Скунс: Легендарная вонища. На что на самом деле способна хвостатая артиллерия?

Вы слышали о химических атаках? Об ужасном хлоре, о сотнях солдат, задыхающихся в зелёных облаках отравы? Так вот, наш герой — злой гений, которым вдохновлялись создатели этого оружия. Встречайте легендарного вонючку с неотмываемой репутацией — скунса!
Зверька-отравителя сперва и не припишешь к таковым. Няшная мордаха куницы, пухлое пузико, как у барсука, и невероятно пушистый хвост — и подумать-то сложно, что эта животина размером с кошку — химоружие на лапках.
Не переживайте, внешность нашего героя ввела в заблуждение не только вас. Поначалу учёные тоже судили зверька лишь по обёртке, от того ошибочно породнили скунса с куньими и енотовыми. Но порывшись в генах и родословной, биологи поняли, что ближайшие родичи животины — панды! Но панды не те, которые мишки, а те которые малые. Вот эти:
С медведями нет ничего общего! Из-за путаницы в систематике скунсов выделили в отдельное семейство, в которое входит 12 видов.
От тирании этого зверя страдают жители Америки, Канады, Мексики — зверь захватил почти весь Новый Свет. А чтобы атака прошла успешнее, свои окопы-норы зверюга устраивает на открытых пространствах: лугах и полях — скунс знает толк в тактике! Чтобы не попасть под трибунал за использование запрещённого оружия, из убежищ вояка выбирается под покровом ночи.
Из-за глобальной урбанизации скунсы нередко становятся гостями в человеческих домах
А некоторые специально селят животину у себя в доме! В Америке скунсы очень популярны в качестве домашних животных. Очевидно, содержание дома возможно только после хирургического удаления вонючих желез.
Как и любой солдат, в еде скунс неприхотлив. Веганские вкусняхи, по типу ягод, он жует вприкуску с мелкими животными. «Как он их ест, отравленных и жутко вонючих?» — спросите вы. А я отвечу: «Никак!». Скунс использует свое бесчестное оружие только в рамках самообороны.
Но, будем справедливы, прежде чем дать залп, скунс обаятельно предупредит неосторожную вражину — поднимет хвост и громко потопает лапками. Если намёк не понят, то подхвостная артиллерия прианальной батареи стреляет на поражение с феноменальной точностью: зверь плит в глаза противника на 6, мать их, метров! Оружие скунса настолько зловонно, что, попав в слизистую, противник попросту слепнет!
Своим залпом скунс может выстрелить куда угодно. Даже сбоку он попадёт в цель.
И хрен ты потом отмоешься обычным мылом! Мало того, что жидкость, которой стреляет наш вояка, маслянистая, так она ещё и с серой — так что стойкое амбре из чеснока и протухшего яйца на ближайшие пару дней несчастному, попавшему под залп, обеспечено.
Зарядов анальной железы хватает всего на 4-5 выстрелов, после чего требуется перезарядка аж в 10 суток, но и этого хватает, чтобы каждый в лесу знал, что со скунсом шутки плохи.
Благо, что с приходом холодов большинство вояк объявляют перемирие — зимой из своих убежищ животина почти не выбирается, дабы набраться сил перед летней атакой. Зверёк запасается жиром, обрастает тёплым мехом и роет тёплую норку.
В спячку скунсы не впадают, поэтому, чтобы куковать в окопах было веселее, животина зовёт побольше подружек в хату! Зверьки зимуют не в одиночку, а целым гаремом по 10-12 самочек на одного солдата, так что холодные зимние вечера становятся очень горячими!
За гарем из самочек самцы нередко устраивают драки.
Но любовью чёрно-белые вояки занимаются только весной! Перед тем, как уйти на фронт, парень развлекается с девчонками от души. После всех шур-мур пушистый газовщик-отравитель отправляется на поле боя, напрочь забыв о своих отпрысках. Детёныши появляются примерно через месяц взводами по 5-6 штук за раз.
Если самка считает, что условия для родов не совсем подходящие, она может замедлить беременность и родить на 1 месяц позже! Развитие плода контролируется индивидуально, в зависимости от изобилия пищи.
Новорожденные глухи и слепы, но фирменную черно-белую форму и пахучую железу уже имеют с рождения. Спустя 40 дней малыши уже во всю пользуются своим оружием, спустя 6-7 недель скунсята гордо войдут в ряды пахучей армии, став полностью самостоятельными.
Пройдет год, и они уже сами начнут плодить рекрутов! Но, увы, 2 из 3 необстрелянных скунса погибнет от зубов хищников, под колесами на автострадах и от болезней. Детская смертность среди животин высока. Но на любой войне не без потерь!
Источник:
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Я б завел, но небось дорогие они у нас.