Скунс: Легендарная вонища. На что на самом деле способна хвостатая артиллерия?

Не переживайте, внешность нашего героя ввела в заблуждение не только вас. Поначалу учёные тоже судили зверька лишь по обёртке, от того ошибочно породнили скунса с куньими и енотовыми. Но порывшись в генах и родословной, биологи поняли, что ближайшие родичи животины — панды! Но панды не те, которые мишки, а те которые малые. Вот эти:

С медведями нет ничего общего! Из-за путаницы в систематике скунсов выделили в отдельное семейство, в которое входит 12 видов.