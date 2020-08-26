Что такое папилломы и как они выглядят?

Для удаления образований на коже в домашних условиях можно приобрести в аптеке специальную мазь. Наиболее популярны – «Супер-чистотел», «Ферезол». При их применении необходимо строго придерживаться инструкции, а также не забывать о приеме противовирусных препаратов.



Существует несколько способов избавления от папиллом:



Самый популярный способ – чистотел. Можно использовать как свежий сок растения, так и приобрести в аптеке концентрированный экстракт. В течение дня каждые четыре часа папиллому следует тщательно смазывать чистотелом с помощью ватной палочки. Через несколько дней она меняет свой цвет, засыхает и бесследно отпадает.



Избавиться от молодых папиллом можно всего за один день. Для этого следует приготовить специальную лечебную болтушку: на 50 мл медицинского спирта добавить 5 таблеток аспирина, половину чайной ложки борной кислоты и 10 капель йодной настойки. Полученную смесь наносить каждые два часа.



Чеснок – доступное средство, имеющее оперативное действие. Первый способ: разрезать зубок чеснока и натереть пораженный участок кожи свежим срезом. Повторять процедуру можно каждые три часа. Второй вариант подойдет для более чувствительных участков кожи (шеи, декольте, подмышек): зубок чеснока измельчить в чесночнице, смешать с небольшим количеством муки. Получившуюся «маску» наносить утром и вечером и не смывать.



Нашатырный спирт – действенный способ быстро проститься с неприятными образованиями на коже. С помощью ватной палочки нашатырь следует наносить на пораженный участок кожи до 6 раз в день. Через три-четыре дня кожа будет гладкой.



Уксус – средство, с помощью которого удалить папиллому можно действительно за один день. 9% раствор уксусной кислоты смешать с мукой до получения консистенции густой сметаны, нанести на образование и дать высохнуть. По возможности не смывать средство в течение дня. Свежие папилломы отпадают через сутки вместе с «уксусным тестом».



Масло чайного дерева – мягкий способ избавиться от образований в наиболее деликатных местах. Наносить небольшое количество масла следует очень аккуратно, стараясь не попадать на здоровые участки кожи, так как это может вызвать раздражение и аллергическую реакцию. Повторять нанесение нужно до трех раз в день.



Чтобы избавиться от неприятных образований на коже, рекомендуют также лечение «изнутри». Для этого принимают травяные отвары подорожника, шиповника, эхинацеи, одуванчика.



Крепкий иммунитет и здоровый образ жизни – лучшая защита от вирусов. Поэтому независимо от выбранного способа избавления от папиллом, следует обязательно позаботиться и о здоровье в целом.