях излучая дружественный позитив.



Кажется, у ребят получилось задуманное, так как пост в Фейсбуке с их снимками стал вирусным и собрал более 1000 репостов.