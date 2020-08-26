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Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии

Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии (13 фото)

Автор:
26 августа 2020 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: дружба   история   мужская дружба   прикол   фото   шахтеры   юмор   
353
13
Двое парней из США просто хотели дать людям повод для улыбки среди всего, что происходит в мире.

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Метки: дружба   история   мужская дружба   прикол   фото   шахтеры   юмор   
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6  комментариев
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4k
RomaXz Полчаса назад
Интересно, как же сильно бомбанет у аудитории фишек. Предсказываю, что соотношение нормальных комментов и криков "геи!пропаганда!" будет 1к3
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Антон RomaXz 21 минуту назад
Ну серьёзно, больше на какую-то [мат] смахивает
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12k
MrForstd Минуту назад
Ну допустим "настоящая мужская дружба". Накой она здесь?
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8k
Ginny 14 минут назад
Гомосеки...
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9k
Taximaxi Полчаса назад
Шахта-чёрная дыра,
Фильм-горбатая гора,
Друга-два и из колонки,
Моисеев и Луна.
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179
Alex 37 минут назад
А чо, прикольно.
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