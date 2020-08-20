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Основные симптомы при простатите

Основные симптомы при простатите (8 фото + 4 видео)

Автор:
20 августа 2020 08:26
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: здоровые   лечение   простатит   симптомы   советы   фото   
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Примерно каждый второй мужчина старше 50 лет не понаслышке знает, что такое простатит. Это заболевание представляет собой воспалительный процесс, который происходит в тканях предстательной железы. В результате этого случается сбой в работе мочеполовой системы.

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Метки: здоровые   лечение   простатит   симптомы   советы   фото   
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6  комментариев
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10k
Corvus Corax Час назад
"Семенная жидкость становится жидкой и мутной."
А у здорового она твердая и прозрачная?
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9k
Lexx 6 минут назад
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−91
............ Полчаса назад
причем тут острая пища?
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2k
Frank Borman Час назад
Фишки превращаются в клуб старперов. Тут тебе и статьи про простатит, и про геморрой, и про инсульт. Автор, давай еще напиши про Паркинсон и деменцию. Очень надо.
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
С некоторых пор не верю медикам, особенно урологам. Мне в 30 лет поставили диагноз простатит только из-за того, что я чаще других мочусь. Когда мне надоели дурацкие процедуры, пошёл к нормальному, платному, не зашоренному официозом врачу и он, наконец то! поставил реальный диагноз (если можно так сказать про не болезнь)-ГАМП. Гиперактивный мочевой пузырь. Он объяснил, что наши официальные медики не признают эту особенность организма, так их учили в Советских ВУЗах. И только через лет эдак 20 они стали признавать сию особенность организма, не являющуюся болезнью и я успокоился. Живу и не тужу. Ну, чуть чаще посещаю туалет, но болей и т.п. как не было, так и нет! Извините за подробности, может, кому поможет моя исповедь. Врачи говорят, это редкая особенность организма.
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