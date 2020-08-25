ТОП-10 триллеров, которые смотрятся на одном дыхании

Тридцать лет назад малышка Аделаида пережила настоящий ужас, заблудившись в зеркальной комнате и увидев там своего кошмарного двойника. Будучи уже взрослой, женщина вернулась в те же места, чтобы отдохнуть с мужем и двумя детьми в пляжном домике. Посмотрев вечером в окно, Аделаида вновь почувствовала, как мурашки бегут по коже: на улице стояла точная копия её семьи. Захватывающий дух триллер с элементами фильма ужасов интригует с первых минут и не отпускает до самой концовки.



Оригинальное название: Us

Актеры: Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Элизабет Мосс…

Страна: США, Китай, Япония

Рейтинг: Кинопоиск – 6.3, IMDb – 6.9

Возрастные ограничения: 18+

Хорошее качество: с 23.05.2019