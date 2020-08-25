ТОП-10 триллеров, которые смотрятся на одном дыхании

Напряжённая атмосфера, мрачные краски, пугающие персонажи, зловещая музыка – за всё это миллионы зрителей любят самый интригующий жанр кино. Но эти ингредиенты не стали бы гармоничным «киноблюдом» без захватывающего сюжета с интересными поворотами и непредсказуемым финалом. Ниже вас ждет список лучших триллеров, которые стоит посмотреть на одном дыхании. В подборку вошли самые интересные новинки последних лет.
Охота (2020)
Герои экранизации рассказа Ричарда Коннелла – двенадцать ранее не знакомых человек, вынужденных сплотиться в едином порыве выжить. Очнувшись на лесной поляне, люди узнали, что являются «дичью» в охоте на людей. Занимается организацией подобных туров некая Афина. Скандальный американский триллер с элементами боевика, премьера которого неоднократно откладывалась, стал самой интересной новинкой первой половины 2020 года.
Оригинальное название: The Hunt
Актеры: Бетти Гилпин, Хилари Суэнк, Айк Баринхолц, Эмма Робертс…
Страна: США
Рейтинг: Кинопоиск – 6.6, IMDb – 6.4
Возрастные ограничения: 16+
Хорошее качество: с 09.06.2020
Оригинальное название: The Hunt
Актеры: Бетти Гилпин, Хилари Суэнк, Айк Баринхолц, Эмма Робертс…
Страна: США
Рейтинг: Кинопоиск – 6.6, IMDb – 6.4
Возрастные ограничения: 16+
Хорошее качество: с 09.06.2020
Джентльмены (2019)
Гай Ричи порадовал поклонников свежим криминальным триллером со свойственными режиссеру интригой и динамичным сюжетом. Майкл Пирсон сделал состояние на торговле марихуаной и хочет уйти на покой, продав свой бизнес стоимостью в сотни миллионов фунтов. Когда покупатель, наконец, находится, к помощнику наркобарона заявляется журналист и грозится сорвать сделку, если ему не заплатят 20 миллионов.
Оригинальное название: The Gentlemen
Актеры: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант, Мишель Докери, Колин Фаррелл…
Страна: Великобритания, США
Рейтинг: Кинопоиск – 8.5, IMDb – 7.9
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 31.03.2020
Оригинальное название: The Gentlemen
Актеры: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант, Мишель Докери, Колин Фаррелл…
Страна: Великобритания, США
Рейтинг: Кинопоиск – 8.5, IMDb – 7.9
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 31.03.2020
Платформа (2019)
В подземном бункере подопытных расселяют по двое на этаже, разрешив взять с собой лишь один предмет. Кто-то взял «Дон Кихота», кто-то нож. Еда подаётся с помощью платформы, проезжающей от верхнего этажа до нижнего, и «нижним» обитателем достаются объедки. Горен пытается убедить «верхних» оставлять больше еды, но перед лицом голода люди теряют человеческое лицо и понимают только угрозы. Новый испанский триллер с высоким рейтингом весьма интересно показывает утрированную модель современного общества.
Оригинальное название: El hoyo
Актеры: Иван Массаге, Сорион Эгилеор, Антония Сан Хуан…
Страна: Испания
Рейтинг: Кинопоиск – 7.1, IMDb – 7.0
Возрастные ограничения: 16+
Оригинальное название: El hoyo
Актеры: Иван Массаге, Сорион Эгилеор, Антония Сан Хуан…
Страна: Испания
Рейтинг: Кинопоиск – 7.1, IMDb – 7.0
Возрастные ограничения: 16+
В тихом омуте (2019)
Детектив Грег Харпер пытается выяснить, какие черти водятся в тихом городке, потрясённом исчезновением местного мальчишки. Во время расследования Харпер попутно решает личные проблемы – измену жены и игры на нервах сына-подростка. Но обиды придётся забыть, когда выясняется, что семья Грега тоже в опасности. Крутой триллер с необычным захватывающим сюжетом держит зрителя в напряжении до самого конца, когда становится понятной причина необъяснимых ранее событий.
Оригинальное название: I See You
Актеры: Хелен Хант, Джон Тенни, Джуда Льюис…
Страна: США
Рейтинг: Кинопоиск – 6.8, IMDb – 6.8
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 06.12.2019
Оригинальное название: I See You
Актеры: Хелен Хант, Джон Тенни, Джуда Льюис…
Страна: США
Рейтинг: Кинопоиск – 6.8, IMDb – 6.8
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 06.12.2019
Клаустрофобы (2019)
По сюжету шестеро ничем не связанных друг с другом людей получают приглашения поучаствовать в интересном квесте. Используя подсказки, нужно найти выход из запертой комнаты, а награда неожиданно высока – десять тысяч долларов. В ходе игры загадки становятся всё изощрённее, а неверный ответ чреват смертельным исходом. С каждым туром количество игроков уменьшается, а оставшиеся понимают, что собраны здесь не случайно и страшную разгадку стоит искать в прошлом каждого.
Оригинальное название: Escape Room
Актеры: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей Эллис…
Страна: США, ЮАР
Рейтинг: Кинопоиск – 6.6, IMDb – 6.4
Возрастные ограничения: 16+
Хорошее качество: с 11.04.2019
Оригинальное название: Escape Room
Актеры: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей Эллис…
Страна: США, ЮАР
Рейтинг: Кинопоиск – 6.6, IMDb – 6.4
Возрастные ограничения: 16+
Хорошее качество: с 11.04.2019
Три секунды (2019)
Питера Козлова досрочно освобождают из тюрьмы по запросу ФБР, нуждающемуся в своём информаторе в рядах польской мафии. Питер успешно работает под прикрытием, пока его напарник не убивает покупателя наркотиков, оказавшегося полицейским. Козлов оказывается между двумя огнями. Остросюжетная новинка 2019 года – один из лучших криминальных триллеров последних лет, который стоит посмотреть на одном дыхании.
Оригинальное название: The Informer
Актеры: Юэль Киннаман, Розамунд Пайк, Клайв Оуэн…
Страна: Великобритания
Рейтинг: Кинопоиск – 6.5, IMDb – 6.5
Возрастные ограничения: 18+
Оригинальное название: The Informer
Актеры: Юэль Киннаман, Розамунд Пайк, Клайв Оуэн…
Страна: Великобритания
Рейтинг: Кинопоиск – 6.5, IMDb – 6.5
Возрастные ограничения: 18+
Мы (2019)
Тридцать лет назад малышка Аделаида пережила настоящий ужас, заблудившись в зеркальной комнате и увидев там своего кошмарного двойника. Будучи уже взрослой, женщина вернулась в те же места, чтобы отдохнуть с мужем и двумя детьми в пляжном домике. Посмотрев вечером в окно, Аделаида вновь почувствовала, как мурашки бегут по коже: на улице стояла точная копия её семьи. Захватывающий дух триллер с элементами фильма ужасов интригует с первых минут и не отпускает до самой концовки.
Оригинальное название: Us
Актеры: Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Элизабет Мосс…
Страна: США, Китай, Япония
Рейтинг: Кинопоиск – 6.3, IMDb – 6.9
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 23.05.2019
Оригинальное название: Us
Актеры: Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Элизабет Мосс…
Страна: США, Китай, Япония
Рейтинг: Кинопоиск – 6.3, IMDb – 6.9
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 23.05.2019
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» (2018)
В конце 1960-х на границе Невады и Калифорнии стоял некогда популярный, но пришедший в упадок отель «Эль Рояль». Заведение продолжает принимать постояльцев, хотя на хозяйстве остался только консьерж по имени Майлз. Семеро таинственных гостей, собравшихся в отеле, незнакомы друг с другом, и каждый выдаёт себя за кого-то другого. Даже Майлзу есть что скрывать. Ночь могла бы пройти тихо-мирно, если бы не появление лидера секты Билли Ли, имеющего интересные вопросы к каждому из гостей.
Оригинальное название: Bad Times at the El Royale
Актеры: Джефф Бриджес, Синтия Эриво, Дакота Джонсон…
Страна: США
Рейтинг: Кинопоиск – 7.1, IMDb – 7.1
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 28.12.2018
Оригинальное название: Bad Times at the El Royale
Актеры: Джефф Бриджес, Синтия Эриво, Дакота Джонсон…
Страна: США
Рейтинг: Кинопоиск – 7.1, IMDb – 7.1
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 28.12.2018
Простая просьба (2018)
Стефани переехала в новый район, спасаясь от печальных воспоминаний о смерти мужа. Простодушная домохозяйка с радостью принимает дружбу эффектной красавицы Эмили, с которой их сыновья ходят в один класс. Однажды Эмили исчезает, доверив подруге мужа и ребёнка, но мертва ли она или это чей-то хитрый план? Рейтинговый зарубежный фильм смотрится на одном дыхании благодаря непредсказуемым поворотам сюжета и умелому сочетанию триллера с детективом и комедией.
Оригинальное название: A Simple Favor
Актеры: Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг…
Страна: Канада, США
Рейтинг: Кинопоиск – 6.8, IMDb – 6.8
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 14.12.2018
Оригинальное название: A Simple Favor
Актеры: Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг…
Страна: Канада, США
Рейтинг: Кинопоиск – 6.8, IMDb – 6.8
Возрастные ограничения: 18+
Хорошее качество: с 14.12.2018
Пассажир (2018)
Выйдя в отставку, бывший полицейский работает страховым агентом, но Майкла увольняют из компании. Накопленных средств явно не хватит на выплаты за дом и образование сына, поэтому Майкл вынужден согласиться на предложение подсевшей в поезде незнакомки. За крупное вознаграждение Майклу предстоит найти важного свидетеля против криминального авторитета. Сможет ли экс-полицейский пойти против своих принципов и отправить человека на верную смерть?
Оригинальное название: The Commuter
Актеры: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон…
Страна: Франция, США
Рейтинг: Кинопоиск – 6.6, IMDb – 6.3
Возрастные ограничения: 16+
Хорошее качество: с 17.04.2018
Оригинальное название: The Commuter
Актеры: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон…
Страна: Франция, США
Рейтинг: Кинопоиск – 6.6, IMDb – 6.3
Возрастные ограничения: 16+
Хорошее качество: с 17.04.2018
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Смотрел "Пассажир" . Увлекательно .
Сейчас скачаю пару-тройку фильмов .
Кстати, из недавних лучшим (ИМХО) был триллер "Достать ножи"/"Knives Out".
«Бессонница» (2002)
«Под покровом ночи» (2016)
«Старикам тут не место» (2007)
«Остров проклятых» (2010)
и много других...