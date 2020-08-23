Необычное оружие прошлых войн — стержневые минометы
Бывает и часто, что какое-то техническое приспособление сначала входит в моду, а затем выходит из нее, как, впрочем, происходит и со многими другими вещами. Например, все слышали про такое оружие, как миномет. Ствол-труба, двунога опора, плита – вот, собственно, и все оружие. Скорострельность доходит до 25 выстрелов в минуту и это при ручном заряжании. Известно, что кроме калиберных минометов существовали и надкалиберные, оставшиеся сегодня разве что только в музеях и на фотографиях.
После Первой мировой войны надкалиберные минометы в их классическом виде использоваться перестали. А вот что вы скажете о так называемых штыревых минометах, у которых роль ствола играет металлический штырь, на который для выстрела как раз и надевается мина?
После Первой мировой войны надкалиберные минометы в их классическом виде использоваться перестали. А вот что вы скажете о так называемых штыревых минометах, у которых роль ствола играет металлический штырь, на который для выстрела как раз и надевается мина?
«Гранатный миномет» в действии.
Начало им положил немецкий миномет Granatenwerfer 16, разработанный в 1915 году австрийским священником, но попавший, прежде всего, в германскую армию. Устроено это оружие было на редкость просто: ствол с рукояткой для переноски, опорная плита с угломером, зажим ствола и стреляющий механизм. Ствол был бутылочной формы, чтобы лучше входить в пустотелую хвостовую часть гранаты. Стреляющий механизм ударникового типа находился в стволе и спускался «дерганием за веревочку». Углы возвышения находились в интервале от 45 до 85 градусов. Для наведения на цель использовалась рукоятка на стволе, после чего ствол фиксировался с помощью специального зажима. Сами немцы называли его гранатометом (метателем гранат), но ему вполне подошло бы и название «гранатный миномет».
Мина к немецкому «гранатному миномету».
Стрельба из него осуществлялась гранатой с насеченной оболочкой, дававшей при разрыве одинаковые осколки по форме и весу. Инерционный взрыватель имел высокую чувствительность, так что при ударе о грунт граната не успевала в него углубиться и все осколки летели в разные стороны. При этом в носовой части гранаты имелся специальный заряд черного пороха, чтобы разрыв гранаты был виден издали! Наибольшая дальность стрельбы достигалась при угле возвышения в 45 градусов и составляла (в зависимости от типа мины) от 255 метров до 300 метров. При угле в 85 градусов дистанция была минимальной — 50 метров, и нужно было обращать внимание на ветер, чтобы им гранату не нанесло тебе же на голову! Хотя вес системы получился около 41 кг, на поле боя его вполне мог перемещать расчет, состоявший всего из двух человек и даже тащить за ним боеприпасы, а при необходимости даже и один солдат.
Миномет Granatenwerfer 16 обр. 1916 г.
Интересно, что огонь вели с платформы-основания, в которую ввинчивался винт, расположенный на плите миномета. Получалось, что миномет вращался во все стороны вместе с плитой на этом основании, то есть мог поражать цели на все 360 градусов! Немецким солдатам этот оружие понравилось. Сиди себе в траншее и «пуляй» во врага мину за миной! Неудивительно, что и мины к нему выпускались в больших количествах, а его мины находили применение даже в авиации, где их использовали в качестве легких бомб. Но главной особенностью его, подчеркнем, было то, что мина или граната надевались на ствол, а не помешались в него.
Германский 8,9/20 см стержневой миномет:
Прошли годы, минометы Стокса-Бранда обосновались и в германской армии, ставшей уже вермахтом, однако немцы имели на вооружении и 8,9/20 см стержневой миномет. Калибр миномета (диаметр стержня) составлял 89 мм. Вес 93 кг. Скорострельность составляла 8 – 10 выстрелов в минуту, то есть вполне прилично для оружия, стрелявшего минами весом 21,27 кг(!) на дальность около 700 м, при этом вес взрывчатого вещества, которое она доставляла к противнику, равнялся 7 кг, то есть был больше веса собственно снаряда советской 76,2-мм пушки! При калибре боевой части этот миномет применялся для уничтожения долговременных огневых точек противника, его пехоты, постановки дымовых завес, даже для уничтожения минных полей.
Ну, а состоял он из следующих частей: гладкого направляющего стержня в (простой стальной трубы), снизу у которого был казенник с шаровой опорой (кроме того на ней был закреплен кронштейн), опорной плиты и обычной двуноги. Просто, не правда ли? Но главное – калибр боевой части – 200 мм. А ведь уже для советского калиберного 160-мм миномета понадобилась и сложная система заряжания, и колесный ход, то есть это было действительно мощное орудие, вот только в траншею его для ближнего боя было не поставить! Между тем немцы наряду с 89/200-мм стержневым минометом применяли также стержневой миномет, стрелявший 380-мм фугасными и дымовыми минами. Вес мины этого калибра равнялся 150 кг, а вес разрывного заряда – 50 кг!
Ну, а состоял он из следующих частей: гладкого направляющего стержня в (простой стальной трубы), снизу у которого был казенник с шаровой опорой (кроме того на ней был закреплен кронштейн), опорной плиты и обычной двуноги. Просто, не правда ли? Но главное – калибр боевой части – 200 мм. А ведь уже для советского калиберного 160-мм миномета понадобилась и сложная система заряжания, и колесный ход, то есть это было действительно мощное орудие, вот только в траншею его для ближнего боя было не поставить! Между тем немцы наряду с 89/200-мм стержневым минометом применяли также стержневой миномет, стрелявший 380-мм фугасными и дымовыми минами. Вес мины этого калибра равнялся 150 кг, а вес разрывного заряда – 50 кг!
Схема устройства 29-мм стержневой «бомбарды Блейкера».
Ну, а теперь следует сказать об англичанах, которым в начале Второй мировой войны очень не повезло. В Дюнкерке они побросали так много оружия и боевой техники, что им просто нечем стало защищать Британские острова. Все знают историю о том, что именно так, например, появилась «мечта водопроводчика» – пистолет-пулемет «Стэн». Однако нужда-матушка подвигла английских военных принять на вооружение и более необычные конструкции и, в частности, «бомбарду Блейкера», а по сути дела еще одну, уже британскую разновидность стержневого миномета.
Испытания «бомбарды».
А было так, что подполковник Стюарт Блейкер заинтересовался стержневыми минометами, рассчитывая создать модель более эффективную, чем система Стокса. Но тут подоспел Дюнкерк, в армии катастрофически недоставало противотанковых орудий, 840 из которых были оставлены во Франции и только 167 находились в Англии. Причем снарядов к ним было настолько мало, что даже в учебных целях ими запрещалось стрелять.
Расчет «бомбарды» в «минометной яме» готовится к выстрелу.
И вот Блейкер подумал, да и предложил свою конструкцию Департаменту вооружений в качестве противотанкового средства, обещая эффективность не меньшую, чем у 42-мм орудия! Многие военные выражали сомнения по поводу того, что это все так оно и будет и «это» вообще следует принимать на вооружение. Однако 18 августа 1940 года в испытаниях нового оружия принял участие сам премьер-министр, Уинстон Черчилль, и оно ему… понравилось! Он заявил, что она будет использоваться в качестве временной замены противотанковым орудиям и поступит на вооружение для ополчения. Если учесть, что ополчение английских горожан и фермеров в это время вообще вооружалось охотничьими ружьями (в забавной французской – и совсем не толерантной кинокомедии «Бабетта идет на войну» этот момент обыгран очень хорошо), то столь серьезное оружие сразу подняло его авторитет и чувство собственной значимости. То есть его роль в качестве «оружия PR» перевесило все другие соображения!
Впрочем, что и говорить: внешне бомбарда смотрелась очень эффектно. Дело в том, что Блейкер хотя и создал ее как стержневой миномет, зачем-то еще и сохранил на ней… внешний ствол-кожух, никакой особой роли не игравший, но придававший ей солидности. Внутри находится собственно стержень диаметром 29-мм, на который и надевалась хвостом мина. Крестообразные ноги-опоры позволяли закрепить «бомбарду» на земле, а щиток защищал расчет от пуль и осколков. Вес ствола и механизма составлял 50 кг, станок весил 100! Бомба весила 20 кг и могла быть прицельно выпушена в цель на расстоянии в 100 ярдов (91 м). Было два вида боеприпасов: фугасный и зажигательный. Скорострельность достигала 5-8 выстрелов в минуту, но реально была еще меньше
Впрочем, что и говорить: внешне бомбарда смотрелась очень эффектно. Дело в том, что Блейкер хотя и создал ее как стержневой миномет, зачем-то еще и сохранил на ней… внешний ствол-кожух, никакой особой роли не игравший, но придававший ей солидности. Внутри находится собственно стержень диаметром 29-мм, на который и надевалась хвостом мина. Крестообразные ноги-опоры позволяли закрепить «бомбарду» на земле, а щиток защищал расчет от пуль и осколков. Вес ствола и механизма составлял 50 кг, станок весил 100! Бомба весила 20 кг и могла быть прицельно выпушена в цель на расстоянии в 100 ярдов (91 м). Было два вида боеприпасов: фугасный и зажигательный. Скорострельность достигала 5-8 выстрелов в минуту, но реально была еще меньше
«Бомбарда» на бетонном основании.
Применять их решили в качестве… стационарных, позиционных орудий! Для этого по всему побережью Британии начали копать «mortar pits» – «минометные ямы» имевших ту особенность, что в центре каждой такой «ямы» устанавливалось бетонное или основание, на котором и закреплялся один только ствол «бомбарды Блейкера», свободно наводившейся на все 360 градусов. В таком вот качестве это было хорошее оружие, с которым можно было регулярно тренироваться, и повышать боеготовность на случай вторжения!
В качестве оружия «поля боя» «бомбарда», что называется, «не пошла». Во-первых, она высоко подпрыгивала при стрельбе и норовила сломать шею наводчику. Во-вторых, действовать этими «бомбардами» следовало из засад. Однако, как сказал один из сержантов, «мне не улыбается всякий раз менять кальсоны после того, как я в ожидании немецкого танка должен буду лежать в придорожной канаве либо в кустах, и к тому же еще и подпустить его на 50 метров!» Правда, отмечалось, что если бомба из мортиры попадала в танк, то она гарантированно выводила его из строя. Уж очень большой был в ней разрывной заряд. Но… зато тугой взрыватель, который, случалось, не срабатывал!
Тем не менее, этих блейкеровских бомбард было произведено…18 919 штук, а около 250 бомбард было поставлено в 1941 – 1942 гг. в СССР по программе ленд-лиза. В итоге положительным стал один только опыт применения таких вот бомб, что в итоге привело к созданию действительно эффективного противолодочного бомбомета «Хеджехог»
В качестве оружия «поля боя» «бомбарда», что называется, «не пошла». Во-первых, она высоко подпрыгивала при стрельбе и норовила сломать шею наводчику. Во-вторых, действовать этими «бомбардами» следовало из засад. Однако, как сказал один из сержантов, «мне не улыбается всякий раз менять кальсоны после того, как я в ожидании немецкого танка должен буду лежать в придорожной канаве либо в кустах, и к тому же еще и подпустить его на 50 метров!» Правда, отмечалось, что если бомба из мортиры попадала в танк, то она гарантированно выводила его из строя. Уж очень большой был в ней разрывной заряд. Но… зато тугой взрыватель, который, случалось, не срабатывал!
Тем не менее, этих блейкеровских бомбард было произведено…18 919 штук, а около 250 бомбард было поставлено в 1941 – 1942 гг. в СССР по программе ленд-лиза. В итоге положительным стал один только опыт применения таких вот бомб, что в итоге привело к созданию действительно эффективного противолодочного бомбомета «Хеджехог»
Американский морской пехотинец возле миномета «Тип 98» на Иводзиме.
Впрочем, даже германские 380-мм мины несколько меркнут перед японскими 320-мм минами к стержневым минометам их собственной конструкции, ведь вес их достигал 306 кг! Миномет имел обозначение «Тип 98» и представлял собой прямоугольную опору из брусьев, из которой торчала пусковая труба. И… все! Аналогичную конструкцию имел и еще более тяжелый 400-мм миномет. Для обустройства позиции рыли яму с наклонными стенками и на одну из них укладывали эту опору, а на ее торчащий из нее стержень надевали мину. Опоры хватало на 5-6 выстрелов, после чего опора приходила в негодность. Выстрел производился электротоком. Понятно, что ни о какой скорострельности и речи не шло, однако оружие было эффективным. Дело в том, что японцы ставили такие минометы против американских десантов на тихоокеанских островах. Где-то 12-24 было поставлено на острове Иводзима, 24 на острове Батан и еще они были на Тараве и Окинаве. Пристреливались они по урезу воды, месту, где десантная техника всегда несколько замедляет свой ход, а десантники ее покидают. Взрывы мин оставляли воронки в 2,4 м в глубину и 4.6 м в диаметре и оказывали исключительно сильное деморализующее воздействие на американскую морскую пехоту. На Иводзиме 12 таких минометов были установлены в устьях пещер и потому недосягаемы для американских бомб, в то время как сами они одновременно выстреливали по урезу воды свои огромные снаряды.
320-мм мина к японскому стержневому миномету.
Следует отметить, что в современных условиях именно стержневые минометы представляют собой идеальное оружие партизанской войны, поскольку их очень легко производить в кустарных условиях. Калибры у них могут быть самыми различными, их можно размещать в кузовах автомобилей, в траншеях, маскировать в ямах. Все это, кстати, оценили итальянцы, принявшие на вооружение трехствольный стержневой гранатомет АР/АV700, стреляющий обычными винтовочными гранатами, которые надеваются на пусковые стержни, аналогичные винтовочным стволам. Выстрел производится следующим образом: внутри стержня проходит канал, по которому движется пуля обыкновенного винтовочного патрона 5,56 или 7,62-мм в зависимости от модификации. Внутри гранаты пуля ударяется в капсюль, воспламеняющий метательный заряд и реактивный двигатель. В полете гранату стабилизирует оперение. Благодаря этому дальность стрельбы достигает 700 м.
Итальянский стержневой гранатомет АР/АV700.
Стрелять можно залпом или по очереди, со скорострельностью 6-7 выстрелов в минуту. Бронепробиваемость кумулятивной гранаты – 120 мм. Длина стержня-ствола 300 мм, вес установки – 11 кг, гранаты 920 г, ее заряда – 460 г. Понятно, что по такому принципу можно сделать и 6,8, 12-ти и более зарядные устройства опять-таки в кузовах автомобилей, ну а винтовочных гранат на складах сегодня также хватает.
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