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Как выучить таблицу умножения быстро и весело

Как выучить таблицу умножения быстро и весело (18 фото + 1 видео + 2 гиф)

Автор:
26 августа 2020 08:31
Сообщество : Математические фишки
Метки: Как выучить таблицу умножения   как выучить   математика   советы   таблица умножения   фото   
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Эта статья о том, как выучить таблицу умножения без мучений и зубрёжки. В ней мы рассказываем, как научиться умножать числа до 10 друг на друга, запомнив всего 36 примеров вместо 100. А ещё показываем 5 полезных игр и пару лайфхаков, которые помогут выучить таблицу умножения не только быстро, но и весело.

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Метки: Как выучить таблицу умножения   как выучить   математика   советы   таблица умножения   фото   
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5  комментариев
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11k
Андрей Дядя 54 минуты назад
убейте уже этого тупого бота
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Past 12 минут назад
Никогда не любил зубрежку, то есть просто заучить. Вывел для себя формулу: допустим надо узнать 6*8 это у нас 5*8+8=48 или допустим 7*9 это 7*10-7=63. Уж на пять и на десять умножать все наверное умеют. Потом конечно в процессе школьного обучения практически вся таблица просто отложилась в голове. Да и сейчас процентов 70-80 думаю отвечу именно на память.
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SSD Час назад
Не знает таблицу умножения, но знает теорему Пифагора... Уникальный ребенок... Статья какая то бредовая... Ещеб на интегралах ребенку умножение объяснил...
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1k
BoRe SSD 23 минуты назад
Не знает таблицу умножения, но знает теорему Пифагора... Уникальный ребенок...
===================
я бы сказал: уникальный баран написал этот отзыв, поскольку ТЕОРЕМА Пифагора и ТАБЛИЦА Пифагора - это совершенно разные вещи.
если же ты не видишь разницы (а я так понимаю, увидев в тексте имя Пифагора, у тебя сработал "триггер барана" - что серое, то и волк), то иди учи арифметику для третьего класса.
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DyadyaSasha SSD 15 минут назад
Не ругайтесь. Эта статья - всего лишь реклама настольных игр. Хотя про умножение на 9 руками - меня удивило).
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