Основные симптомы при простатите

Примерно каждый второй мужчина старше 50 лет не понаслышке знает, что такое простатит. Это заболевание представляет собой воспалительный процесс, который происходит в тканях предстательной железы. В результате этого случается сбой в работе мочеполовой системы.
Симптомы простатита у мужчин довольно специфические. Чтобы не допустить осложнений, лицам, старше 35 лет рекомендуют регулярно проходить медицинское обследование, дающее возможность обнаружить заболевание на начальном этапе.
Причины заболевания
В основе развития простатита находится инфекция. Воспаление предстательной железы могут спровоцировать золотистый стафилококк, кишечная палочка и другие микроорганизмы, которые всегда присутствуют в организме человека. Однако, пока иммунная система работает без сбоев, они не представляют опасности. Но как только происходит снижение защитных сил организма, их количество начинает сильно увеличиваться, что приводит к развитию воспаления.
Спровоцировать развитие заболевания способны и другие факторы:
Мочеполовые инфекции, в том числе те, которые передаются половым путем (хламидиоз, трихомониаз и т. д.). Это связывают с тем, что предстательная железа взаимодействует с другими органами мочеполовой системы.
Застой крови. У мужчин, образ жизни которых можно назвать сидячим, в области малого таза могут возникнуть застойные процессы, что является провоцирующим фактором к развитию болезнетворных микроорганизмов. Впоследствии они могут проникнуть в простату мужчины и привести к ее воспалению.
Частые запоры. Простата вплотную подходит к кишечнику. Если возникают застойные процессы, то нарушается проницаемость сосудов и общий кровоток. При запоре, каловые массы долго находятся в прямой кишке, поэтому все выделяемые токсины и продукты распада способны попасть в кровь. Это нередко провоцирует воспалительный процесс.
Застой семенной жидкости. Отсутствие секса способно привести к застою крови в области малого таза. Это приводит к гибели сперматозоидов и хроническому воспалительному процессу.
Наличие у мужчины любых хронических заболеваний, ведь даже кариес способен спровоцировать воспаление в простате.
Застой крови. У мужчин, образ жизни которых можно назвать сидячим, в области малого таза могут возникнуть застойные процессы, что является провоцирующим фактором к развитию болезнетворных микроорганизмов. Впоследствии они могут проникнуть в простату мужчины и привести к ее воспалению.
Частые запоры. Простата вплотную подходит к кишечнику. Если возникают застойные процессы, то нарушается проницаемость сосудов и общий кровоток. При запоре, каловые массы долго находятся в прямой кишке, поэтому все выделяемые токсины и продукты распада способны попасть в кровь. Это нередко провоцирует воспалительный процесс.
Застой семенной жидкости. Отсутствие секса способно привести к застою крови в области малого таза. Это приводит к гибели сперматозоидов и хроническому воспалительному процессу.
Наличие у мужчины любых хронических заболеваний, ведь даже кариес способен спровоцировать воспаление в простате.
Подробнее о причинах рассказывает врач-дерматовенеролог Екатерина Макарова:
Разновидности простатита
Воспаление предстательной железы принято разделять на 4 категории:
Острый.
Хронический.
Асимптоматический хронический.
Хронический простатит бактериального происхождения.
Острый вид диагностируется достаточно редко и связан с бактериальной инфекцией, которая всегда отличается тяжелым течением. У пациента появляется острая боль, поднимается температура тела, возникает общая слабость организма. Визуальный осмотр показывает увеличение размера простаты. Данный вид заболевания требует срочного лечения, так как может вызвать различные осложнения.
Хронический вид болезни связан с постоянной болью, которая беспокоит человека дольше 3 месяцев подряд. Анализ мочи в данном случае покажет наличие болезнетворных микроорганизмов.
Острый.
Хронический.
Асимптоматический хронический.
Хронический простатит бактериального происхождения.
Острый вид диагностируется достаточно редко и связан с бактериальной инфекцией, которая всегда отличается тяжелым течением. У пациента появляется острая боль, поднимается температура тела, возникает общая слабость организма. Визуальный осмотр показывает увеличение размера простаты. Данный вид заболевания требует срочного лечения, так как может вызвать различные осложнения.
Хронический вид болезни связан с постоянной болью, которая беспокоит человека дольше 3 месяцев подряд. Анализ мочи в данном случае покажет наличие болезнетворных микроорганизмов.
Асимптоматический вид простатита практически не имеет характерных признаков и симптомов. Обнаружить его получается во время регулярного медосмотра или обращения к врачу по поводу другого заболевания.
Общие симптомы заболевания
Первые признаки простатита у мужчин могут быть следующими:
Снижение либидо можно назвать первым симптомом, указывающим на наличие воспаления в предстательной железе. Эрекция у здорового мужчины должна возникать каждое утро. Простатит может проявляться тем, что она будет возникать нерегулярно или вовсе отсутствовать. При этом мужчина может заметить, что половой член не способен становиться достаточно твердым для совершения полового акта. Семенная жидкость становится жидкой и мутной.
Позывы к мочеиспусканию в ночное время. Здоровый мужчина не будет просыпаться ночью для того, чтобы сходить в туалет. Больного может беспокоить чувство неполного опорожнения. Именно так может проявлять себя заболевание на начальном этапе.
Болевые ощущения, с которыми сталкивается примерно половина всех больных простатитом. Они имеют ноющий характер и сосредоточены в области малого таза. Болезненность может возникать во время мочеиспускания или эякуляции. Любые неприятные ощущения, которые возникают у мужчины в этой области, являются поводом для визита к врачу.
Снижение либидо можно назвать первым симптомом, указывающим на наличие воспаления в предстательной железе. Эрекция у здорового мужчины должна возникать каждое утро. Простатит может проявляться тем, что она будет возникать нерегулярно или вовсе отсутствовать. При этом мужчина может заметить, что половой член не способен становиться достаточно твердым для совершения полового акта. Семенная жидкость становится жидкой и мутной.
Позывы к мочеиспусканию в ночное время. Здоровый мужчина не будет просыпаться ночью для того, чтобы сходить в туалет. Больного может беспокоить чувство неполного опорожнения. Именно так может проявлять себя заболевание на начальном этапе.
Болевые ощущения, с которыми сталкивается примерно половина всех больных простатитом. Они имеют ноющий характер и сосредоточены в области малого таза. Болезненность может возникать во время мочеиспускания или эякуляции. Любые неприятные ощущения, которые возникают у мужчины в этой области, являются поводом для визита к врачу.
Это только первые симптомы простатита, которые свойственны каждому виду заболевания
К другим симптомам относят:
Неприятные ощущения при дефекации.
Чувство жжения в области промежности и уретры (резь в уретре у мужчин).
Быстрая утомляемость.
Психологическая угнетенность и депрессивное состояние.
В моче можно увидеть слизистые нити.
Эти симптомы являются вторичными и зависят от вида и степени простатита, который может иметь переменчивую клинику.
Неприятные ощущения при дефекации.
Чувство жжения в области промежности и уретры (резь в уретре у мужчин).
Быстрая утомляемость.
Психологическая угнетенность и депрессивное состояние.
В моче можно увидеть слизистые нити.
Эти симптомы являются вторичными и зависят от вида и степени простатита, который может иметь переменчивую клинику.
Признаки острого простатита
Острое воспаление предстательной железы имеет характерные признаки интоксикации:
Высокая температура.
Чувство озноба.
Головная и суставная боль.
Отсутствие аппетита.
Нарушение сна.
Повышенная потливость.
Лихорадка.
Развитие острого воспаления могут спровоцировать вирусы, бактерии и другие микроорганизмы. Такие возбудители могут присутствовать в каждом организме. При правильной работе иммунной системы, все возбудители подавляются иммунитетом. Но в случаях, когда эта защита оказывается сниженной, инфекция начинает активно развиваться, что в итоге приводит к воспалению.
Опасность острого вида заболевания нередко заключается в развитии бесплодия, импотенции и может со временем перерасти в хроническую форму простатита, привести к воспалению яичек и абсцессу простаты.
Любой простатит у мужчин может стать причиной образования доброкачественной опухоли (аденомы) и злокачественной опухоли простаты (карциномы). Поэтому так важно заметив у себя хотя бы один из симптомов простатита, обратиться за помощью к врачу.
Высокая температура.
Чувство озноба.
Головная и суставная боль.
Отсутствие аппетита.
Нарушение сна.
Повышенная потливость.
Лихорадка.
Развитие острого воспаления могут спровоцировать вирусы, бактерии и другие микроорганизмы. Такие возбудители могут присутствовать в каждом организме. При правильной работе иммунной системы, все возбудители подавляются иммунитетом. Но в случаях, когда эта защита оказывается сниженной, инфекция начинает активно развиваться, что в итоге приводит к воспалению.
Опасность острого вида заболевания нередко заключается в развитии бесплодия, импотенции и может со временем перерасти в хроническую форму простатита, привести к воспалению яичек и абсцессу простаты.
Любой простатит у мужчин может стать причиной образования доброкачественной опухоли (аденомы) и злокачественной опухоли простаты (карциномы). Поэтому так важно заметив у себя хотя бы один из симптомов простатита, обратиться за помощью к врачу.
Подробнее об острой форме заболевания рассказывает врач высшей категории, уролог-андролог Алексей Корниенко:
Как определить простатит знает каждый врач-уролог. Для этого он проведет ректальный осмотр, отправит пациента на УЗИ, компьютерную или магнитно-резонансную томографию и возьмет анализ крови и мочи.
Для постановки диагноза, доктору будет достаточно ректального осмотра. Анализы и другие обследования нужны для того, чтобы определить, что спровоцировало простатит у мужчины. Впоследствии это поможет определиться с тем, как лечить воспаление простаты у конкретного пациента. Каждый вид заболевания требует определенной терапии. К примеру, в случае острого процесса, запрещены некоторые физиопроцедуры.
Для постановки диагноза, доктору будет достаточно ректального осмотра. Анализы и другие обследования нужны для того, чтобы определить, что спровоцировало простатит у мужчины. Впоследствии это поможет определиться с тем, как лечить воспаление простаты у конкретного пациента. Каждый вид заболевания требует определенной терапии. К примеру, в случае острого процесса, запрещены некоторые физиопроцедуры.
Симптомы бактериального простатита
Причиной развития этого вида воспаления простаты, являются болезнетворные бактерии. Симптомы заболевания в этом случае будут идентичны тем, которые мужчина отмечает в случае острого простатита. Это связано с тем, что бактериальный вид воспаления, нередко является причиной перехода болезни в хроническую форму, которая имеет периоды обострения.
Лечение в таком случае должно иметь комплексный характер. Оно будет заключаться в назначении лекарственных антибактериальных и противовоспалительных препаратов, массаже простаты, физиотерапии и применении методов народной медицины.
В связи с тем, что на фоне любой перенесенной инфекции (ангина, гайморит, бронхит, остеомиелит и т. д.) возможно развитие воспалительного процесса в простате, больному после выздоровления рекомендуют посетить уролога и пройти необходимое обследование, которое даст возможность определить болезнь на начальном этапе.
При простатите, который был вызван бактериями, основное лечение заключается в назначении антибактериальной терапии. Такое лечение дает возможность не только быстро избавиться от возбудителя, но и не допустить развития осложнений. При этом самым главным остается своевременное обращение к доктору, потому как именно халатное отношение к своему здоровью, является основной причиной развития хронического заболевания.
Очень важно продолжать лечение даже после того, как исчезнут симптомы воспаления простаты. Ведь в 90% случаев хронического простатита, причина заключается именно в недолеченной болезни.
Лечение в таком случае должно иметь комплексный характер. Оно будет заключаться в назначении лекарственных антибактериальных и противовоспалительных препаратов, массаже простаты, физиотерапии и применении методов народной медицины.
В связи с тем, что на фоне любой перенесенной инфекции (ангина, гайморит, бронхит, остеомиелит и т. д.) возможно развитие воспалительного процесса в простате, больному после выздоровления рекомендуют посетить уролога и пройти необходимое обследование, которое даст возможность определить болезнь на начальном этапе.
При простатите, который был вызван бактериями, основное лечение заключается в назначении антибактериальной терапии. Такое лечение дает возможность не только быстро избавиться от возбудителя, но и не допустить развития осложнений. При этом самым главным остается своевременное обращение к доктору, потому как именно халатное отношение к своему здоровью, является основной причиной развития хронического заболевания.
Очень важно продолжать лечение даже после того, как исчезнут симптомы воспаления простаты. Ведь в 90% случаев хронического простатита, причина заключается именно в недолеченной болезни.
Симптомы хронического простатита
Хронический или как его еще называют абактериальный простатит, не связан с бактериями. Его основными причинами становятся застойные процессы в малом тазу (застой крови, семенной жидкости) или дефицит в организме мужчины цинка. Этот важный для мужского здоровья элемент, нормализует выработку половых гормонов, улучшает потенцию и репродуктивную функцию, защищает простату от заболеваний.
Кроме общих симптомов простатита, у его абактериальной формы присутствуют ноющие боли внизу живота, паху или промежности. Нередко такие ощущения распространяются на спину и копчик. Боль может беспокоить пациента длительное время.
Терапия, назначенная лечащим врачом, будет заключаться в использовании противовоспалительных и гормональных средств, альфа-адреноблокаторов и фитопрепаратов. Дополнительно назначается массаж простаты и различные физиотерапевтические процедуры.
Кроме общих симптомов простатита, у его абактериальной формы присутствуют ноющие боли внизу живота, паху или промежности. Нередко такие ощущения распространяются на спину и копчик. Боль может беспокоить пациента длительное время.
Терапия, назначенная лечащим врачом, будет заключаться в использовании противовоспалительных и гормональных средств, альфа-адреноблокаторов и фитопрепаратов. Дополнительно назначается массаж простаты и различные физиотерапевтические процедуры.
Симптомы асимптоматического простатита
У мужчины симптомы простатита в данном случае отсутствуют. Поэтому диагностируют его обычно уже на поздних стадиях, когда заболевание привело к увеличению размеров органа и значительному нарушению мочеиспускания. Выявить его помогают клинический и бактериальный анализ мочи, где врач может увидеть большое число лейкоцитов и наличие бактерий. В связи с тем, что данный вид заболевания никак себя не проявляет, он очень часто приводит к возникновению хронической формы.
Зная, как проявляется простатит на начальных стадиях, мужчине важно обратить внимание на ночные позывы к мочеиспусканию и нарушение утренней эрекции.
Зная, как проявляется простатит на начальных стадиях, мужчине важно обратить внимание на ночные позывы к мочеиспусканию и нарушение утренней эрекции.
Лечение
Симптомы и лечение простатита всегда будут зависеть от его вида. Основные принципы терапии заключаются в следующем:
Единого препарата, так же, как и тактики лечения нет. Терапия для каждого пациента будет индивидуальной.
Эффективность лечения будет зависеть от того, на каком этапе начато лечение.
Лечение должно быть комплексным и учитывать состояние организма пациента.
При этом важно правильно определить тот фактор, который стал первопричиной к развитию простатита.
Ни в коем случае не допускается самолечение. Так мужчина может нанести своему организму непоправимый вред, что приведет к развитию серьезных осложнений.
Единого препарата, так же, как и тактики лечения нет. Терапия для каждого пациента будет индивидуальной.
Эффективность лечения будет зависеть от того, на каком этапе начато лечение.
Лечение должно быть комплексным и учитывать состояние организма пациента.
При этом важно правильно определить тот фактор, который стал первопричиной к развитию простатита.
Ни в коем случае не допускается самолечение. Так мужчина может нанести своему организму непоправимый вред, что приведет к развитию серьезных осложнений.
О симптомах и подходах к лечению рассуждают врачи передачи «Жить здорово!»:
Лечение острой фазы бактериального простатита
В данном случае, назначение врача будет зависеть от того, какие симптомы беспокоят пациента и насколько они выражены.
Для бактериального вида воспаления характерно повышение температуры, озноб, головная боль и боль в тазовой области. Нередко возникают тошнота и рвота. Опасность такого состояния заключается в возможных осложнениях (развитии абсцесса, септикопиемией и т. д.). Зачастую осложнения возникают на фоне других хронических болезней или сахарного диабета.
При остром течении болезни, пациент нуждается в госпитализации. Схема лечения острого простатита следующая:
Обязательным является постельный режим для пациента.
Прием антибактериальных препаратов.
Из-за риска сепсиса, массаж простаты в данном случае не проводится.
Прием медикаментов должен быть направлен на нормализацию кровообращения. Для этого могут быть назначены: «Детралекс», «Кавинтон» и т. д. Эти медикаменты способствуют оттоку крови и лимфы из воспаленной области, выведению продуктов распада и снижению токсических проявлений.
Использование нестероидных противовоспалительных препаратов: «Ибупрофен», «Индометацин» и т. д. Такие лекарства купируют болевые ощущения и снимают воспаление.
В некоторых случаях показан прием анальгетиков, которые устраняют болевой синдром: «Кетанов», «Нимесил» и т. д. Для усиления эффекта врач при простатите может посоветовать использовать эти препараты в форме суппозиториев.
При выраженной интоксикации организма, больному вводят реологические растворы «Неокомпенсан» или «Гемодез» и электролиты «Трисоль», раствор Рингера и т. д.
Для бактериального вида воспаления характерно повышение температуры, озноб, головная боль и боль в тазовой области. Нередко возникают тошнота и рвота. Опасность такого состояния заключается в возможных осложнениях (развитии абсцесса, септикопиемией и т. д.). Зачастую осложнения возникают на фоне других хронических болезней или сахарного диабета.
При остром течении болезни, пациент нуждается в госпитализации. Схема лечения острого простатита следующая:
Обязательным является постельный режим для пациента.
Прием антибактериальных препаратов.
Из-за риска сепсиса, массаж простаты в данном случае не проводится.
Прием медикаментов должен быть направлен на нормализацию кровообращения. Для этого могут быть назначены: «Детралекс», «Кавинтон» и т. д. Эти медикаменты способствуют оттоку крови и лимфы из воспаленной области, выведению продуктов распада и снижению токсических проявлений.
Использование нестероидных противовоспалительных препаратов: «Ибупрофен», «Индометацин» и т. д. Такие лекарства купируют болевые ощущения и снимают воспаление.
В некоторых случаях показан прием анальгетиков, которые устраняют болевой синдром: «Кетанов», «Нимесил» и т. д. Для усиления эффекта врач при простатите может посоветовать использовать эти препараты в форме суппозиториев.
При выраженной интоксикации организма, больному вводят реологические растворы «Неокомпенсан» или «Гемодез» и электролиты «Трисоль», раствор Рингера и т. д.
Лечение хронического простатита
В таком случае схема лечения во многом будет зависеть от стадии болезни. Если произошло обострение, то терапия будет аналогична той, которую назначают в случае бактериального простатита.
Для ремиссии характерны такие симптомы:
Регулярные, но кратковременные болевые ощущения, чаще всего тянущего характера.
Расстройства мочеиспускания (рези, частые позывы и т. д.).
Развитие депрессии, нарушение психоэмоционального состояния.
Единого мнения относительно лечения хронической стадии простатита нет. Поэтому врач будет ориентироваться на имеющиеся симптомы и назначать препараты, которые помогут нормализовать состояние пациента.
Для ремиссии характерны такие симптомы:
Регулярные, но кратковременные болевые ощущения, чаще всего тянущего характера.
Расстройства мочеиспускания (рези, частые позывы и т. д.).
Развитие депрессии, нарушение психоэмоционального состояния.
Единого мнения относительно лечения хронической стадии простатита нет. Поэтому врач будет ориентироваться на имеющиеся симптомы и назначать препараты, которые помогут нормализовать состояние пациента.
На вопросы о лечении отвечает доктор медицинских наук Борисов Владимир Викторович:
Примерная схема лечение хронического простатита:
Назначение нестероидных противовоспалительных медикаментов.
Использование препаратов, которые обеспечивают отток крови и лимфы из воспаленной области.
Прием иммуномодуляторов («Тимозин», «Т-активин» и т. д.). «Витапрост» и «Простатилен» способствуют снятию отечности, снижают вероятность тромбообразования, улучшают кровообращение.
Седативные препараты и антидепрессанты помогают справиться с половой дисфункцией.
Для улучшения кровообращения и укрепления тазовых мышц, больному показана лечебная физкультура, физиопроцедуры (электрофорез, УВЧ, микроволновая гипертермия и т. д.).
Назначение нестероидных противовоспалительных медикаментов.
Использование препаратов, которые обеспечивают отток крови и лимфы из воспаленной области.
Прием иммуномодуляторов («Тимозин», «Т-активин» и т. д.). «Витапрост» и «Простатилен» способствуют снятию отечности, снижают вероятность тромбообразования, улучшают кровообращение.
Седативные препараты и антидепрессанты помогают справиться с половой дисфункцией.
Для улучшения кровообращения и укрепления тазовых мышц, больному показана лечебная физкультура, физиопроцедуры (электрофорез, УВЧ, микроволновая гипертермия и т. д.).
Профилактика простатита
Чтобы не допустить обострения болезни, мужчины, столкнувшиеся с диагнозом простатит, должны заниматься профилактикой. Основные профилактические меры заключаются в:
Отказе от вредных привычек (курение, злоупотребление спиртными напитками). Если отказаться от алкоголя невозможно, то нужно хотя бы ограничить его количество. Допускается выпивать не более 1 бокала качественного красного вина в день. Если говорить о курении, то эта вредная привычка приводит к нарушению кровообращения из-за временного спазмирования сосудов.
Таким образом, простата может испытывать кислородное голодание или недополучать необходимых ей питательных веществ. Также у заядлых курильщиков нередко повышается давление, что тоже может спровоцировать воспаление предстательной железы.
Необходимо вести активный образ жизни.
Исключить возможность стрессов. Для этого можно заняться аутотренингом, проконсультироваться с психологом. Не менее важно правильно чередовать труд и отдых. Выходные проводите активно вместе с семьей или друзьями. Это станет отличной профилактикой депрессий.
Избегайте переохлаждений и вовремя лечите любые простудные заболевания.
Важно обратить внимание на то, что чрезмерная физическая нагрузка может быть не менее опасной, чем гиподинамия.
Отказе от вредных привычек (курение, злоупотребление спиртными напитками). Если отказаться от алкоголя невозможно, то нужно хотя бы ограничить его количество. Допускается выпивать не более 1 бокала качественного красного вина в день. Если говорить о курении, то эта вредная привычка приводит к нарушению кровообращения из-за временного спазмирования сосудов.
Таким образом, простата может испытывать кислородное голодание или недополучать необходимых ей питательных веществ. Также у заядлых курильщиков нередко повышается давление, что тоже может спровоцировать воспаление предстательной железы.
Необходимо вести активный образ жизни.
Исключить возможность стрессов. Для этого можно заняться аутотренингом, проконсультироваться с психологом. Не менее важно правильно чередовать труд и отдых. Выходные проводите активно вместе с семьей или друзьями. Это станет отличной профилактикой депрессий.
Избегайте переохлаждений и вовремя лечите любые простудные заболевания.
Важно обратить внимание на то, что чрезмерная физическая нагрузка может быть не менее опасной, чем гиподинамия.
Для общего укрепления мужского организма, необходимо:
Ежедневно выполнять утреннюю зарядку. Это может быть легкий бег или просто легкие физические упражнения. Особенно актуально это правило для тех, у кого работа предполагает сидение целый день в одном положении (работа в офисе).
Улучшить самочувствие помогает контрастный душ. Такая процедура воздействует как на весь организм, так и на простату в частности.
Полезным является посещение бани. Но при этом важно помнить, что после выхода из парилки нельзя обливаться холодной водой.
Необходимо обогатить рацион свежими овощами, орехами, семечками, медом, зеленью. Вместе с тем нужно ограничить или вовсе отказаться от маринованных блюд и соусов.
Важно наладить половую жизнь, избегать незащищенного секса или задержки эякуляции.
Чтобы избежать развития простатита и связанных с ним осложнений, каждый мужчина старше 35 лет обязан регулярно проходить медицинское обследование, а при выявлении любых симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.
Улучшить самочувствие помогает контрастный душ. Такая процедура воздействует как на весь организм, так и на простату в частности.
Полезным является посещение бани. Но при этом важно помнить, что после выхода из парилки нельзя обливаться холодной водой.
Необходимо обогатить рацион свежими овощами, орехами, семечками, медом, зеленью. Вместе с тем нужно ограничить или вовсе отказаться от маринованных блюд и соусов.
Важно наладить половую жизнь, избегать незащищенного секса или задержки эякуляции.
Чтобы избежать развития простатита и связанных с ним осложнений, каждый мужчина старше 35 лет обязан регулярно проходить медицинское обследование, а при выявлении любых симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.
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