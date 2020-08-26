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Сообщество Народная медицина 16 постов • 53 подписчика подписаться
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Что такое папилломы и как они выглядят?

Что такое папилломы и как они выглядят? (3 фото)

Автор:
26 августа 2020 08:31
Сообщество : Народная медицина
Метки: как избавиться   кожа   лечение   народная медицина   папилломы   советы   фото   
732
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Гладкая, здоровая кожа – мечта каждой современной девушки. К сожалению, на пути к этой цели можно столкнуться с различными неприятностями. Сегодня мы расскажем о том, как навсегда избавиться от неприятных папиллом, используя домашние средства.

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Метки: как избавиться   кожа   лечение   народная медицина   папилломы   советы   фото   
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2  комментария
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6k
sumrаknn 21 минуту назад
Автор явно не в теме. Описывает рекламные обещания и распространенные мифы. Я перепробовал массу - от супер чистотелов и других концентратов из аптеки, и до разных "народных" средств. Результат - ноль. Ну может если месяц мазаться каждый час - то может они и отвалятся от смеха и жалости. Так что только выжигать дугой, лазером и тд.
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−83
............ 46 минут назад
а еще можно потереть картохой об нее, обязательно это делать в полнолуние, а после закопать на кладбище
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