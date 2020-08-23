15 интересных фактов о фильме Пираты Карибского моря»

Приключенческое фэнтези «Пираты карибского моря: Проклятие черной жемчужины» попало на большие экраны в уже далеком 2003 году. Лента стала большим хитом проката и породила одну из самых доходных франшиз в истории Голливуда.
Главные роли сыграли Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли, Джек Девенпорт, Кевин МакНэлли и Джонатан Прайс. Поставил ленту режиссер Гор Вербински, ответственный за фильмы «Мышиная охота» и «Ранго».
Интересные факты:
1. Кира Найтли утверждает, что из-за нервов часто запарывала дубли в начале съемочного процесса. Она была уверена, что её вот-вот уволят и заменят какой-нибудь другой актрисой. Так что в один из дней она даже собрала вещи, чтобы не задерживаться на съемочной площадке. Актрисе было всего 18 лет, когда фильм попал в кинотеатры.
2. Джонни Депп создавший образ Джека Воробья очень хотел, чтобы у его героя не было носа и он как огня боялся перца и простудиться. Хотя многие идеи актера продюсеры и студия Дисней без проблем одобрили, от подобных предложений актера студия сразу же отказалась.
3. По словам сценаристов фильма, предполагалось, что герой Орландо Блума – лучший фехтовальщик в фильме. Барбосса и Норрингтон несколько хуже, но примерно равны между собой, а Джек Воробей должен был стать совершенно бездарным фехтовальщиком.
4. Эпизоды в пещере снимали в самом начале съемок. Из-за освещения актеров приходилось сильнее гримировать. На Джонни Деппа накладывали грима больше всех и когда создатели увидели, насколько крутой результат получился в случае с Деппом, весь этот грим стали накладывать на актера на протяжение всех оставшихся съемок.
5. Так как Кира Найтли была никому неизвестной актрисой она не могла воспротивиться подкладкам под её грудь в первой ленте. Со второго фильма актриса, уже будучи известной стала отказываться продолжать это делать.
6. На самых ранних этапах разработки роль капитана Джека Воробья предлагали Роберту Де Ниро. Но актер отказался из-за того, что посчитал подобную ленту стопроцентно провальной. Позднее он очень сожалел о своем решении и часто вспоминал о своем отказе. Именно из-за своего отказа от «Пиратов Карибского моря» он позднее согласится на роль в фильме «Звездная пыль». Лента провалится в прокате.
7. Режиссеру Гору Вербински на роль Уилла Тернера предложили Орландо Блума и Хита Леджера. Вербински выбрал Блума. Режиссер говорит, что сделал это из-за «Властелина колец». Фильм «Властелин колец: Возвращение короля» выходил в прокат тоже в 2003 году, и постановщик решил, что Блум там играющий будет более выгодным приобретением.
8. Франшиза «Пираты Карибского моря» занимает девятое место по прибыли за всю историю голливудского кино.
9. Сценаристы фильма Тед Эллиот и Терри Россио, успевшие до «Пиратов» поработать сценаристами на фильмах «Маска Зорро», «Шрек» и «Аладдин», утверждают, что сценарий «Пиратов» они в девяностые показывали режиссеру Стивену Спилбергу.
Спилберг заинтересовался и хотел поставить кино с Биллом Мюрреем или Робином Уильямсом в главной роли. Но на студии Дисней, к которой он обратился, сценарий забраковали и отказались выделять деньги. В 2003 году фильм сняли все на той же Дисней.
10. «Пираты карибского моря» стали для головной студии Дисней первым в истории фильмом с подростковым рейтингом. До «Пиратов» все ленты студии имели детский рейтинг.
11. После одной из ночных съемок на островах Кира Найтли с её мамой возвращались на лодке на другой остров. На лодке кроме них был лишь шкипер. Лодка в темноте налетела на риф и затонула. Всех троих успели спасти. Однако, после этого эпизода студия отказалась от ночных съемок на натуре и все ночные эпизоды стали снимать на студии.
12. Меньше всего гримеры трудились над Кевином МакНелли сыгравшем Гиббса. МакНелли после того, как получил роль, завел растительность на лице и отпустил длинные волосы, чтобы минимизировать общение с гримерами.
13. Стюарт Битти, который приложил руку к имевшемуся сценарию и прописал Джека Воробья, придумал имя героя отталкиваясь от актера Хью Джекмана, которого он видел в этой роли. Но студия выступила против Джекмана, ибо посчитала, что он недостаточно звездный актер. Джонни Деппу студия тоже не хотела отдавать роль, ибо считалось, что Депп плохо влияет на кассовые сборы фильмов. Но в итоге студия Дисней решила рискнуть.
14. Фамилии трех главных героев связаны с птицами. Джек Воробей, Элизабет Суон(Swann -лебедь) и Уилл Тернер – один из самых известных орнитологов в мире.
15. Барбосса – это сокращение от Барбароссы. Барбаросса – турецкий пират известный как «Рыжая борода».
Производственный бюджет фильма 140 миллионов долларов. Кассовые сборы в мировом прокате 654 миллиона долларов.
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