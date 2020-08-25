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ТОП-10 триллеров, которые смотрятся на одном дыхании

ТОП-10 триллеров, которые смотрятся на одном дыхании (10 фото)

Автор:
25 августа 2020 18:22
Сообщество : Топ 10
Метки: ТОП-10 триллеров   триллер   триллеры   
2663
10
Напряжённая атмосфера, мрачные краски, пугающие персонажи, зловещая музыка – за всё это миллионы зрителей любят самый интригующий жанр кино. Но эти ингредиенты не стали бы гармоничным «киноблюдом» без захватывающего сюжета с интересными поворотами и непредсказуемым финалом. Ниже вас ждет список лучших триллеров, которые стоит посмотреть на одном дыхании. В подборку вошли самые интересные новинки последних лет.

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Метки: ТОП-10 триллеров   триллер   триллеры   
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15  комментариев
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14k
Anna 6 часов назад
от Платформы не ждите развязки, ее там нет. да и на раз кино
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9k
zlopisec 54 минуты назад
Мне "Девятая" (2019) понравился, неплохой фильмец....
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700
шурик 2 часа назад
Спасибо за подборку !
Смотрел "Пассажир" . Увлекательно .
Сейчас скачаю пару-тройку фильмов .
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Топ 10 из фильмов с IMDB рейтингом порядка 6.3-7 (кроме пары исключений)? Это шутка такая? Т.е. фильмы не плохие, их можно посмотреть, но уж точно не "топ"...
Кстати, из недавних лучшим (ИМХО) был триллер "Достать ножи"/"Knives Out".
Топ 10 из фильмов с IMDB рейтингом порядка 6.3-7 (кроме пары исключений)? Это шутка такая? Т.е. фильмы не плохие, их можно посмотреть, но уж точно не "топ"... Кстати, из недавних лучшим (ИМХО) был триллер "Достать ножи"/"Knives Out".
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Многие смотрел, но не вспомнить о чём они. Думаю - что ни о чём ))
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11k
Mike Prostovopros 2 часа назад
такая же фигня
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13k
Ego sum qui sum 3 часа назад
на "одном дыхании" у меня с этим фильмом ассоциируется
на "одном дыхании" у меня с этим фильмом ассоциируется
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13k
Александр Сучков 5 часов назад
Либо Автор только что познакомился с кинематографом (что вряд ли), либо загуглил лучшие триллеры 2018-2020 и решил хайпануть))) Автор, ты не знаешь нормальных триллеров!!!!
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28k
Михаил Александр Сучков 4 часа назад
Ждем от тебя пост о "нормальных триллеров". А то все такие умные.
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13k
Александр Сучков Михаил 4 часа назад
А зачем мне делать репост, который продублирует огромное количество постов в сети. Зачем мне объяснять знатокам, что "Багровые Реки" и "Молчание ягнят"- шедевры, по сравнению с которыми фильмы из поста и пяти минут просмотра не стоят. Ну а так то-
«Бессонница» (2002)
«Под покровом ночи» (2016)
«Старикам тут не место» (2007)
«Остров проклятых» (2010)
и много других...
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2k
Pechenegiatakuyt Александр Сучков 4 часа назад
Нормальная подборка, на мой взгляд. Нам конечно далеко до таких кинокритиков, как вы, но я плюсую
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13k
Александр Сучков Pechenegiatakuyt 4 часа назад
Да я тоже плюсанул. Просто Афтарам надо учиться название поста правильно излагать. В данном случае- лучшая десятка триллеров 2018-2020, а не ТОП-10 триллеров и бла бла бла....
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10k
Corvus Corax Александр Сучков 3 часа назад
А чего ты хотел от сопливых школьников-лайкодрочеров? Они про "Багровые реки" и не слышали, не говорю уж про более старые фильмы... Их родители - не факт, что смотрели, а уж щенки эти...
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