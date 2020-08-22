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Скунс: Легендарная вонища. На что на самом деле способна хвостатая артиллерия?

Скунс: Легендарная вонища. На что на самом деле способна хвостатая артиллерия? (10 фото + 1 гиф)

Автор:
22 августа 2020 17:11
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   факты   
1848
11

Вы слышали о химических атаках? Об ужасном хлоре, о сотнях солдат, задыхающихся в зелёных облаках отравы? Так вот, наш герой — злой гений, которым вдохновлялись создатели этого оружия. Встречайте легендарного вонючку с неотмываемой репутацией — скунса!

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Метки: животные   интересно   факты   
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5  комментариев
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16k
turyst 7 часов назад
Скунс: Легендарная вонища. На что на самом деле способна хвостатая артиллерия?
Скунс: Легендарная вонища. На что на самом деле способна хвостатая артиллерия?
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213
Sergo Sz 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Кыся 6 часов назад
Слышал, что домашние скунсы даже без удаления железы вполне уживаются со всеми обитателями дома. Но лучше не рисковать, конечно.
Я б завел, но небось дорогие они у нас.
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2k
Sanar Кыся 5 часов назад
Знакомый припёр животину такую из питомника в Европе, железу удалили ещё там, прикольный он, я когда в гостях отойти от него не могу
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10k
Corvus Corax 7 часов назад
Ой, ладно, инопланетяне тащаццо.. см. К.Саймак "Почти как люди", там все про скунсов написато ))))))))
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