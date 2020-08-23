15 интересных фактов о фильме Пираты Карибского моря»

Приключенческое фэнтези «Пираты карибского моря: Проклятие черной жемчужины» попало на большие экраны в уже далеком 2003 году. Лента стала большим хитом проката и породила одну из самых доходных франшиз в истории Голливуда.

Главные роли сыграли Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли, Джек Девенпорт, Кевин МакНэлли и Джонатан Прайс. Поставил ленту режиссер Гор Вербински, ответственный за фильмы «Мышиная охота» и «Ранго».