Самые старые города в мире из ныне существующих

Столица Сирии Дамаск был заселён с древних времён. Некоторые утверждают, что первые упоминания о нём датируются 2500 г. до н. э. Но ряд учёных уверены, что Дамаск возник 6 тыс. лет назад.



Город упоминается в Ветхом Завете, он принадлежал евреям, ассирийцам, персам, Александру Македонскому, римлянам, арабам и крестоносцам. Все оставили крупный след в его истории.



Сегодня в Дамаске проживает около 1,7 миллиона человек. Был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.



9. Бейрут, Ливан (ок. 3000 г. до н. э.)



Раскопки в столице Ливана показали остатки финикийских, эллинистических, римских, арабских и османских поселений. Как полагают, он был заселён ещё в 3000 году до нашей эры.

Первое историческое упоминание о Бейруте появилось на клинописных глиняных табличках – Амарнских письменах в 1300-х годах до нашей эры.



Сегодня Бейрут с населением около 2,1 миллиона человек является крупнейшим городом Ливана.



8. Газиантеп, Турция (ок. 3 650 г. до н. э.)



Древний город Газиантеп является одним из крупнейших в Турции. Он был основан хеттами – индоевропейским народом, которые в основном жили в Сирии и Палестине.



В Средние века считался важным пунктом Великого шёлкового пути, так как связывал крупнейшие города Древнего Востока. Здесь торговали пряностями, тканями, коврами.



Сегодня в Газиантепе проживает более полутора миллиона человек, а сам город является центром лёгкой промышленности в государстве.



7. Сайда, Ливан (ок. 4000 г. до н. э.)



Сайда — третий по величине город в Ливане, с населением около 170 000 человек. Расположен на побережье Средиземного моря примерно в 41 км к югу от Бейрута. В древние времена был одним из самых важных городов-государств в Финикии. Считается, что он был заселён ещё за 4 тыс. лет до нашей эры.



6. Эль-Файюм, Египет (около 4000 г. до н. э.)



Эль-Файюм – город в Среднем Египте, расположенный в 130 км к югу от Каира. Был основан около 4000 г. до н. э., что делает его старейшим городом Африки.



Во времена Среднего царства (эпоха истории Древнего Египта между 2040 и 1783 (или 1640) до н. э.) город был центром царских гробниц и пирамидных сооружений.



Культурное наследие города очень богато, и среди археологических находок были обнаружены так называемые Фаюмские портреты – погребальные портреты в Римском Египте I–III веков. Они были похоронены вместе с мумифицированными телами. Благодаря сухой пустынной местности в Эль-Файюме портреты сохранились, и до настоящего времени. Было выкопано около 700 экземпляров. Многие из них находятся в Британском музее, Лувре, Метрополитен музее в Нью-Йорке.



5. Библ, Ливан (около 4000 г. до н. э.)



Библ — древний город в центральном Ливане, который был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 году.



Считается, что этот район был заселён с 4000 года до нашей эры. Он расположен на защищённом холме у моря, где имелись две бухты, что делало расположение очень благоприятным и безопасным. В древности являлся важным портовым городом. Экспортировал папирус, известный в Древней Греции под названием «библос».



Сегодня в Библе проживает около 3 тыс. жителей. Город остаётся важным туристическим объектом страны, где можно посетить древние руины – некрополь царей Библоса, амфитеатр, часть римской улицы с колоннами и т. д.



4. Пловдив, Болгария (ок. 6000–5000 гг. до н. э.)



Пловдив – второй по величине город Болгарии, уступает по населению только столице – Софии. Он старше Рима, Афин, Карфагена и Константинополя. Был современником древней Трои. Нынешний город лежит на остатках многих бывших поселений, что определяет его богатое культурное наследие. Древнейшие следы на территории сегодняшнего города Пловдив датируют шестым тысячелетием до н. э., когда возникли первые постоянные населённые пункты в неолите.



За свою историю принадлежал и Римской, и Византийской, и Никейской, и Османской империи. Стал частью Болгарии только в 1885 году.



Сейчас в Пловдиве проживает около 370 тысяч человек.



3. Алеппо, Сирия (ок. 6000 г. до н. э.)



Говорят, что Алеппо был основан финикийцами около 3000 г. до н. э. Однако, исторические находки указывают на более старые сооружения. Считается, что это место было заселено ещё в 6000 г. до нашей эры. Алеппо упоминается в надписях Мари на Ефрате, в центральной Анатолии и в городе Эбла, где он описывается как центр торговли и искусства.



Сегодня Алеппо — самый густонаселённый город Сирии с населением около двух миллионов человек.



2. Сузы, Иран (ок. 7000 г. до н. э.)



Иранский город Сузы находился недалеко от древней Месопотамии и получил известность как столица древнего государства Элам. Город упоминается в ранних шумерских документах. Считается, что первые следы обитания датируются 7000 г. до н. э.



Сегодня в Сузах проживает около 65 000 жителей. В основном здесь живут мусульмане-шииты и персидские евреи.



1. Иерихон, Западный берег (ок. 10000 г. до н. э.)



Иерихон расположен на Западном берегу реки Иордан в пределах палестинской территории. Считается самым старым населённым городом в мире, который, вероятно, был заселён ещё 10000-9600 лет до нашей эры.



Первоначально Иерихон населяли охотники и собиратели Натуфийской культуры. А в среднем Бронзовом веке он уже был процветающим городом. За свою историю неоднократно разрушался. Последний раз – в ходе сражений между крестоносцами и мусульманами Иерихона. Лежал в развалинах вплоть до XIX века.



Сегодня в Иерихоне проживает около 20 000 жителей