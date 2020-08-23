Стержневые минометы

И вот Блейкер подумал, да и предложил свою конструкцию Департаменту вооружений в качестве противотанкового средства, обещая эффективность не меньшую, чем у 42-мм орудия! Многие военные выражали сомнения по поводу того, что это все так оно и будет и «это» вообще следует принимать на вооружение. Однако 18 августа 1940 года в испытаниях нового оружия принял участие сам премьер-министр, Уинстон Черчилль, и оно ему… понравилось! Он заявил, что она будет использоваться в качестве временной замены противотанковым орудиям и поступит на вооружение для ополчения. Если учесть, что ополчение английских горожан и фермеров в это время вообще вооружалось охотничьими ружьями (в забавной французской – и совсем не толерантной кинокомедии «Бабетта идет на войну» этот момент обыгран очень хорошо), то столь серьезное оружие сразу подняло его авторитет и чувство собственной значимости. То есть его роль в качестве «оружия PR» перевесило все другие соображения!



Впрочем, что и говорить: внешне бомбарда смотрелась очень эффектно. Дело в том, что Блейкер хотя и создал ее как стержневой миномет, зачем-то еще и сохранил на ней… внешний ствол-кожух, никакой особой роли не игравший, но придававший ей солидности. Внутри находится собственно стержень диаметром 29-мм, на который и надевалась хвостом мина. Крестообразные ноги-опоры позволяли закрепить «бомбарду» на земле, а щиток защищал расчет от пуль и осколков. Вес ствола и механизма составлял 50 кг, станок весил 100! Бомба весила 20 кг и могла быть прицельно выпушена в цель на расстоянии в 100 ярдов (91 м). Было два вида боеприпасов: фугасный и зажигательный. Скорострельность достигала 5-8 выстрелов в минуту, но реально была еще меньше