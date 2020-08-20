Основные симптомы при простатите

Причиной развития этого вида воспаления простаты, являются болезнетворные бактерии. Симптомы заболевания в этом случае будут идентичны тем, которые мужчина отмечает в случае острого простатита. Это связано с тем, что бактериальный вид воспаления, нередко является причиной перехода болезни в хроническую форму, которая имеет периоды обострения.



Лечение в таком случае должно иметь комплексный характер. Оно будет заключаться в назначении лекарственных антибактериальных и противовоспалительных препаратов, массаже простаты, физиотерапии и применении методов народной медицины.



В связи с тем, что на фоне любой перенесенной инфекции (ангина, гайморит, бронхит, остеомиелит и т. д.) возможно развитие воспалительного процесса в простате, больному после выздоровления рекомендуют посетить уролога и пройти необходимое обследование, которое даст возможность определить болезнь на начальном этапе.



При простатите, который был вызван бактериями, основное лечение заключается в назначении антибактериальной терапии. Такое лечение дает возможность не только быстро избавиться от возбудителя, но и не допустить развития осложнений. При этом самым главным остается своевременное обращение к доктору, потому как именно халатное отношение к своему здоровью, является основной причиной развития хронического заболевания.



Очень важно продолжать лечение даже после того, как исчезнут симптомы воспаления простаты. Ведь в 90% случаев хронического простатита, причина заключается именно в недолеченной болезни.