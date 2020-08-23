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Самые старые города в мире из ныне существующих

Самые старые города в мире из ныне существующих (2 фото)

Автор:
23 августа 2020 22:08
Метки: города   интересно   мстория   
756
2

На сегодняшний день в мире более двух с половиной миллионов городов. И лишь десять из них могут похвастаться древнейшей историей, которая насчитывает тысячелетия. Итак, какие самые древние города в мире, которые до сих пор процветают и привлекают множество туристов со всего мира?

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Метки: города   интересно   мстория   
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7  комментариев
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71k
Иван Иванов 3 часа назад
В России - Дербент.

В России - Дербент.
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423k
Alexey Berestenko Иван Иванов 3 часа назад
И Феодосия - ровесник Дербента.
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6k
Alexander Ostrovsky Полчаса назад
А как же Иерусалим, Яффо, Акко (Акра)? Где иракский Киркук (один из самых древних городов планеты)? Где греческий Аргос (7000 лет городу, между прочим), критская Кидония (сегодня называется Ханья), где Афины, в конце концов??
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5k
Вася Час назад
в старом советском учебнике истории помнится было начало, о самом древнем городе Атрар. в Армянской ССР вроде..
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3k
Ыукп 2 часа назад
Да и про Бухару ничего не сказано...
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117k
Игорь 3 часа назад
Ну тогда и Костёнкам уже 40000. Где то так там люди живут.
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