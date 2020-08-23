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15 интересных фактов о фильме Пираты Карибского моря»

15 интересных фактов о фильме Пираты Карибского моря» (7 фото)

Автор:
23 августа 2020 19:29
Сообщество : Кино
Метки: акткры   история фильма   кино   
1197
7

Приключенческое фэнтези «Пираты карибского моря: Проклятие черной жемчужины» попало на большие экраны в уже далеком 2003 году. Лента стала большим хитом проката и породила одну из самых доходных франшиз в истории Голливуда.

Главные роли сыграли Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли, Джек Девенпорт, Кевин МакНэлли и Джонатан Прайс. Поставил ленту режиссер Гор Вербински, ответственный за фильмы «Мышиная охота» и «Ранго».

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Метки: акткры   история фильма   кино   
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4  комментария
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Seastar 2 часа назад
Очень жаль,что убрали из фильма Джони Деппа.Мне кажется,что франшиза только потеряет от этого.
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Роман Seastar Час назад
Да он уже немолод. Да и в последних частях играл через силу.
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13k
Ego sum qui sum Час назад
15 интересных фактов о фильме Пираты Карибского моря»
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konstantinkaz2016 2 часа назад
Ту-ру -ру ту, ту ру ру ту, ту ру ру ту, ту ту ту....
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