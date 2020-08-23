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Стержневые минометы

Стержневые минометы (12 фото)

Автор:
23 августа 2020 09:40
Метки: история   миномёты   оружие   факты   
220
12
Необычное оружие прошлых войн — стержневые минометы

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Метки: история   миномёты   оружие   факты   
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Роберт Шекли 13 минут назад
Стержневые минометы
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Сергей

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